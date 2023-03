escuchar

La sequía que azota a la Argentina causó una descapitalización general de los productores agropecuarios. Cada caso tiene sus particularidades, la intensidad será mayor o menor, pero el impacto es sistémico. Esta pérdida de capital de trabajo (productivo) obliga a los productores agropecuarios a buscar alternativas de financiación para recomponer la base de su fondeo.

El cocktail - inflación arriba del 100%, devaluación implícita en futuros, incertidumbre política, déficit fiscal, etc – hace aún más complicada la toma de decisiones. Como si con la catástrofe climática no alcanzara. Así las cosas, hay que tomar decisiones sobre cómo financiar la próxima campaña.

A la hora de analizar alternativas de financiación, es fundamental no mezclar peras con bananas en las tasas de interés (costo del dinero). Fácilmente se cae en comparar cosas distintas y eso es peligroso si se toma crédito sin conocimiento de todos los detalles (amortización, costos, comisiones, etc.). La tasa nominal anual (TNA) no es la tasa efectiva anual (TEA).

TNA=tasa de interés que no considera la frecuencia de capitalización (mensual, trimestral, semestral, anual) del crédito.

TEA=tasa de interés que sí considera la frecuencia de capitalización del crédito.

Como referencia, cuanto mayor es la frecuencia de capitalización, mayor será la tasa efectiva anual (TEA) con respecto a la tasa nominal anual (TNA).

La siguiente sirve de ilustración con algunos ejemplos

Comparativo TNA / TEA

Al comparar alternativas de financiación es necesario utilizar la TEA; la TNA es peras con bananas mientras que la TEA es peras con peras.

Otra variable para considerar en el análisis es considerar si la financiación es con tasa de interés vencida (crédito bancario) o tasa de interés adelantada (descuento de valores en mercado de capitales). La diferencia entre ambas es el momento en que se genera el interés – si al inicio (adelantada) o al final (vencida).

El siguiente ejemplo sirve para ver la diferencia:

Nos prestan $ 10 millones a una tasa vencida del 50%, al año pagamos $15 millones

Nos prestan $20 millones a una tasa anticipada del 50%, recibimos $10 millones

En ambos casos recibimos $10 millones a una tasa del 50% pero el monto a devolver es mayor con la tasa anticipada. Por lo tanto, una tasa del 50% anticipada es mayor (más costosa) que una tasa del 50% vencida.

Una última mención se merece el Costo Financiero Total (CFT), porcentaje expresado anualmente, que incorpora todos los gastos y comisiones asociados del crédito a la Tasa Efectiva Anual (TEA).

La palabra final en cualquier operación de crédito la tiene la CFT. La comunicación del CFT puede o no incluir IVA, teniendo CFT sin IVA y CFT con IVA.

Volviendo al terreno (práctico), los productores agropecuarios deberán tener bien presente estos conceptos (teóricos) para tomar buenas decisiones de financiación en vistas de recomponer su capital de trabajo.

El autor es socio de Agrifex y gerente de Bamba