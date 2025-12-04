“Queremos importar mucho más”: un funcionario chino anticipó el próximo movimiento comercial de Beijing

"Queremos importar muchos más productos con valor agregado”, fue la frase de An Guanghui, consejero económico y comercial de la Embajada de la República Popular China, en el escenario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde se realizó el China Agribusiness Day. El diplomático estuvo acompañado de un funcionario nacional con quien intercambió ideas de la percepción que tienen ambos países sobre el comercio entre el gigante asiático y la Argentina. Coincidieron en que se necesita mejorar la tecnología para impulsar los mercados a comprar más productos terminados y desarrollos tecnológicos argentinos, especialmente en semillas, soja y carnes.

En el panel sobre la importancia de la semilla y la biotecnología, Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal y el consejero económico y comercial de la Embajada de la República Popular China, coincidieron en que se puede colaborar para encontrar soluciones a las trabas entre los países. La charla estuvo moderada por Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde se mencionó que Brasil multiplicó su presencia en el mercado chino gracias a una fuerte adopción de transgénicos y procesos ágiles.

“China es un país muy grande y una potencia en el mundo. El sector de semillas ocupa un puesto muy importante. Sabemos que China tiene superávit, la Argentina también tiene superávit. ¿Cómo podemos complementarnos en todo el mundo? En 2022 tuvimos una aplicación estratégica como plan quinquenal. En el sector agrícola, en esa comunicación se escribió que podemos cerrar o convocar mucho más equipos de trabajo, especialmente en semillas, carne u otros sectores", relató Guanghui.

An Guanghui: "Queremos importar muchos más productos con valor agregado" Rocío Forte / Pukén

Recordó que la Argentina envió hace poco una delegación de autoridades a China, con un resultado muy bueno entre China y la Argentina. “Sabemos del interés entre los dos países y, con más producción y tecnología más alta —como semillas, soja y otros cultivos—, el mercado chino siempre está abierto para ustedes. Queremos importar muchos más productos con valor agregado. Esa es nuestra idea. El tech-lit o super-lit a los chinos no nos importa más. Siempre impulsamos mayor comercio entre los dos países", dijo.

“El comercio agrícola es muy básico entre los dos países y ocupa un lugar muy importante. En 2023 importamos el primer barco de maíz desde Brasil. En dos o tres años, esas importaciones crecieron enormemente, porque Brasil tiene su propia producción, especialmente con tecnología transgénica. Esto muestra que no podemos quedarnos atrás. Podemos consultar a Brasil, hablar y ver cómo logran hacer tantas cosas. La cooperación es muy importante", sostuvo.

Según enumeró, el comercio entre China y Brasil el año pasado llegó a 180.000 millones de dólares. Mientras tanto, entre la Argentina y China solo a 18.000 millones de dólares: “Es casi diez veces menos. Otro ejemplo que hago: en el sector agrícola, entre China y Chile, solo en cerezas significó que Chile exportó 4000 millones de dólares”, planteó.

Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal

Chiappe, en tanto, sostuvo que están trabajando activamente para poder estar en un marco regulatorio acorde al desarrollo del país asiático, que cada vez es mayor y empuja como decisores de gobierno a dar un marco lo más estable y previsible posible para esos desarrollos. Agregó que en la Argentina se han aprobado 16 eventos biotecnológicos en los últimos 24 meses, lo cual es mucho para la Argentina. “El problema es que esa información no siempre llega de la mejor manera a los países de destino. Por eso acordamos a través de nuestra agregaduría agrícola en Beijing hacerles llegar esa información de primera mano, para que no haya cortocircuitos en el comercio internacional”, dijo.

Otra ventaja que tienen la Argentina y China, agregó, es que se puede producir semilla en contraestación. “En las reuniones con seis empresas privadas, les explicamos el sistema regulatorio argentino para que aquellas que aún no lo han hecho vengan a aprobar sus desarrollos en la Argentina. Les mostramos todo el camino regulatorio como una especie de consultoría oficial", narró.

Los expertos coincidieron en que se puede colaborar para encontrar soluciones a las trabas entre los países Rocío Forte / Pukén

“Somos el segundo o tercer exportador de sorgo para China: gran parte se usa como forraje, pero otra parte se usa para una bebida espirituosa llamada baijiu. Visitamos una destilería que lo produce con sorgo argentino. Identificamos en esos cultivos puntos en común para trabajar desde la cooperación técnica. Esto es un denominador común en las relaciones bilaterales, y creo que podemos ampliar muchísimo esa relación, con apoyo de empresas privadas", enumeró.

Enumeró que desarrollaron un régimen de incentivos para grandes inversiones, en el cual la biotecnología y la nanotecnología están incluidas. Recordó que tiene un año de vigencia y puede ser muy útil para las empresas semilleras chinas que ya están en la Argentina. “Mantener las relaciones bilaterales y la cooperación técnica es fundamental. Al menos una vez por año debemos sostener el contacto presencial —allá o acá— para que las decisiones normativas sean fluidas y ágiles", afirmó.