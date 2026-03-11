Conmoción en la Rural: Nicolás Pino le respondió a Marcos Pereda sus fuertes críticas y no descartó una reelección

SAN NICOLÁS.– La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un nuevo capítulo luego de que su vicepresidente, Marcos Pereda, lanzara oficialmente su candidatura para presidir la entidad en las elecciones previstas para septiembre próximo y cuestionara la posibilidad de que el actual titular, Nicolás Pino, busque continuar en el cargo. Frente a esas declaraciones, este dirigente respondió públicamente y defendió su gestión, al tiempo que dejó abierta la puerta a una eventual reelección.

La disputa se instaló en el corazón de la entidad ruralista y expone diferencias dentro de la conducción actual. Mientras Pereda plantea la necesidad de iniciar una nueva etapa institucional, Pino aseguró que todavía evalúa la posibilidad de seguir al frente de la organización, respaldado –según señaló– por el pedido de socios y productores durante sus recorridas por el país.

En ese contexto, el presidente de la entidad utilizó su cuenta personal en la red social X para referirse a la situación y marcar su posición frente al escenario electoral que comienza a perfilarse de cara a los próximos meses. Comenzó su posteo con: “Frente a las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina”.

Pino en Expoagro Gza.

Y continuó: “Les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad. Hoy, mi foco y prioridad está en resolver la agenda del campo. Estoy motivado y me entusiasma tener un nuevo período para completar lo que venimos construyendo: lo evaluaré en los próximos días y tomaré una decisión al respecto”, señaló Pino.

El dirigente también aprovechó el mensaje para hacer un repaso de su gestión al frente de la entidad y defender los resultados alcanzados durante los últimos años. “Me parece un buen momento para repasar lo que hemos hecho en estos más de cuatro años de la gestión que me toca encabezar, junto a un gran equipo de colaboradores”, expresó.

En ese sentido, Pino recordó la situación financiera con la que recibió la entidad y las transformaciones impulsadas desde entonces. “Recibimos una institución casi quebrada, con problemas para pagar los sueldos: hoy la Sociedad Rural Argentina es una entidad saneada económica y financieramente, con proyectos en marcha y muchos ya concretados, como la mudanza de nuestra institución desde la sede histórica de la calle Florida al predio de Palermo”, afirmó.

Marcos Pereda y Santos Zuberbühler, en Expoagro, durante el lanzamiento de la fórmula Gza.

Según Pino, uno de los ejes centrales de su conducción fue apostar al diálogo institucional con distintos sectores y autoridades. “Somos la gestión del diálogo, y con ese diálogo se han logrado muchas cosas, como la baja persistente de las retenciones a las exportaciones”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que todavía quedan objetivos por cumplir para el sector agropecuario. “Por supuesto que falta mucho y seguiremos hablando con todas las autoridades hasta lograr el hito de retenciones cero, pero estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”, indicó.

El presidente de la Rural también destacó el carácter federal que, según afirmó, buscó imprimirle a la entidad durante su mandato. “Somos una gestión federal: hemos llevado la Rural a todos los rincones del país, participando de encuentros en todos los pueblos y ciudades”, señaló.

En esa línea, detalló el trabajo territorial realizado junto a dirigentes de la institución. “Junto con miembros de la Comisión Directiva, delegados y colaboradores hemos recorrido más de 1.000.000 de kilómetros escuchando a todos, para luego trasladar sus demandas y devolver resultados concretos”, explicó.

Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad. — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) March 11, 2026

Otro de los puntos que subrayó fue la participación de la entidad en discusiones vinculadas al comercio internacional y a la inserción del país en los mercados globales.

“Promovemos una SRA abierta e integrada al mundo: nuestra gestión fue y es un actor clave en la articulación de los grandes acuerdos que está haciendo el país a nivel global, como Unión Europea-Mercosur y los acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos”, señaló.

En ese sentido, agregó que la entidad tuvo un rol activo en las negociaciones vinculadas al sector agropecuario. “Participamos activamente con esta gestión de las negociaciones en el capítulo referido al campo, con el objetivo claro de incrementar la producción y las exportaciones”, dijo.

Marcos Pereda y Nicolás Pino cuando la relación entre ellos fluía

Finalmente, Pino destacó el significado personal de encabezar la institución y el rumbo que, según remarcó, busca consolidar junto a su equipo. “Es un gran honor para mí estar al frente de una institución que hace, que escucha y dialoga con todos con un solo objetivo: que los productores estén cada día mejor, que podamos producir más y en mejores condiciones. Ese es el espíritu que animó cada uno de mis pasos y lo que nos inspira como equipo”, enfatizó.

Las declaraciones del presidente llegaron luego de que Pereda formalizara su candidatura y manifestara reparos sobre el rumbo institucional de la entidad. En ese marco, el vicepresidente expresó: “Lo que más nos preocupa ahora es el problema de la institucionalidad, que no podemos estar tensionando las reglas del juego por algún interés personal”.

Además, Pereda planteó la necesidad de abrir un nuevo ciclo dentro de la organización. “Todo tiene un principio y todo tiene un fin, ya es hora de que la Sociedad Rural haga un paso nuevo. El principal motivo que nos distancia con Pino es que juntos nos embarcamos en un proyecto de transformación que a mitad de camino quedó trunco porque media comisión directiva no quiso seguir adelante”, sostuvo.

Tras el posteo de Pino, Pereda le contestó: “Con sorpresa advierto que el presidente de la SRA hace una declaración cerrada a comentarios. Más allá de esto, no encuentro aún los motivos por los que no hace referencia a los tres mandatos que lleva como titular de la entidad y cuál es la razón por la que aspiraría a un cuarto”.