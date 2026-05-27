Franco Colapinto cumple años: 23 curiosidades del piloto argentino

Tras dar su mejor actuación en la Fórmula 1 con una sexta posición en el Gran Premio de Canadá que le permitió a Alpine sumar ocho puntos para el campeonato de constructores, Franco Colapinto vuelve a estar de festejo. Este 27 de abril celebra sus 23 años y, teniendo en cuenta lo ocurrido el fin de semana, sin duda no será un cumpleaños más.

Como era de esperarse, los saludos no tardaron en llegar. “Feliz cumpleaños, Franco Colapinto. Nuestro 43 hoy cumple 23”, expresaron desde la cuenta de Instagram de Alpine y desde su exequipo Williams Racing también le dejaron mensajes. “¡Que tengas un feliz cumpleaños, Franco!”, escribió su exjefe James Vowles y desde la cuenta de la escudería británica agregaron: “¡Feliz cumpleaños, Franco!”.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto y los saludos de Williams (Foto: Instagram @alpinef1team)

A su vez, Fórmula 1, en tanto, hizo alusión a su grandioso fin de semana: “De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños a Franco Colapinto”. Asimismo, compartieron una ilustración en la que se destacaron algunos de sus hitos, como su exposición en Buenos Aires a bordo de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio y su encuentro con Lionel Messi y el hecho de que sea el “primer argentino en la Fórmula 1 tras 23 años”.

La Fórmula 1 saludó a Colapinto por su cumpleaños (Foto: X @F1)

La emotiva foto que subió la F1 para Franco Colapinto (Foto: Instagram @f1)

Adicionalmente, su novia Maia Reficco publicó fotos del romántico viaje que hicieron juntos a París y escribió: “Que los cumplas feliz”.

El romántico mensaje de cumpleaños de Maia Reficco para Franco Colapinto (Foto: Instagram @maiareficco)

Y lo cierto es que desde que desembarcó en la Fórmula 1, Franco Alejandro Colapinto conquistó a todos no solo con su carisma y su espontaneidad, sino con su constancia, su compromiso y su rendimiento en la pista. En honor a su cumpleaños, te compartimos 23 datos del argentino que tal vez no conocías.

1) La historia del número 43

Franco Colapinto usa corre con el número 43 en honor a su padre RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cada piloto tiene su número permanente: Lewis Hamilton, el 44; Charles Leclerc, el 16, y Fernando Alonso, el 14. Franco Colapinto lleva el 43. Su elección no fue al azar, ni por descarte, sino para homenajear a su padre, quien lo usaba en sus tiempos de piloto. El pilarense lo adoptó cuando comenzó a correr en karting y luego cuando disputó la Fórmula 4 Española en 2018 y 2019, la Toyota Racing Series en 2020 y la Fórmula Regional Europea en 2021. Si bien en algunas competencias no lo utilizó, en 2024, cuando llegó a Williams, volvió a lucirlo con orgullo.

2) El día que se bañó con el mono puesto

“Es complicado lavar un mono porque lo tenés que lavar en delicado”, reconoció en una entrevista con El hormiguero (Antena 3) de España. Admitió que rompió uno de los trajes cuando lo puso en el lavarropas y, por el calor, se achicó y no pudo volver a usarlo. Como dejar que lo lavaran en el hotel no era opción porque tardaban mucho tiempo, buscó una solución más práctica. “Mi forma dinámica fue ducha y un poco de shampoo”, contó y explicó que después se lo sacaba para terminar el baño y lo secaba con el secador de pelo.

3) Graduado y con título en mano

En diciembre de 2024, Franco Colapinto finalizó el secundario en el Colegio del Pilar

En diciembre de 2024, tras haber finalizado su primera temporada en la Máxima y mientras esperaba por la resolución de su futuro, regresó a Buenos Aires y finalizó oficialmente el secundario en el Colegio de Pilar, en el que estudió a distancia durante sus años en Europa. Con toga y birrete recibió el certificado que acreditaba que concluyó sus “estudios correspondientes al 6° año del Nivel Secundario Bilingüe”.

4) Siempre Boca

Los colores de Boca siempre presentes (Foto: Instagram @alpinef1team)

Azul y oro, esos son los colores que viste y defiende desde siempre. Sin importar su ubicación geográfica, sigue de cerca todos los partidos de su equipo. Incluso tiene su propia camiseta personalizada con el número 43 y la usa tanto para dormir como para ver los partidos. “Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”, le dijo a GQ de España. En el Gran Premio de Las Vegas de 2024 recibió la visita de Carlos Tévez, quien le llevó una camiseta con el número 10 y, durante su exhibición en Buenos Aires, Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron a apoyarlo.

5) El día que ganó una carrera con la clavícula rota

En 2023 se rompió la clavícula; lo operaron y dos semanas despúes ganó la spint de Monza en la Fórmula 3 (Foto: Instagram @francolapinto)

En agosto de 2023, dos semanas antes de correr en Monza para la Fórmula 3 MP Motorsport, sufrió un accidente y se rompió la clavícula. Lo operaron, pero igualmente corrió y ganó la carrera sprint. “Gracias a toda la gente que me apoyó. No solo pude correr, sino ganar el sábado, aunque con mucho, mucho dolor y bronca por no haber estado óptimo en la carrera más importante del año (no festejé porque no podía)”, sostuvo a través de su cuenta de Instagram un mes después de la competencia.

6) Sus mejores amigos en la F1

Mientras no está en la pista, siempre se lo ve charlar animadamente con los mecánicos o con el resto de los pilotos. Y lo cierto es que hay algunas personas dentro del paddock a las que considera más cercanas. Tiene buena relación con su compañero de Alpine Pierre Gasly, también con su excompañero de Williams Alex Albon y con Sergio “Checo” Pérez, Charles Leclerc y Lando Norris. De hecho, el año pasado en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de McLaren le pidió a la afición argentina, que como era “muy amigo de Franco”, también lo alentara a él. No obstante, las amistades son complejas en el mundo del automovilismo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine (Foto: Instagram @alpinef1team)

“Al final terminás compitiendo y la competencia genera llevarte mal. Te chocás en una carrera con alguno y ya te empezás a llevar mal. En las categorías anteriores no me llevaba bien con nadie, básicamente, porque querés ganar y hay mucha competencia. En la Fórmula 1, como hay equipos que están por arriba o por abajo, es más fácil llevarte bien o mal”, reflexionó el argentino.

7) La vida fuera de la pista

Franco Colapinto jugó al pádel en Qatar

Para relajarse, despejar la mente y entrenar, elige subirse a su bicicleta y hacer varios kilómetros. También juega al pádel y en sus visitas a la Argentina jugó al golf y volvió al kartódromo de Zárate, donde dio sus primeros pasos, para dar unas vueltas en karting.

8) Su primer contacto con la velocidad

En su corazón late el rugido del motor y la velocidad corre por sus venas. Heredó la pasión de su padre, Aníbal, quien también fue piloto y dueño de un equipo de Turismo Carretera. Justamente fue él quien le regaló su primer cuatriciclo cuando tenía solo cuatro años. Y el resto es historia.

9) Sus comidas favoritas

Aunque cuida su alimentación, puesto que como piloto debe mantenerse en un rango de peso determinado, su comida favorita es sin discusión alguna el asado. En un segundo lugar, ubicó las empanadas, preferentemente de jamón y queso, caprese y carne. Además, disfruta de degustar un bowl de açaí y, como fanático de las cosas dulces, en su heladera no pueden faltarle los alfajores que se lleva cada vez que visita la Argentina.

10) El sacrificio de su padre para que se convirtiera en piloto

Aníbal, el padre de Franco Colapinto, vendió su casa para que su hijo cumpliera el sueño de convertirse en piloto @WilliamsRacing

Fue James Vowles, director de equipo de Williams y el responsable de subirlo a un monoplaza en 2024, quien contó en una entrevista con The Wall Street Journal que Aníbal Colapinto vendió su casa para que su hijo participara de un campeonato de Fórmula 4: “Es real que muchos padres hacen esto y muchas familias lo hacen. Sin embargo, él ganó en un equipo que no tenía el nivel adecuado, eso le abrió una puerta”.

11) Su fanatismo por Taylor Swift

En las redes sociales se viralizaron varias imágenes suyas luciendo varias pulseras conocidas como “friendship bracelets” (brazaletes de la amistad), un distintivo de los fanáticos de Taylor Swift. Cuando le preguntaron si se consideraba “swifite”, no lo dudó: “Pasa que tengo muchas pulseras ahora, me dieron muchas (...) Tengo 200 pulseras que me las pongo y me queda toda la mano llena. Parezco Taylor Swift”.

Incluso hasta se pronunció sobre el compromiso de la artista y el jugador de la NFL, Travis Kelce, que justamente es uno de los inversionistas de Alpine. “Amo a Taylor y a Travis. ¡Es genial que se casen, son una gran pareja! Espero que vengan a una carrera después del casamiento, ojalá tenerlos por acá”, dijo en una entrevista.

12) El mate, el aliado de siempre

Franco Colapinto le preparó un mate a Pierre Gasly

Si hay algo que no puede faltarle en ninguna carrera es su equipo matero. De hecho, su termo tiene varios stickers, tanto suyos como de la selección argentina. “Me hace acordar un poco a esos momentos entre familia y amigos en la Argentina”, contó. Grabó videos para las redes sociales de sus escuderías donde mostró cómo preparar el mate —para el amargo sin ninguna discusión— y hasta los compartió con Albon y Gasly.

13) La presencia argentina en la Máxima

Su llegada a la Fórmula 1 marcó el regreso de un argentino a la categoría después de 23 años. Hasta ese momento, el último representante fue el platense Gastón Mazzacane, quien corrió entre 2000 y 2001, primero con Minardi y después con Prost. A su vez, al terminar octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 con Williams y ganar cuatro puntos, se convirtió en el primer argentino después de 42 años en sumar puntos.

14) Las 24 horas de Le Mans

En 2021 a los 18 años corrió las 24 horas de Le Mans(Foto: Instagram @francolapinto)

Entre el 21 y el 22 de agosto de 2021, con solo 18 años, disputó una de las carreras más icónicas e importantes del mundo. Corrió para G-Drive Racing junto al piloto neerlandés Nyck De Vries y al ruso Roman Rusinov.

15) La colapintomanía en el paddock

El apoyo hacia Colapinto no solo se hizo eco en las redes, sino que también fue advertido por el resto de los pilotos. En el Gran Premio de Brasil de 2024, Norris corrigió a una periodista y le dijo que los fanáticos no decían “Lando”, sino “Franco”. A su vez, Colapinto contó que la presencia argentina también se sintió en Monza, cuando disputó su primera carrera con Alpine. “Max [Verstappen], Charles [Leclerc] me decían ‘bol***o, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’; una locura”, contó en diálogo con Fox Sports Argentina.

16) Su relación con Fernando Alonso

En 2019 corrió en la Fórmula 4 Española FA Racing by Drivex, equipo de Fernando Alonso; cinco años después se reencontaron en la Fórmula 1(Foto: Instagram @francolapinto)

En 2019, Colapinto corrió en la Fórmula 4 Española con el apoyo de FA Racing by Drivex, equipo del dos veces campeón del mundo. Su vínculo se afianzó a lo largo de los años y se mostraron muy compañeros cuando se reencontraron en la Fórmula 1. De hecho, el argentino sobrepasó al español en la vuelta 23 del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, maniobra que fue distinguida como la mejor de la temporada. “El Williams es el nuevo McLaren de la zona media”, le dijo Fernando Alonso a la prensa, después de la carrera, mientras Colapinto lo escuchaba entre risas.

17) Un triángulo amoroso

Algo que no puede faltar en el Gran Circo son los dramas del corazón. Según trascendió, antes de llegar a la Fórmula 1, el pilarense mantuvo una relación con la influencer y modelo francesa Estelle Ogilvy y, tras la separación, ella comenzó a salir con el británico Oliver Bearman, actualmente titular de Haas. Los pilotos se conocieron en la Fórmula 2 y se reencontraron en la Máxima y, a pesar de los supuestos conflictos de la vida personal, demostraron tener un vínculo cordial y respetuoso.

18) El encuentro soñado con Lionel Messi

Desde que llegó a la Fórmula 1, se empezó a hablar de la posibilidad de un encuentro con Messi, su ídolo. Si bien supo hacerle llegar uno de sus cascos, en abril finalmente se conocieron personalmente. Primero Colapinto fue a un entrenamiento de Inter Miami y luego el campeón del mundo y toda su familia dijeron presente en el Gran Premio de Miami. Intercambiaron unas palabras, se sacaron fotos y, como frutilla del postre, el piloto terminó séptimo y sumó sus primeros seis puntos con Alpine.

Messi, Colpinto y un encuentro soñado en Miami (Foto: Instagram @f1)

“Fue un gran fin de semana, haber conocido a mi ídolo con su familia y también feliz de darles algo lindo de vuelta a los argentinos. Muy feliz de que me haya venido a apoyar y haya disfrutado de la Fórmula 1, le agradezco que haya venido, fue un sueño conocer al héroe de todos los argentinos”, le dijo a la prensa tras la carrera.

19) Colapinto enamorado

Franco Colapinto está felizmente en pareja con la actriz Maia Reficco Kym Illman - Getty Images North America

Los rumores de romance entre la actriz y el deportista surgieron a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. Si bien él dijo que seguía soltero, las versiones de que estaban en una relación cada vez sonaban más fuertes. Finalmente, la estadía de ambos en Buenos Aires sirvió como escenario para la tan esperada confirmación. A partir de esto dejaron de esconderse y empezaron a mostrarse enamorados tanto en las redes sociales como en los Grandes Premios.

20) El récord en Buenos Aires

Franco Colapinto en la Flecha de Plata de Fangio durante el Road Show 2026 Fabián Marelli - LA NACION

El domingo 26 de abril hizo historia al convertirse en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. El Road Show 2026 que se realizó en Palermo convocó a más de 600 mil personas que tuvieron la oportunidad de verlo al volante de un Lotus E20 de 2012 y del Flecha de Plata que condujo Juan Manuel Fangio. Fue un día histórico que terminó dando la vuelta al mundo.

21) ¿A qué huele Franco Colapinto?

Durante una entrevista con la edición española de la revista GQ, reveló que suele utilizar distintos perfumes, pero que para todos los días y también para las carreras elige el Old Fashioned de By Kilian, una fragancia inspirada en “whisky de malta puro” con notas de salida de trigo y davana, base de cedro y siempreviva y notas de styrax y bálsamo de Tolú. “Me gusta estar perfumado, me da seguridad”, reconoció.

22) Las impresionantes coincidencias físicas con Ayrton Senna

En las redes sociales, los usuarios hicieron alusión a las similitudes físicas entre Franco Colapinto y Ayrton Senna (Foto: Redes Sociales)

El argentino dijo reiteradas veces que el brasileño fue su inspiración desde que era niño. Lo curioso fue que los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al advertir las impresionantes similitudes físicas entre ambos. “Dicen a nivel visual que nos parecemos, pero yo me miro al espejo y no me veo como Senna. Medio raro. Hay fotos que, la verdad, se parecen un poco, pero la gente exagera. Igual es una linda comparación para hacer”, expresó Colapinto en el pódcast Nude Project.

23) El máximo sueño

Tras cumplir el sueño de llegar a la Fórmula 1, Colapinto expresó que su deseo es ser campeón del mundo (Foto: Instagram @alpinef1team)

“El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”, dijo un pequeño Franco Colapinto que se iniciaba en el mundo de los kartings en un video que se volvió viral. En ese momento la Máxima parecía muy lejana, pero en silencio y con mucho esfuerzo trabajaba incansablemente por acercarse un poquito más. Y lo hizo. Hoy es uno de los 22 pilotos titulares. Y como eso que tanto deseó se volvió realidad, ahora el sueño cambió. ¿Qué quiere? “Ser campeón” del mundo, por supuesto.