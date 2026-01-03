Presupuesto 2026: Agricultura tiene un 10,9% menos de fondos y hay sorpresa con el Senasa

Con la promulgación de la ley de presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, el sector agropecuario ya tiene su hoja de ruta económica para el ejercicio vigente. La ley de leyes revela una fuerte asignación a gastos operativos y salariales y con la lupa puesta sobre la eficiencia de los entes descentralizados. De esta forma, se confirmó un ajuste selectivo en el área agropecuaria, ya que mientras la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrán recortes nominales, el Senasa concentrará un aumento significativo de recursos y otros organismos quedarán virtualmente congelados.

Del presupuesto 2026 se desprende que la Secretaría de Agricultura cuenta con una partida presupuestaria total de $375.461 millones. De ese total, $301.622 millones corresponden a gastos corrientes, que incluyen $236.684 millones en gastos de consumo, $72.270 millones en transferencias corrientes, además de $326 millones en otros gastos y $11 millones en rentas de la propiedad. Las inversiones reales directas suman $1231 millones, lo que marca un perfil de fuerte peso del gasto operativo por sobre la inversión física.

Vale recordar que en 2025 la Secretaría de Agricultura había contado con $421.248 millones. Es decir que la cartera agrícola tendrá un 10,9% menos de recursos que el año pasado.

El Senasa tiene autorizados gastos por servicios económicos de $203.709 millones Senasa

EL INTA, uno de los organismos que mayor atención concentra, especialmente por el clima de incertidumbre laboral por una supuesta apertura de retiros voluntarios en los próximos meses, dispone de $233.330 millones destinados a servicios sociales, sumado a gastos figurativos por $25.000 millones que reflejan transferencias internas del Estado para su financiamiento. Este año, en total, el INTA crece un 15,8% interanual, contra la partida anterior de $223.000 millones. El presupuesto contempla una planta de 7145 empleados (6117 permanentes y 1028 temporarios).

Este año, el INTA crecería un 15,8% interanual, aunque el aumento queda muy por debajo de la inflación INTA

Uno de los datos más reveladores del presupuesto es la capacidad de recaudación de algunos organismos de control, que validan su estatus de entes superavitarios. En este caso, el Senasa tiene autorizados gastos por servicios económicos de $203.709 millones, más una deuda pública de $1661 millones. Sin embargo, su previsión de ingresos es muy superior: se espera que recaude un total de $295.409 millones, compuestos por $171.011 millones en ingresos tributarios, $82.798 millones en no tributarios y $41.600 millones por venta de servicios. El presupuesto contempla una dotación de 1801 empleados, de ellos, 1785 son permanentes y 16 temporarios.

La cifra de personal contrasta fuertemente con la estructura histórica y los planes de recorte previos. Vale recordar que el año pasado se hablaba de gastos en personal por $126.288 millones y planes de despido para 1150 empleados. Financieramente, el organismo sigue creciendo, dado que el gasto proyectado anteriormente era de $171.157 millones, cifra que finalmente se elevó a más de $203.000 millones en el presupuesto aprobado. El Senasa es el organismo con mayor aumento proyectado para 2026, con una suba cercana al 19% interanual.

Un escenario similar presenta el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Con una planta acotada de 138 personas tiene gastos por $21.230 millones, pero proyecta ingresos totales por $37.754 millones, impulsados por $31.922 millones en venta de servicios y bienes. Esto lo deja con un saldo positivo a favor del Tesoro.

El Inase considera gastos por $21.230 millones, con una leve caída del 2,5% INASE

A diferencia de otros organismos, en este caso se muestra una alineación casi exacta con las proyecciones del año anterior, donde se estimaba un presupuesto de $21.760 millones. Así, este ente tendría una leve caída nominal del 2,5%.

El presupuesto asigna recursos para las economías regionales y el sector marítimo: el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendrá una partida de gastos de $16.629 millones. Sus ingresos propios se estiman en $6500 millones, lo que indica una mayor dependencia del Tesoro nacional para cubrir su operatividad. La cifra final respeta casi milimétricamente la proyección del año anterior, que era de $16.420 millones. Es decir, que tendrá un incremento marginal, apenas por encima del 1%. Este año contará con 465 empleados.

Por último, también se menciona la partida presupuestaria para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que tendrá una partida de gastos de $23.249 millones, con una recaudación propia marginal de $2 millones. Se consideran en planilla 276 empleados.