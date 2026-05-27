Santilli le habló al campo con un mensaje donde ratificó el rumbo económico

El ministro del Interior, Diego Santilli defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que el agro volverá a ser uno de los motores centrales de la recuperación económica. En el marco del Congreso Maizar2026, que se realiza en el Goldencenter de Buenos Aires, el funcionario comenzó poniendo en clima al sector en una sala abarrotada y aseguró que el superávit fiscal blindará los recursos del campo frente a futuras presiones impositivas.

“Se viene un año récord”, afirmó ante empresarios, productores y referentes de la cadena agroindustrial, al destacar que “en el primer cuatrimestre las exportaciones agroindustriales están 18% arriba en el histórico”. Son los mismos datos que ayer reveló el ministro de Economía, Luis Caputo, este martes.

Durante su exposición, Santilli sostuvo que el crecimiento del sector responde a un cambio de enfoque del Gobierno hacia la producción. “Ustedes siempre han sido el motor de la República Argentina”, señaló ante el auditorio y agregó que ahora existe “un gobierno que lo empieza a cuidar, que empieza a sacar la pata de arriba de la cabeza”. En esa línea, vinculó la mejora de las exportaciones con el orden macroeconómico impulsado por la administración libertaria.

El funcionario remarcó que la baja de la inflación y el equilibrio fiscal son condiciones necesarias para aumentar las exportaciones y generar inversiones. “La primera respuesta empieza por un orden macroeconómico”, indicó, tras recordar que el país pasó de una inflación anual del 211% a niveles cercanos al 30%. Además, destacó que el Gobierno logró “pasar de un país que tenía 15 puntos de déficit fiscal a cero” y aseguró que se redujeron impuestos equivalentes a 2,5 puntos del PBI, lo que representó “17 mil millones de dólares que volvieron a la sociedad”.

En primera fila: Ignacio Garciarena, Diego Santilli, Ricardo Marra, Agustín Tejeda y Pablo Lavigne Ricardo Pristupluk

Santilli también vinculó el futuro del agro con el desarrollo de otros sectores estratégicos, como la minería y la energía. Según planteó, el crecimiento de actividades como el litio, el cobre y el oil & gas permitirá que “nunca más nos pongan la mano en el bolsillo del campo”. En ese contexto, comparó el potencial minero argentino con el de países vecinos y señaló que Chile exporta “16 veces más minerales” que la Argentina, mientras que Perú alcanza exportaciones mineras por entre US$40.000 y US$45.000 millones anuales.

El ministro puso especial énfasis en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta clave para atraer capitales. “El presidente sancionó un RIGI: 120.000 millones de dólares de inversiones”, afirmó. También destacó el impacto que, según su visión, ya se observa en distintas provincias. “Veo cómo explota Catamarca hacia arriba, cómo explota Salta, cómo explota San Juan”, dijo, y mencionó además el crecimiento de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

En otro tramo de su discurso, el funcionario defendió el ajuste fiscal y aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación luego de meses difíciles. “Enero, febrero y marzo fueron difíciles, pero las cuentas se empiezan a dar vuelta”, señaló. Además, aseguró que la coparticipación hacia las provincias “está creciendo” y sostuvo que el Gobierno busca terminar con un modelo en el que “se le sacaba al que producía”.

Diego Santilli ponderó las políticas del gobierno de Javier Milei Ricardo Pristupluk

Santilli también reivindicó las reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso, en particular la reforma laboral y los cambios vinculados al régimen fiscal. Según dijo, esas medidas forman parte de una estrategia para dar previsibilidad al sector privado. “La Argentina necesitaba una modernización laboral”, expresó, y sostuvo que el objetivo del Gobierno es mantener “un proceso previsible de eliminación y baja de impuestos constante”.

En relación con la minería, el ministro cuestionó las críticas ambientales hacia la actividad y defendió la posibilidad de desarrollar proyectos extractivos con controles adecuados. “Necesitamos crecer, por supuesto, con cuidado, con ecología, con respeto”, afirmó. Además, relativizó el impacto hídrico de la minería al asegurar que el consumo de agua del sector representa apenas entre 1% y 3% del total, frente a más del 70% que utiliza la agricultura.

Hacia el cierre, Santilli volvió a enfocarse en el agro y reclamó consolidar un escenario de previsibilidad para el sector. “Ustedes tienen que producir más de lo que producen”, sostuvo ante los asistentes. Además, lamentó que empresas argentinas hayan trasladado inversiones a otros países por restricciones locales, como el caso de la semillera DONMARIO que instaló parte de su desarrollo en Brasil. “No podemos perder más esas oportunidades. Hoy el mundo nos viene a buscar”, concluyó.