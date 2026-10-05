“Ponemos la inteligencia artificial”: una empresa argentina cerró una alianza con un gigante brasileño de la maquinaria agrícola

Una empresa argentina que desarrolló una tecnología con inteligencia artificial para la pulverización agrícola cerró una alianza con una compañía brasileña de maquinaria para que su sistema venga incorporado de fábrica en sus pulverizadoras selectivas. El acuerdo comenzará en Brasil y, según anticiparon, luego buscarán llevarlo a otros países.

Se trata de DeepAgro, una agtech nacida en Santa Fe, que llegó a un acuerdo con Jacto, un fabricante brasileño de maquinaria agrícola con más de 78 años de trayectoria. Así, las pulverizadoras selectivas de la firma brasileña saldrán de fábrica con la tecnología desarrollada por la empresa argentina. “Jacto pone la máquina y nosotros ponemos la inteligencia artificial”, resumió Juan Manuel Baruffaldi, CEO y cofundador de DeepAgro, en diálogo con LA NACION. Según explicó, el acuerdo comenzará por Brasil y después está previsto ampliarlo a otros países.

El entendimiento surgió a partir de una búsqueda de Jacto para sumar tecnología de aplicación selectiva a sus pulverizadoras. “Dentro de las opciones disponibles en el mercado, que somos pocas compañías que tienen una solución que realmente funciona a campo, empezaron a averiguar con clientes y recibieron muy buenas referencias de nosotros”, contó Baruffaldi. A partir de eso, se contactaron con la empresa argentina y comenzaron a probar su tecnología.

“Ellos estaban en búsqueda de poder incorporar una tecnología selectiva para su maquinaria, para agregarle tecnología y llegar al productor con la solución completa”, explicó. Después de esas pruebas comenzaron las conversaciones entre las dos empresas hasta llegar al acuerdo.

El sistema, llamado SprAI, tiene cámaras colocadas sobre el botalón de la pulverizadora que van mirando el lote mientras la máquina avanza. Con inteligencia artificial, reconoce dónde hay malezas y decide en el momento dónde debe aplicar herbicida. Todo ese proceso se hace en la propia máquina, por lo que no necesita conexión a Internet para funcionar.

La diferencia con una aplicación tradicional es que no pulveriza de la misma manera toda la superficie. El sistema abre la aplicación en los lugares donde detecta malezas y evita hacerlo donde no las encuentra. De esa forma, busca reducir la cantidad de agroquímicos utilizados.

Hasta ahora, la tecnología de la firma podía instalarse en pulverizadoras que ya estaban trabajando. Con este acuerdo da otro paso porque el sistema estará incorporado desde fábrica en las máquinas selectivas de Jacto. Además, esos equipos tendrán la atención de la red de distribuidores de la compañía brasileña.

La tecnología argentina ya había sido probada en Brasil por Amaggi, una de las grandes empresas agroindustriales de ese país. Entre febrero y junio, el sistema trabajó sobre 13.000 hectáreas de algodón. Según los datos difundidos por DeepAgro, esas aplicaciones permitieron utilizar unos 26.000 litros menos de glufosinato que con una pulverización uniforme.

La tecnología utiliza cámaras e inteligencia artificial para detectar malezas y decidir en tiempo real dónde aplicar herbicida Deepagro

Baruffaldi destacó el peso que tiene el acuerdo para la compañía. “Nos permite crecer y hacernos conocidos también en Brasil de la mano de Jacto”, dijo.

DeepAgro nació en 2017. La idea surgió cuando Baruffaldi, licenciado en Ciencias de la Computación, buscó una manera de ayudar a su padre, productor agropecuario, con una de las tareas del campo.

El acuerdo con Jacto, además, aclaró, no cierra la puerta a que DeepAgro trabaje con otras marcas. Baruffaldi explicó que la intención de la compañía es llevar su inteligencia artificial a más máquinas agrícolas y que en el futuro podrían alcanzar acuerdos similares con otras empresas.

DeepAgro cerró una alianza estratégica con Jacto para incorporar su tecnología de inteligencia artificial en las pulverizadoras selectivas de la compañía brasileña Deepagro

“Nosotros como compañía de inteligencia artificial siempre estamos buscando este tipo de acuerdos”, señaló. Sobre el convenio con Jacto, aseguró: “Es el acuerdo más importante de nuestra historia”.

La alianza llega en un momento en el que DeepAgro también busca capital para seguir creciendo. En julio cerró una ronda de inversión pre-Serie A por US$3 millones, liderada por Aqua Capital. Ahora la empresa prevé abrir en marzo una nueva ronda con la meta de conseguir US$10 millones, según informó Baruffaldi.