Para los productores, se debería poner recursos en un órgano de control independiente

31 de agosto de 2020 • 09:56

Productores autoconvocados señalaron que la decisión del Gobierno de manejar la Hidrovía a través de un acuerdo con los gobernadores y creando una sociedad estatal "es otro clavo en el ataúd de la competitividad argentina y la promesa de más corrupción".

En un comunicado, la Productores Autoconvocados Argentinos indicaron que con la Sociedad del Estado para la Hidrovía "lo que se viene es una nueva flota estatal de dragado y más obras caras con retornos para gremios aliados".

"El proyecto para la próxima licitación supone que la Sociedad del Estado cobre el peaje. Y dado que las provincias aliadas son accionistas, se llevarían parte de las ganancias. Como supo hacer su socio político, Néstor Kirchner, es ahora Alberto el que compra voluntades de gobernadores arrastrados con promesas de futuras riquezas. Total, con aumentar el peaje un 20%, son 40 millones de dólares más, por año, para repartir", dijeron los productores.

En la organización destacan que hay interrogantes sobre si Gendarmería seguirá controlando, quién va a tener el poder de policía sobre el control de cargas, qué va a pasar con los puertos privados, si van a aumentar los peajes, entre otras cuestiones.

"Una vez más un gobierno kirchnerista pervirtiendo causas justas y aprovechando motivos ciertos para desarrollar corrupción y una gestión del poder que perjudica a los productores agropecuarios y al país", precisaron.

En ese grupo de autoconvocados remarcaron que el Gobierno debería "licitar la Hidrovía de forma transparente y poner recursos en un órgano de control independiente".

"Ahora prorrogan por un año a partir del vencimiento en 2021. ¿Por qué? Porque en 10 meses no hicieron nada para licitar. Pero no podés dejar de dragar o en dos semanas no pasan los buques. Esta prórroga implica perder al menos US$250 millones de dólares. Esa pérdida se traslada al costo de transporte que pagan productores y comerciantes por cada buque que recorre la Hidrovía, encareciéndose los costos de producción, en especial de los que exportamos", destacaron.