SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una sesión calificada como un hito para el futuro agroalimentario provincial, la Legislatura de Neuquén aprobó la Ley N° 3591, que establece un marco legal para resguardar las tierras productivas bajo riego, frenar el fraccionamiento de las chacras y proteger la red de canales que sostiene la producción en los valles.

Impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, la sanción se logró por una contundente mayoría de 27 votos a favor y 2 en contra, con el respaldo de bloques como Comunidad, Movimiento Popular Neuquino, PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, Fuerza Libertaria, Unión por la Patria, Avanzar, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Juntos y Juntos por el Cambio-UCR, y el rechazo del Partido de los Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad.

La Ley N° 3591 prioriza la actividad agrícola y restringe el cambio de uso del suelo hacia fines residenciales, industriales o turísticos. Para ello, introduce dos categorías de zonificación: las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas y las Áreas de Reserva para Expansión Productiva. Las primeras son terrenos donde la producción agrícola es prioritaria y obligatoria. Allí quedan prohibidos los loteos, fraccionamientos u obras no autorizadas que alteren su aptitud. En tanto, las Áreas de Reserva para Expansión Productiva son zonas destinadas a planificar futuras ampliaciones de la superficie irrigada, respetando los usos legítimos preexistentes.

En el recinto estuvieron referentes del sector productivo encabezados por Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Hubo respaldo. “No se puede invertir hasta 45.000 dólares por hectárea, como hacen muchos productores, para luego enterarte que se loteó la chacra al lado. En ningún lugar del mundo existen lugares como estos valles. Y nosotros los tenemos que proteger”. Agregó: “Sin las tierras productivas, nosotros no existimos”.

Debate

El debate parlamentario se basó en un diagnóstico crítico: Neuquén perdió cerca de 10.000 hectáreas productivas bajo riego en la última década. Tan solo en 2025 se contabilizó la pérdida de 663 hectáreas, con un fuerte impacto en Centenario, Plottier y Neuquén capital, zonas que perdieron 605 hectáreas agrícolas conjuntamente (309 dedicadas al cultivo de pera).

Este retroceso responde a una doble presión sobre el suelo. Por un lado, una expansión urbana acelerada: entre 2010 y 2020 la población provincial creció un 15% (de 471.409 a 540.909 habitantes), mientras que la superficie urbana se expandió un 45% (pasando de 12.460 a 18.083 hectáreas). Por otro lado, la logística vinculada a Vaca Muerta provocó que numerosas chacras sobre las rutas fueran vendidas a empresas petroleras para bases operativas, previa compactación del suelo con material calcáreo. Localidades como Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar sufrieron el mayor impacto de esta convivencia conflictiva.

La norma fue impulsada por Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén Gentileza

El diputado Francisco Lepore (Avanzar), miembro informante del proyecto, explicó que la norma “no prohíbe vender una chacra, pero impide que deje de ser una unidad productiva viable”, evitando subdivisiones que destruyan su rentabilidad económica. La protección alcanza a tierras públicas y privadas con sistemas de riego o factibilidad técnica confirmada.

A su vez, la ley otorga carácter “intangible” a canales, acequias, compuertas, sifones y drenes. Se prohíbe cualquier obra que altere o bloquee la red hídrica sin autorización provincial y medidas compensatorias. La iniciativa responde al reclamo de los productores por los perjuicios que generan los barrios colindantes: volcado de efluentes cloacales, basura, contaminación lumínica y afectación directa del riego.

“Cuando el crecimiento urbano avanza sobre las zonas productivas, el problema no es solamente la pérdida de una parcela. También se afecta el funcionamiento de las chacras que permanecen en producción. Los sistemas de riego y drenaje son fundamentales: funcionan como las venas y arterias de toda la actividad. Cuando quedan rodeados por urbanizaciones, se generan dificultades para distribuir el agua y garantizar que llegue a todos los productores”, indicó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud.

El sector frutícola respaldó el proyecto de ley para proteger las tierras productivas bajo riego.

Para potenciar la actividad, se creó el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, orientado a la tecnificación del riego, el drenaje y la telemetría, acompañado de créditos, beneficios fiscales y asistencia técnica.

La norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación. Tras su sanción, la Federación de Productores ya impulsa una iniciativa similar para la provincia de Río Negro. La provincia de Neuquén viene impulsando una serie de medidas legislativas destinadas a garantizar el control provincial sobre sus tierras, restringir la extranjerización y preservar los valles productivos frente al avance urbano. Hace tres meses, el gobernador neuquino envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La iniciativa busca establecer un marco regulatorio estricto para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Entre sus puntos principales, el proyecto propone identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos que posean inmuebles rurales, así como establecer límites a la titularidad extranjera y condiciones especiales en zonas estratégicas por su valor ambiental o recursos naturales.