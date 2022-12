Premiaron el trabajo de mujeres emprendedoras del agro: los casos destacados

escuchar

Se conocieron las ganadoras de la segunda edición en la Argentina del programa TalentA, promovido por Corteva Agriscience. Se trata de un programa de capacitación y financiación para mujeres emprendedoras del entorno rural que estén trabajando en proyectos del sector.

“Es un orgullo trabajar en una compañía que ponga tanto foco en programas como este”, dijo Juan Lariguet, presidente de Corteva Cono Sur durante la ceremonia. Y contó que en la compañía poseen otros programas: “Donde tratamos de hacer una sociedad mucho más igualitaria, donde tratamos de reflejar la realidad del mundo”.

“Somos una compañía comprometida y lo queremos demostrar con hechos, TalentA es uno de ellos. Y la verdad que verlos hoy a todos acá y saber que vamos a tener nuevas mujeres que apuestan por el agro, y apuestan a diferenciarse en el agro argentino, me llena de orgullo”, indicó el presidente.

Según detallaron desde la compañía, para esta edición 2022 se postularon 37 proyectos de varias regiones del país, de 12 provincias, de rubros muy variados, como ganadería, alimentos, agricultura, huerta, entre otros. Y, si bien solo tres recibieron un premio en efectivo, $1.000.000 para el primero, $800.000 para el segundo, y $650.000 para el tercero, otros proyectos obtendrán la posibilidad de formar parte de programas de capacitación de Fundación Flor, donde recibirán herramientas para consolidar su desarrollo, en distintos ámbitos y llevarlos a otro nivel.

Los emprendimientos ganadores

El primer premio fue para Alimentos de Calidad=Futuro Vital, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. En este proyecto se dedican a la capacitación y elaboración de alimentos nutritivos. “Agradezco a todos los que hacen posible este tipo de programas”, dijo Bibiana Ferrari, responsable del emprendimiento que comenzó hace 12 años.

Trabajan desarrollando talleres de capacitación para incorporar la soja, porotos, garbanzos a la alimentación. “Sabemos que la gente de escasos recursos tiene acceso a alimentos con grasa, azúcares y harinas. Comenzamos a probar recetas y logramos reemplazar hasta el 50% del hidrato de carbono por la pulpa de soja. La soja es un alimento funcional, porque además de alimentar, previene enfermedades”, dijo.

Con el premio planean finalizar una parte de la cocina destinada a trabajar sin TACC, para que todos tengan la posibilidad de acceder a este tipo de alimentos. Además, Bibiana Ferrari contó: “Tenemos 200 niños que almuerzan diariamente, y le damos apoyo escolar. Para las colaciones hicimos un pancito con aproximadamente el 10% de proteína de soja en cada porción”.

El segundo premio fue para el Vivero Nativas del Litoral, de Colón, provincia de Entre Ríos. En este proyecto se dedican a la producción de plantas nativas: recolección de semillas, germinación y repique.

Sonia Garín, de Vivero Nativas del Litoral Corteva

Sonia Garín, quien lidera este emprendimiento, contó cómo se enteró del Programa: “Una de esas tardecitas que anuncian el final de la jornada entre el sonido de las ranas y los mosquitos, y el cuerpo y los brazos sienten el cansancio, con la satisfacción del deber cumplido, me conecto a una red social y veo la convocatoria del programa TalentA, de Corteva. Y pienso: es alguien que está pensando en mí, en nosotras las mujeres que trabajamos en el campo”.

Y siguió: “Es el premio al trabajo diario, constante que cuando nos cansamos, tomamos una pausa, nos recuperamos, pero no abandonamos… y seguimos. Infinitamente agradecida a TalentA y a Corteva que valora y visualiza el trabajo de la mujer rural”.

Fernanda Berlín, de El Balcón del Arroyo Corteva

El tercer premio se lo llevó el emprendimiento El Balcón del Arroyo, de Tornquist, provincia de Buenos Aires. En este proyecto se integra la cadena láctea: se unen cuatro tambos y un establecimiento de producción de quesos artesanales. Allí trabajan 20 familias, casi 60 personas.

Este emprendimiento fue postulado por Fernanda Berlín, quien dijo: “Todo proyecto nace de un sueño, pero si estas ideas por más brillantes e innovadoras que sean no tienen mucha gestión, no se convierten en una empresa exitosa. Nosotros gestionamos todos los días y en este proceso nos encontramos con un montón de dificultades como la burocracia, la falta de financiamiento, las trabas para acceder al crédito y como también la falta de políticas enfocadas al desarrollo regional. Por supuesto, no nos quedamos con esto y trabajamos todos los días para cambiar esta realidad y para incentivar, impulsar, apoyar, y contagiar a otros emprendedores para empujar todos juntos para nuestro país y nuestra región”.

Además, contó que están trabajando para construir este emprendimiento agro-productivo y turístico en el parque industrial de Tornquist. “Lo hacemos con esfuerzos y fondos propios, creemos que esta es una oportunidad muy importante para visibilizar nuestro proyecto y para conseguir el dinero que hoy necesitamos para poder terminar de construir nuestra fábrica y ponerla en marcha. Porque eso significa un impacto muy importante para nuestra comunidad”, dijo.

LA NACION