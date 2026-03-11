LA NACION

Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 6542 animales, se pagó $4900 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4377,213

Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra
Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6542 vacunos en 200 camiones jaula. Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones.

El Índice General bajó un 9,46% al pasar de $3895,747 a $3527,037, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,34% al pasar de $4528,426 a los $4377,213. Los novillos, con 984 cabezas, representaron el 15,09% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 445 y con 451 kg; $4800 con 462, 478 a 504 kg, y $4600 con 553 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 431 kg; $4400 con 467 kg, y $4000 con 502 kilos.

Más de 70.000 personas: Expoagro tuvo hoy una concurrencia histórica de público y el clima de negocios es muy bueno

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5600 con 300 kg; $5250 con 372 kg, y $5050 con 393 kg, y en vaquillonas, $5700 con 290 kg; $5000 con 359 kg, y $4820 con 394 kg.

EL detalle de venta fue 984 novillos; 1217 novillitos; 1249 vaquillonas; 2340 vacas; 502 conservas, y 227 toros
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3527,037, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4377,213. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4377,215. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4416,408. Detalle de venta: 984 novillos; 1217 novillitos; 1249 vaquillonas; 2340 vacas; 502 conservas, y 227 toros. Base 12 cabezas.

Novedades y ley de semillas: la industria semillera apunta a dominar una agricultura más desafiante

Álzaga Unzué y Cía. SA: (146) Agrop. Arg. Centro Sud nt. 15, 409 kg a $4000; v. 18, 565 a 2000; Campomar n. 19, 479 a 4700; 21, 447 a 4800; Isadelca vq. 25, 338 a 4700. Asoc. de Coop. Argentinas: (53) Ledesma nt. 36, 454 a 4800. Aguirre Urreta Jorge SA: (84) Est. Tres Bonetes v. 23, 483 a 3100; 12, 460 a 3300. Blanco Daniel y Cía. SA: (415) Abaljer v. 47, 473 a 3570; Azcarate Hnos. v. 23, 484 a 3480; Barbero nt. 35, 372 a 5250; Bargar vq. 14, 361 a 5000; Casadei vq. 18, 352 a 5000; Casanave vq. 14, 300 a 5500; Grupo D y V vq. 61, 415 a 4700; Nanez nt. 27, 363 a 5100; Baratcabal vq. 13, 467 a 4400; Soto v. 13, 444 a 2100; Suárez n. 15, 467 a 4700; nt. 16, 423 a 4850; Viofeed nt. 25, 310 a 5500.

Brandemann Consignataria SRL: (165) Doeswijk v. 18, 480 a 2300; Suárez v. 15, 490 a 3400; vq. 13, 430 a 4500. Colombo y Colombo SA: (156) Bello Arias Agrop. nt. 12, 350 a 5000; Est. Ganad. Queirolo v. 16, 495 a 3550; Talisman Viejo v. 22, 440 a 2100; 17, 515 a 3000. Colombo y Magliano SA: (569) Barrios Barón vq. 21, 359 a 5000; 14, 342 a 5150; 37, 316 a 5470; Doña Julia n. 16, 520 a 4700; El Recado vq. 20, 353 a 4000; 37, 349 a 5050; 23, 324 a 5350; Estb. Ganadero San Antonio nt. 42, 426 a 4800; Grupo Bathis vq. 26, 378 a 4510; 12, 394 a 4820; La Ñata v. 22, 649 a 3500; La Cascada v. 18, 452 a 2600; 16, 489 a 3100; Lupadan v. 29, 513 a 3700; Mentasty vq. 16, 418 a 4250; 16, 380 a 4500; Scorza n. 16, 495 a 4600; Siete Árboles nt. 12, 430 a 4900; Vaquero vq. 16, 301 a 5300.

Consignataria Blanes SRL: (118) Martínez n. 19, 445 a 4900; García nt. 39, 428 a 4900. Consignataria Melicurá SA: (210) Aguerre v. 16, 452 a 3000; El Broquel nt. 75, 340 a 4200. Crespo y Rodríguez SA: (162) Decinagro vq. 41, 458 a 4000; Errico v. 18, 466 a 2600; Pucheu nt. 17, 384 a 5100; 15, 352 a 5200; Tierra n. 35, 504 a 4800. Dotras, Ganly SRL: (119) Bapu vq. 34, 384 a 2300; 13, 426 a 2700; Fesgan tr. 17, 549 a 2200; Ganadera Mapa n. 15, 478 a 4800. Ferias Agroazul SA: (58) Diez vq. 27, 354 a 2200; Juan Pedro v. 12, 529 a 3200.

Gahan y Cía. SA: (140) Agrop. Celta nt. 19, 393 a 5000; 13, 383 a 5050; 15, 370 a 5150; vq. 12, 370 a 4700; Belaunzaran v. 15, 483 a 1700. Ganadera Salliqueló SA: (17) Roth vq. 12, 363 a 4300. Gananor Pujol SA: (110) Estancias Langueyu v. 14, 435 a 2000; 14, 463 a 2200; Mendiola vq. 17, 420 a 3000. Goenaga Biaus SRL: (115) Martínez vq. 32, 411 a 4000; Suc. Noetinger nt. 26, 447 a 3500; Urriaga y Hnas. vq. 14, 371 a 4000.

Gogorza y Cía. SRL: (218) Brumana de Squirru v. 12, 457 a 2300; 20, 519 a 2900; Lamas Kysilka Hnos. vq. 35, 423 a 2000; Peiretti nt. 84, 355 a 4800; 16, 381 a 5000; vq. 34, 360 a 4000; 16, 404 a 4700. Harrington y Lafuente SA: (112) Castells v. 12, 493 a 2000; 18, 543 a 2500; San Marcos tr. 18, 370 a 2400. Heguy Hnos. y Cía. SA: (60) Ferro Hnos. vq. 18, 382 a 22000; v. 20, 438 a 2500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (116) Hijos de Harguindeguy n. 20, 469 a 4200; vq. 14, 439 a 3500; Pujol e Hijos nt. 12, 469 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (124) Bonkowski vq. 14, 303 a 4800; Pueblas vq. 17, 385 a 2200; Redel vq. 17, 387 a 4400; Sarciat vq. 20, 415 a 4300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (193) Bafarm nt. 17, 354 a 4800; 17, 324 a 5000; Calles v. 24, 454 a 2000; El Resueyo de Van Strien v. 28, 586 a 2900; 13, 519 a 3100; Planisferio v. 35, 438 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (70) Ledesma n. 36, 450 a 4800; Sol de Mayo v. 15, 436 a 3100; 17, 486 a 3300. Llorente-Durañona SA: (79) Courreges n. 13, 446 a 4700; Álvarez n. 13, 465 a 4400; Michetti vq. 15, 378 a 1700. Madelan SA: (243) El Escudo vq. 14, 338 a 2050; El Olivillo v. 12, 530 a 3600; Jocarda v. 18, 430 a 2500; 15, 490 a 2900; Los Baguales n. 33, 460 a 4500; Norbis v. 13, 530 a 3100; Prodeif vq. 14, 452 a 3900; Tierra Nueva vq. 14, 341 a 2050. Martín G. Lalor SA: (191) Andalican Agropecuaria v. 23, 469 a 2200; Bobbio v. 21, 468 a 2400; Naiquel nt. 38, 429 a 4500; Nelson Hermanos n. 18, 490 a 4800; 20, 451 a 4900; Risueño n. 12, 482 a 4000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (326) Mendizábal v. 15, 529 a 2700; Arrechea v. 16, 459 a 3000; Buen Refugio v. 14, 540 a 2900; Domafo v. 28, 584 a 3200; Juliarena nt. 12, 415 a 4880; La Victoriana Repetto v. 13, 473 a 3060; 12, 542 a 3200; Las Seis Lomas vq. 12, 417 a 2100; Padilla Quirno v. 20, 495 a 2100.

Monasterio Tattersall SA: (551) Calcagno Giovo vq. 16, 289 a 5600; De la Mano nt. 12, 320 a 4200; Di Lascio Hnos. n. 17, 723 a 3000; 16, 556 a 3200; El Cencerros. V. 16, 430 a 2100; Est. La Carucha nt. 14, 404 a 4000; Fuster n. 15, 555 a 4000; García e Hijos v. 14, 453 a 2400; Higueras nt. 17, 417 a 4800; 17, 407 a 4900; Maguos nt. 12, 370 a 4500; Soc. Ganadera del Sud v. 17, 540 a 3200; Tattersall Argentino vq. 27, 375 a 4900; 15, 341 a 5000; 17, 361 a 5050; Troya vq. 16, 320 a 4700. Pedro Genta y Cía. SA: (164) Estab. Los Padres vq. 18, 429 a 1800; Juliver v. 14, 575 a 2250.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (379) Agroset vq. 22, 468 a 2700; Arroquy n. 58, 470 a 4800; Blasfer vq. 14, 389 a 4700; 17, 350 a 5000; 14, 345 a 5100; Campomar n. 14, 478 a 4670; 26, 450 a 4800; Est. Tres Bonetes v. 12, 529 a 3300; 23, 468 a 3400; Estab. Maraju vq. 17, 351 a 4000; 17, 312 a 4400; Posavina v. 25, 513 a 3300; vq. 25, 489 a 3650; Silajes Davio Hnos. v. 30, 542 a 2300; 24, 612 a 2500. Santamarina e Hijos SA: (21) De La Fuente nt. 21, 405 a 4900. Wallace Hermanos SA: (41) Suc. Pecorena n. 39, 450 a 4500.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (10); Casa Massola SA (19); Casa Usandizaga SA (11); Consignataria Nieva y Cía. SA (29); Gregorio Aberasturi SRL (10); Irey Izcurdia y Cía. SA (89); Jáuregui Lorda SRL (32); Nieva H. y Asociados SRL (16); S. L. Ledesma y Cía. SA (22).

