Hito: por primera vez, sale trigo argentino rumbo a China

Por primera vez, tres barcos con trigo con destino a China están programados en el cronograma de ventas que hará la Argentina en los próximos meses. Los despachos, que suman 107.000 toneladas, se harán desde el puerto de Timbúes, en el Gran Rosario, y desde Bahía Blanca.

Según pudo saber LA NACION, Cofco, el gigante chino de los agronegocios que opera en la Argentina, enviará desde Timbúes 65.000 toneladas del cereal. “Es un hito, una nueva oportunidad”, indicaron fuentes internas de la compañía. Agregaron que la expectativa es que estos negocios se mantengan: “Ojalá”.

En tanto, otro embarque será con el buque Obsession, con 20.000 toneladas y con fecha de salida el 12 del actual. El tercero, con 22.000 toneladas, partirá el 23 del corriente y se llama Anastasia K. La exportación de estos casos corre por cuenta de Cargill, según se desprende del programa relevado en la agencia Nabsa. Los dos negocios suman 42.000 toneladas. Pese al dato que se registra en Nabsa, en Cargill una fuente respondió a LA NACION que tras un chequeo no encontraron esa información.

La Argentina quedó en condiciones para exportar trigo al gigante asiático en enero del año pasado. En ese momento, según había informado la Secretaría de Agricultura, la Administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC) incluyó a las compañías argentinas que estaban habilitadas para vender el cereal en “el Sistema Online de Registro Cuarentenario de Establecimientos habilitados para exportar Vegetales, Animales y sus Productos que ingresan a China”.

La Argentina exportaría este año 17.5 millones de toneladas

China, según había recordado en su momento Agricultura, es el tercer importador mundial de trigo con 10 millones de toneladas anuales por US$3800 millones. El dato corresponde a 2022. Australia, con 5,7 millones de toneladas, y Canadá, con 1,8 millones de toneladas, son los dos principales abastecedores del mercado chino.

Situación

La Argentina tendrá una cosecha de trigo prevista en 25,5 millones de toneladas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se trata de una marca histórica en medio de altos rendimientos en plena cosecha del cereal. Fue una campaña excepcional. Al trigo nunca le faltó agua y estuvo acompañado de buenas temperaturas.

Para Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni, el cereal tiene un buen precio que lo hace competitivo en el mundo. El FOB se encuentra en 209 dólares por tonelada para los embarques inmediatos. Se calcula que el país venderá al exterior 17,5 millones de toneladas. Unos seis millones se ubicarán en Brasil y el resto en otros mercados.

“El trigo argentino está competitivo a los valores FOB del momento a pesar de la oferta aportada por el hemisferio norte y Australia [otras regiones productoras]. Ante semejante cosecha en esta campaña, aumenta el volumen destinado al mercado de exportación y, con ello, se incrementa el número de destinos”, indicó Irazuegui.

En estos momentos, sobre los puertos del Gran Rosario se registra un aluvión de camiones con trigo. Esto fue destacado por Irazuegui: “Con el fuerte despliegue de la cosecha en la región centro, están aumentando los camiones a la descarga en las terminales del Up-River".