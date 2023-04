Preocupación en los países del Cono Sur por la expansión de la gripe aviar en la región

escuchar

El impacto de la gripe aviar y de la sequía no solo es motivo de preocupación en la Argentina sino también en los países de la región. Esta semana, los ministros del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se reunieron en Chile durante una conferencia internacional para discutir la situación sanitaria, el impacto de la sequía y otros temas de interés regional.

Con el respaldo del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), en el encuentro del CAS, que integran los ministros y secretarios de Agricultura de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se analizó la situación sanitaria por el brote de gripe aviar, que hasta principios de marzo había alcanzado a 14 países del continente.

Según un informe del IICA, los funcionarios del CAS recomendaron la creación de una Comisión Centro-Sudamericana de prevención y control de la enfermedad.

“En la declaración aprobada en Santiago, el CAS instó a todos los países de las Américas a sumarse a esta decisión fundamental, considerando las severas consecuencias en términos económicos y de la seguridad alimentaria mundial de la gripe aviar, que además entraña el riesgo de transmisión hacia las personas. El texto hace referencia al concepto de Una Sola Salud, por el cual se considera que no puede haber salud humana si no hay salud animal y ambas, a su vez, son inviables si el ambiente no es saludable”, informó el IICA.

Además, durante la reunión, los ministros discutieron la creación de un fondo financiero “para atender el fuerte impacto económico que ha tenido últimamente la sequía en la producción de alimentos de los países del Cono Sur, cuyos rendimientos agrícolas se vieron afectados”, señaló el organismo.

En este tema se intercambiaron ideas con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien participó de la reunión por videoconferencia.

En la reunión participaron el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela; el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Remy Gonzales y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y presidente pro-tempore del organismo, Fernando Mattos. También estuvieron el Subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Ariel Martínez; la Secretaria de Innovación, Desarrollo Sustentable, Irrigación y Cooperativismo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Renata Miranda; y el Director General del IICA, Manuel Otero, entre otros.

LA NACION