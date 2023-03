“Problema eterno”: iban a dar una capacitación, se quedaron sin luz y tuvieron que recurrir a una insólita maniobra

escuchar

Los cortes de luz generan problemas a lo largo y ancho del país, pero en algunos lugares esta situación se vuelve reiterativa. El campo no es ajeno a esta problemática, como por ejemplo el riego por goteo con energía eléctrica.

Fernando Ortiz (50) es de Colonia Santa Rosa, en Orán, Salta donde produce frutas y hortalizas que cultiva mediante este sistema de riego que depende de la energía eléctrica para funcionar. La semana pasada, ante los constantes cortes de la luz y en medio de una charla con agrónomos, tuvieron que sacar un as bajo la manga para llevar adelante una capacitación: conectaron el proyector a una entrada 220V que tenía una camioneta. La falta de suministro que tienen al menos tres veces por semana entorpece las tareas en esa zona.

En esa localidad salteña, la empresa distribuidora de energía es Edesa, donde, según dijo el productor, tienen un problema “eterno” desde hace cuatro años. Ante la falta de energía, recurrieron a una maniobra inusual para poder brindar una charla a un grupo de productores.

La estrategia de productores agropecuarios para salir de un momento de apuro y brindar una charla

“A mí me cortan dos o tres veces por semana la luz, que al igual que en la ciudad, tiene un impacto. Por ejemplo, no puedo regar porque las bombas que abastecen los riegos de las hortalizas son con electricidad y me complica muchísimo en esta época de calor. Viendo esta situación de sequía, me tomé el recaudo de hacerme de una alternativa de riego por goteo con bomba, pero si me cortan la luz se me complica mucho”, contó el productor.

Hace unos días, mientras ingenieros agrónomos hacían capacitaciones sobre modos de aplicación de productos en cultivos se quedaron sin el suministro. “Desde la noche anterior veníamos sin luz y se hicieron las 10 de la mañana, que era la charla, esperamos media hora más y no había luz… Y había que dar la charla. Uno de los chicos tenía una camioneta que tiene una entrada a 220V y así conectamos el proyector”, narró.

La idea sirvió para solucionar por un momento el problema que se ha vuelto una constante. “Hicimos la charla sin ventilador, sin aire acondicionado ni bebida fresca, obviamente todo eso pasa a ser muy secundario así. Se pudo dar la charla enchufando el proyector de la computadora a la camioneta”, contó. Los “chistes” sobre la estrategia llegaron a través de las redes sociales, sobre si se trataba de “un Tesla”, al ver cómo desde la gaveta central de una camioneta pendía un cable que alimentaba el aparato eléctrico.

Ortiz aclaró que si bien no era su vehículo, se enteró después que el suyo tenía el mismo sistema de alimentación. “Me genera una frustración esto. No puede ser que encima de todas las penurias que tenemos en el campo por la falta de insumos, porque no hay dólares y faltan alambres, fertilizantes o insecticidas, tenemos que lidiar con la falta de luz. Para paliar la situación de la sequía recurrimos al riego, pero después nos encontramos con que no hay luz”, relató. Por eso, dijo, constantemente, están buscando alternativas para subsanar estos contratiempos.

Fernando Ortiz se dedica a la producción de frutas y hortalizas

“Antes, hace 20 años había una creencia de que corría viento o había una tormenta fuerte, y sabías que ibas a pasar 15 horas o 20 horas sin luz, pero ahora es por todo. Si hace calor, frío o viento se corta la luz; esto pasa desde hace tres o cuatro años, cuando llamás te dicen: estamos trabajando en el tema. Pero llevo años haciendo los reclamos a la hora que sea”, indicó.

Ortiz pertenece a la tercera generación de productores de su familia que queda a cargo del campo. Antes de trabajar la tierra estaba a cargo de su empresa de publicidad y logística. Ahora, con los productos que él mismo cultiva y publicita en sus redes sociales, bajo la marca Don Cirilo, viaja a ferias artesanales del país.

“Al sector lo vemos muy complicado, por la falta de insumos y la mano de obra. Esta última situación la planteé en el Ministerio de Producción de la provincia de Salta que no hay mano de obra y la gente no quiere venir a trabajar. Vienen después del 13 de cada mes. Para esa fecha ya más o menos cuento con equipo completo, pero en las dos primeras semanas del mes habitualmente no quieren estar”, contó. La falta de mano de obra para las tareas temporarias y en tiempos de cosecha es una constante en el agro, ya que los trabajadores no quieren registrarse por miedo a perder el plan social.

El productor, además, indicó que desde el Gobierno tampoco pueden hacer nada ni reconocer el inconveniente. “Son conscientes de que los planes sociales generan esa problemática”, resumió.