Productores evaluarán desde una marcha a Buenos Aires hasta un cese de comercialización

Luego de que se conociera que el Gobierno suspendió las exportaciones de harina y aceite de soja y que podría haber una suba de los derechos de exportaciones de ambos productos, a pesar de que hace menos de dos semanas el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le prometió al campo que no se afectarían las ventas al exterior, un grupo de productores autoconvocados organiza un encuentro, para hoy a las 18, en el cruce de las rutas 34 y A012, cerca de Rosario. Lo harán para debatir las medidas a seguir. Los productores dijeron a este medio que tienen “demasiados argumentos como para salir a protestar”, cansados de que les “metan la mano en el bolsillo”.

Según indicaron los organizadores a este medio, evalúan diferentes alternativas. Una de ellas podría ser una movilización “muy grande, contundente y que haga ruido” hacia Buenos Aires o dejar de entregar mercadería.

En diálogo con LA NACION, Dieter Von Pannwitz, productor de Carcarañá y uno de los referentes del grupo, expresó: “Tenemos demasiados argumentos como para salir a protestar. Vamos a evaluar las medidas que podríamos llegar tomar y lo que resolvamos va a ser transmitido a otros grupos que están a lo largo y ancho del país, para en conjunto ver cómo seguimos adelante”.

Si bien aún no hay ninguna medida confirmada, en caso de prosperar una movilización detalló que va a ser “muy grande, contundente y que haga ruido”.

“No estamos hablando de cortes de ruta porque creemos que ya la sociedad está demasiado golpeada como para que nosotros vengamos con algún tipo de medida que la perjudique más todavía, pero sí con medidas contundentes hay muchas posibilidades. Puede ser desde no entregar mercadería, hasta movilizaciones hacia Buenos Aires, pero todavía no está nada definido”, afirmó.

Mientras tanto, el productor detalló que aguardan la decisión que eventualmente tome la Mesa de Enlace. “Nosotros esperamos que tome alguna medida concreta y contundente en contra de lo que se viene. En ese caso, los productores vamos a obviamente estar apoyando”, dijo.

En lo que respecta a la posible movilización hacia la ciudad de Buenos Aires, dijo: “Está en los planes si el gobierno sigue tomando medidas desacertadas que atenten contra la producción. Sería una alternativa”.

Opciones

Para el productor, en caso de que se suban las retenciones a la harina y al aceite de soja, que pasarían de tributar un 31% al 33% al igual que paga el grano de soja, se afectaría a los productores. “Es infantil pensar que a eso lo va a absorber la industria, eso se va a trasladar a los precios de mercado y lo va a terminar pagando, como pasa siempre, la producción primaria”, sostuvo.

En coincidencia, Diego Pascuale, otro de los productores referentes del encuentro de hoy, dijo: ”Cuando vimos el inmenso rechazo que tenía la medida concretamos encontrarnos para que los grupos no sean una catarsis, sino para tomar medidas concretas. Esto seguramente terminará con todos los cruces del resto del país en una movilización para Buenos Aires”.

La asamblea en el cruce de la AO12 y 34 en enero de 2021 por las trabas para exportar maíz Marcelo Manera / LA NACION

“Estamos muy cansados que el gobierno meta la mano en el bolsillo, que el campo sea la única caja de recursos, más en un año como este, que tenemos la inmensa posibilidad de exportar alimentos a todas partes del mundo, por el conflicto de la guerra, y lo único que hacen es cerrar, aislarnos. Cuba y Venezuela tiene su ejemplo y ni mencionar el contexto climático que es muy complicado, por lo menos acá en la zona”, agregó.

Según indicó Von Pannwitz, un grupo de productores preparó un proyecto de ley, asesorados por profesionales especializados en la materia, para bajar los derechos de exportación a cero. Sin embargo, el productor se lamentó: “Mientras nosotros vamos con ese proyecto, el gobierno va con aumento de retenciones, el fideicomiso al trigo y al maíz, ahora que presionan a los exportadores, quitándole esos dos puntos”.

“Nosotros no podemos avalar una quita gradual, de lo contrario estaríamos avalando las retenciones, que para nosotros no deberían exigir. Más desde el 31 de diciembre pasado, cuando justamente quedaron sin efecto los decretos que estaban vigentes y al no aprobarse el presupuesto en el Congreso; obviamente todas esas medidas quedan sin efecto”, agregó.

Vale recordar que la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a otras entidades del campo en el interior, como la Rural de Jesús María, presentó en la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.

En tanto, Ariel Bianchi, un productor autoconvocado del norte bonaerense, dijo: “Se están programando muchas asambleas locales para que el productor pueda también dar su opinión en cuanto a las medidas que se pueden llegar a tomar, pero hay que ver qué es lo que concreta el Gobierno durante esta semana y de ahí se evaluarán las acciones que se van a llevar adelante”.

Según Bianchi, ya había intención de algunos productores de tomar medidas por el fideicomiso del trigo y el maíz y los rumores de más retenciones para esos cereales. “Todo esto pone en alerta al productor que, lamentablemente, en vez de estar pensando en cómo producir más y mejor, está pensando en cómo defenderse”, indicó.