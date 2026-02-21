Paradoja: a pocos días de la cosecha, los precios del girasol muestran una tendencia alcista

En la recta final que conduce a la cosecha, el precio del girasol no baja, sino que muestra tendencia alcista: se ofrecen 340+20US$/t por el disponible y 360+40 para los contratos con entrega a mediados de año. “Estamos observando altos valores del girasol, a pesar de transitar la etapa de precosecha en la zona agrícola central y sur de la Argentina, y ante la expectativa de una producción que podría alcanzar un récord de 6 millones de toneladas. A pesar de este escenario holgado, los precios mantienen una tendencia ascendente”, afirma Carlos Pouiller, director de AZ-Group.

La firmeza está sustentada principalmente por dos factores. Por un lado, el mercado internacional muestra una cotización firme del aceite de girasol. “Durante el mes de enero se registró un incremento significativo de precios, impulsado fundamentalmente por la merma productiva en Ucrania, uno de los dos principales exportadores mundiales de semilla y aceite de girasol, y por el agravamiento del conflicto bélico.

Los bombardeos rusos sobre instalaciones portuarias y de almacenamiento de Ucrania han generado incertidumbre respecto del flujo comercial de aceite hacia Europa y a otros destinos”, alerta Pouiller.

Como consecuencia, el precio del aceite de girasol alcanza niveles de 1450US$/t en Rotterdam, tras llegar a picos de 1600US$/t. Este aumento también impactó en el aceite argentino, que llega a los 1320US$/t FOB, lo que incrementó la capacidad de pago de la industria en unos 50US$/t durante el último mes.

El segundo factor relevante es la fuerte demanda de grano de girasol por la exportación argentina. Durante enero se embarcaron casi 400.000 toneladas, una cifra inédita si se considera que en toda la campaña pasada se exportaron unas 250.000 t. Asimismo, para embarcar en febrero ya se encuentran registradas 135.000 t.

De este modo, surge un nuevo actor demandante —el exportador de grano— que compite directamente con la industria local y aporta mayor sostén a los precios. Hacia adelante, la condición de firmeza del girasol podría mantenerse. “Es posible que se observe algún retroceso puntual durante el pico de cosecha en marzo, pero no se prevé que sea significativo. Y hacia mediados de año los precios del girasol podrían retomar una tendencia alcista, lo que tornaría muy conveniente almacenar la producción y comercializarla en una etapa posterior”, aconseja el experto.