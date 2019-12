El acto del campo el 19 de marzo de 2008 en San Pedro Crédito: Archivo

Un grupo de productores y dirigentes de la Mesa de Enlace de 2008 fueron procesados por una protesta que realizaron en marzo de 2008 en pleno conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles.

El 19 de marzo de ese año, ocho días después de que se desatara el enfrentamiento entre el campo y el kirchnerismo por la resolución 125 que ponía derechos de exportación móviles para la soja y otros productos del agro, en San Pedro, en torno del kilómetro 150 de la ruta 9 se hizo uno de los actos del campo para reclamar en contra de la medida.

Allí estuvieron, entre otros, Eduardo Buzzi, entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, que conducía Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, que se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, exvicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, que lideraba Coninagro.

Todos ellos fueron procesados, el viernes pasado, por el juez Carlos Villafuerte Ruzo de San Nicolás por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los trasportes de tierra". Además, sus bienes fueron embargados en $50 mil pesos.

También fueron procesados y embargados Silvio Etchehum, de un gremio de la carne; la exdiputada Margarita Stolbizer; María del Carmen Alarcón, que integraba el Grupo Pampa Sur y quien era presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Víctores.

El juez había sobreseído a los mencionados en 2017, pero hubo una apelación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario y ahora el magistrado debió disponer el procesamiento y embargo.

En ese momento se quemó una vieja cosechadora tras el acto

"Atendiendo las cuestiones ya decididas por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Rosario, en cuanto decidieron variar el criterio sustentado por el suscripto en distintas etapas del sumario, por lo que dejando a salvo las opiniones vertidas con anterioridad y en cumplimiento por lo ordenado por el Superior, se ha de disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, de todos los encartados en orden al delito previsto y reprimido por el artículo 194 del CPPN", dice el escrito del juez.-

"Me parece un disparate, si no es una vendetta tiene bastante parecido", señaló a LA NACION Raúl Víctores, expresidente de la Rural de San Pedro. Víctores agregó: "Todavía no asumieron y ya están haciendo daño".

Ocho días después de iniciado el conflicto, el 19 de marzo de 2008 ya había cientos de protestas en diversos puntos del país. San Pedro era uno de esos lugares. La Rural de San Pedro estuvo en la organización de esa protesta que incluyó discursos de los ruralistas y movilización de los productores al costado de las rutas con tractores y otros equipos agrícolas.

"Es llamativo que haya tal ensañamiento porque luego que un juez dicta el sobreseimiento se vuelve con el tema", señaló Eduardo Buzzi. "Hay un llamativo ensañamiento con los dirigentes de la Mesa de Enlace", agregó quien fue presidente de FAA. "¿Cómo algo de asociación ilícita prescribe a los 10 años y esto no?", se interrogó en referencia a que el hecho pasó hace once años.

Buzzi calificó, no obstante el procesamiento, como "un caballero" al magistrado Villafuerte Ruzo.

