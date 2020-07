Jorge Neme al participar del Congreso Maizar

2 de julio de 2020 • 11:19

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, señaló que el Mercosur es una unión aduanera "parcial" que "no ha resultado después de 30 años".

Así lo expresó en el Congreso Maizar 4.0. Bregó por negociaciones y acuerdos con países como Cuba, Bulgaria, Mozambique, Rumania.

"La Argentina es parte del Mercosur, un proyecto de integración con un conjunto de problemas con la integración: se ha convertido en una unión aduanera parcial, no ha resultado después de 30 años", dijo.

"La declaración de no depender de la Argentina en trigo no muestra una voluntad integracionista, sino competitiva, no tenemos una reciprocidad en el conjunto de los socios", expresó.

Y agregó: "Hemos comenzado a cambiar ideas con los socios y a revisar la agenda, que se había formado en 2016-2019, fundada en la relación con Corea, Líbano, Singapur, el inicio de conversaciones con la India y con Vietnam. Tenemos un mercado más cercano y familiar y que no hemos potenciado con América Latina y el Caribe (Perú, Colombia, América Central). Por otro lado, tenemos relaciones de cierta fuidez con Estados Unidos, la Unión Europea, China y el Mercosur, pero poca presencia en el sudeste asiático, en África, en el mundo árabe, en Asia Central".

"La competitividad argentina en el sector de cereales y oleaginosas es una marca mundial, pero tenemos muchos otros productos. Hay países como Mozambique, Cuba, Bulgaria, Rumania donde podríamos actuar con mucha competencia en la venta de servicios y los sistemas de producción llave en mano entregados a esos gobiernos, por ejemplo. En Mozambique nos pidieron proyectos de escuelas agrotécnicas llave en mano, todo el tema de silobolsas, hay interés en agroquímicos, maquinarias y el know how", señaló.

"En Cuba hay 1 millón de hectáreas disponibles para entregar, que podrían desarrollar empresas argentinas llave en mano. En Bulgaria y Rumania hay miles de hectáreas libres para producir. Ahí tenemos que volcarnos, hacia la agregación de valor; deberíamos tener modos de financiamiento, exportar más valor agregado, acercarnos a la caja con lomo y guarnición", expresó.

En tanto, Neme dijo que "en África solo hay siete embajadas argentinas; estamos trabajando con el embajador en Arabia Saudita, Túnez, Argelia, y en la exploración y detalle de nuevos mercados".