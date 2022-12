Patricia Bullrich, diputados de JxC, exfuncionarios y productores cuestionaron con dureza a Massa

escuchar

Diputados de JxC, exlegisladores, exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri y grupos de productores criticaron las declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, que durante su participación en el Consejo Federal Agropecuario (CFA), el martes pasado, dijo que, como “dos de las grandes empresas” en la operatoria con el dólar soja marcaron valores “muy por debajo” para la oleaginosa, él mismo le pidió a una empresa “salir a romper mercado” para que las cotizaciones “se acomodaran para arriba”.

Entre los firmantes están la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, diputados de ese espacio como Pablo Torello, además de rurales de Río Cuarto, Adelia María, Sacháyoj (Santiago del EsteroI), dirigentes del agro como el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker; autoconvocados de Pergamino y Grupo Independencia.

En un documento, sostuvieron que con acciones como las de Massa “el Gobierno genera ventajas para algunos en detrimento de la gran mayoría de los productores”.

Enumeraron una serie de políticas que afectan al sector, como “la carga fiscal extraordinaria por derechos de exportación, las cuotas por producto, el desdoblamiento del tipo de cambio”.

Apuntaron que, además de todo ello, “ahora el ministro habla con empresas amigas para acordar los precios que van a ofrecer en el mercado”.

Los firmantes remarcaron: “Las consecuencias de estas políticas ya las vivimos antes de 2015 perdiendo producción y desarrollo económico. Nadie va a venir al país a poner su capital en manos de un Estado que decide quién gana y quién pierde”.

“La Argentina va a salir adelante con libertad de comercio, mercados transparentes y reduciendo la carga impositiva. Ese es nuestro compromiso”, señalaron.

Tras la frase de Massa, también se generó un fuerte revuelo en Twitter y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores (Ciara-CEC) les respondieron al funcionario: “@CamaraAceites y @exportcereales manifiestan que un mensaje como el expresado hoy [por el martes pasado] por el ministro de Economía sobre el precio de la #soja implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios”. Agregaron: “Cuando la oferta y demanda actúan libremente, el mercado crece”.

Firmaron el documento: Bullrich, P; Ajmechet, S; Amadeo, E; Amavet, A; Anselmi, C; Arguello, C; Balbín, J; Beccar Varela, F; Benedeto, H; Bernaudo, G; Brione, G; Cáceres Monié, J; Caminal, E (H); Casado, D; Castrilli, A; Cazenave, L; Ceballos, J; Chasco, J, Cornejo, V; Correa, G; Cuadrelli, I; Cullen, G; Cunha, C; De Raedemaeker, G; De Velazco, M; Demarchi, F; Esperón, A; Fantino, R; Farbman, G; Figueroa Casas, G; Fiochi, V; Fracchia, R; Fregonese, A; Garaicoechea, M; Garciarena, I; Gastaldi, V; Gastaldi, V; Hardie, S; Hein, G; Hering, O; Iglisias, F; Jetter, I; Leher, A; Lombardi, H; Manfredini, G; Martina, P; Martínez Alvarez, I; Martínez, J; Martínez, M; Martini, M; Masoni, S; Melian, P; Mensa, L; Monín, J; Ocampo, R; Ocaña, G; Ochart, A; Ortiz, C; Pancrazio, E; Passone, A; Pinedo, F; Pizarro, I; Raigosa, Y; Razzeto, M; Rizzi, V; Rodríguez Machado, L; Rotondo, J; Roulet, N; Salvatore, G; Salvatore, J; Sarquís, L; Sastre, F; Schreiner, C; Silveyra, Jm; Stefani, H; Tafani, R; Tafani, R; Tkachuk, R; Tonelli, P; Torello, P; Torello, P; Urriza, L; Zacchi, E; Sociedad Rural de Río Cuarto; Sociedad Rural de Sacháyoj; Sociedad Rural de Adelia María; Autoconvocados del Campo; Grupo de Autoconvocados de Pergamino; Grupo Independencia.

