Pesar en el campo por el fallecimiento de Julio García Tobar

Una pérdida lamentable se produce con el fallecimiento del doctor Julio García Tobar, un reconocido consultor ganadero especializado en nutrición animal. Un técnico versátil, que se manejaba con igual solvencia en el lote frente a una pastura que en el atril de conferencias, ante productores que esperaban recibir de él los últimos avances que generaba la ciencia zootécnica.

De sólida formación veterinaria, agregó capacitaciones de posgrado en el exterior que le permitieron estar a la vanguardia del conocimiento ganadero durante muchos años, que aplicó con un enfoque práctico y siempre ajustado a la realidad nacional.

Fue así que a lo largo de su vida fue fundador y presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal y miembro de número de la Academia de Agronomía y Veterinaria, entre otras instituciones en las que participó. También tejió lazos con el Movimiento CREA colaborando en Congresos Nacionales y cursos de capacitación para los miembros.

García Tobar nació el 22 de noviembre de 1938. Después de graduarse como médico veterinario en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires en 1963, realizó estudios de posgrado en Estado Unidos, donde alcanzó el título de Master of Science in Animal Science en la University of California como becario de la UBA y de la OEA, y luego como Philosophy Doctor in Animal Science en la Purdue University, en 1972, como becario de la Rockefeller Foundation. Años después cursó estudios en el Advanced Management Program, Executive Education, Fuqua School of Business de la Duke University en 1989.

Realizó su carrera docente en el Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, luego Facultad de Agronomía, de la UBA., entre 1960 y 1988, donde alcanzó el grado de Profesor Titular por concurso de títulos y antecedentes. También ejerció la docencia en la Universidad Católica Argentina, en la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), en la Universidad del CEMA, en el Instituto Universitario de IDEA, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Belgrano, en el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria e Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria de la Sociedad Rural.

“Su actuación docente sobresalió en los ámbitos en que se ha desempeñado, destacándose como un introductor, innovador y difusor de técnicas, tanto en producción animal como en manejo de empresas agropecuarias”, expresó la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

Esta institución, en mérito a sus antecedentes, lo incorporó como académico de número en 2011. En el acto de asunción, el doctor Emilio Gimeno destacó de él “la inquietud permanente por estudiar, investigar y aprender, aplicando nuevas tecnologías a nuestras actividades profesionales.”

Reconocidos docentes y especialistas en ganadería y nutrición animal recordaron a García Tobar. “Fue uno de los grandes profesores que tuve, no me cansé de aprender”, dijo Fernando Canosa, docente y consultor ganadero. En tanto, el experto en nutrición animal y docente Darío Colombatto, señaló: “explicaba de una manera sencilla conceptos difíciles, para que los entendieran alguien no preparado; fue un pionero en unir la preparación académica con la docencia simple”.

Preocupado por la comunicación del sector agroindustrial con la sociedad, durante muchos años García Tobar fue asesor y columnista de la revista Chacra, al tiempo que participó en numerosos seminarios, talleres y jornadas de divulgación para técnicos y productores de todo el país. Hábil redactor de infinidad de artículos técnicos y de divulgación que hoy mantienen plena vigencia. También fue columnista de los micros televisivos de LA NACION Campo en Canal 7 e integró el jurado de las primeras ediciones del Premio a la Excelencia Agropecuaria LA NACION-Banco Galicia.

Panelista ineludible en las reuniones ganaderas de varias décadas, García Tobar será recordado por su caballerosidad, valores, buen humor, nivel académico, capacidad de trasmisión y su dedicación total a la actividad que fue su pasión, sin dudas, desde la juventud hasta la vejez.

