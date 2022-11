Massa abrió un conflicto con los exportadores y un empresario hizo una aclaración

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, abrió una polémica con los exportadores de granos que están participando del dólar soja II. Dijo que, como “dos de las grandes empresas” en la operatoria de anteayer marcaron valores “muy por debajo lo que representaba el valor promedio de tonelada”, se le pidió a una compañía “salir a romper mercado” para que las cotizaciones “se acomodaran para arriba”.

Massa hizo esta revelación mientras participaba del Consejo Federal Agropecuario (CFA), que integran las provincias, y aclaró el motivo del accionar: “Si no lo que termina pasando es que se ven beneficiados los exportadores y perjudicados los productores”. En la primera jornada hábil del dólar soja con un tipo de cambio a $230, las operaciones se iniciaron en 80.000 pesos y luego treparon a $85.000. Syngenta, que se dedica al negocio de insumos más que al trader de granos, ofreció $88.000, pero por propia voluntad de la compañía, según aclaró Antonio Aracre, CEO de Syngenta LAS.

Tras la frase de Massa, se generó un fuerte revuelo en Twitter y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores (Ciara-CEC) les respondieron al funcionario: “@CamaraAceites y @exportcereales manifiestan que un mensaje como el expresado hoy [por ayer] por el ministro de Economía sobre el precio de la #soja implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios”. Agregaron: “Cuando la oferta y demanda actúan libremente, el mercado crece”.

En medio de la controversia, Aracre le contó a LA NACION que no recibió ningún pedido de Massa sobre el tema sino que él le describió al funcionario, en un chat entre ambos, lo que estaba ocurriendo. “Le dije que no me parecía justo porque no refleja el precio del mercado”, dijo. Agregó lo siguiente que le expresó a Massa: “Voy a salir más arriba [con el precio]”. Según relató, luego continuó la conversación: “Yo se lo comento y me dijo rompé todo; lo que él quiso decir era que quería que se beneficie al productor”. Aclaró: “No me lo pidió”.

Aracre dijo que no tiene certezas si Massa, más allá de ese intercambio, tuvo contactos con algún otro exportador. Añadió que le pareció una “observación natural” la que le acercó a Massa. “Me pareció que se habían posicionando muy abajo [los exportadores]; yo salí a $88.000″, remarcó. Según precisó, la firma puede pagar más porque su negocio no es ganar con el trader, sino los insumos.

En Twitter, referentes de la oposición se hicieron eco del planteo del ministro de Economía. “Transparencia” en modo Massa”, escribió en Twitter el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. “Manipularon el mercado @SergioMassa”, publicó, por su parte, Martín Tetaz, diputado nacional de JxC.