“Insostenible”: en Quequén hay 17 buques en espera para cargar por un conflicto y calculan un perjuicio de US$280 millones

La protesta de transportistas autoconvocados que reclaman un aumento en las tarifas de referencia en el puerto de Quequén ya arroja un impacto negativo para la logística de exportación agrícola: hay 347.600 toneladas de granos inmovilizadas, 17 buques afectados y pérdidas estimadas en 280 millones de dólares para el circuito económico local. Ante la falta de mercadería en los elevadores, el sector agroexportador advirtió que las navieras comienzan a evaluar desvíos hacia Bahía Blanca o, directamente, hacia terminales portuarias de Brasil. En parte del nodo agroexportador donde también se fueron desarrollando las manifestaciones de los conductores se desactivaron con un 14% de aumento en los valores de los fletes.

El impacto de las manifestaciones se refleja en los muelles de TQQ, ACA y Sitio 0. Allí, según manifestaron diferentes fuentes de la agroexportación, varios buques están a la espera y hay otros tantos que estarían llegando a las terminales, donde esperan poder operar, mientras que el resto de la flota “aguarda en rada”.

El volumen de mercadería comprometida que no puede ser embarcada abarca 126.000 toneladas de girasol, 118.600 toneladas de maíz, 78.000 toneladas de trigo y 25.000 toneladas de cebada.

“La situación se hace absolutamente insostenible en el puerto de Quequén”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). “Toda la comunidad agropecuaria y agroindustrial de Necochea está severamente afectada, sin ingreso para los productores y los acopiadores. Si uno pudiera cuantificar los barcos que no han podido cargar y los que están en espera, estamos hablando de alrededor de 280 millones de dólares que Quequén y Necochea van a perder, lamentablemente”, agregó.

La flota que “aguarda en rada”

El trasfondo del conflicto sigue siendo la discusión por las tarifas del flete. De acuerdo con los transportistas que están a la vera de la rotonda en el acceso a Quequén, los costos se movieron mucho más rápido que los ingresos. En lo que va del año, el gasoil acumuló subas superiores al 30%, lo que desfasó los valores de referencia que utiliza el sector, según describieron. En ese contexto, los conductores reclaman una actualización que, de acuerdo con el tramo y la región, se ubica entre el 25% y el 30%, muy por encima de las propuestas que circularon en las mesas de negociación.

En rigor, en las últimas dos semanas hubo múltiples intentos por destrabar el conflicto, pero sin resultados definitivos. Las negociaciones, que en un primer momento buscaron un acuerdo general, terminaron fragmentándose en discusiones locales. Algunos lugares lograron avances parciales, con subas cercanas al 14% que fueron aceptadas por parte de algunas cámaras transportistas, pero en otros, como Quequén, las diferencias se mantuvieron abiertas y sin resolución. En rigor, el quiebre se dio cuando una de las propuestas de la provincia de Buenos Aires que presuntamente se acercaba al 17% quedó sin firma ni aval de parte de los dadores de carga, y el diálogo se interrumpió. Es así que los transportistas autoconvocados en Quequén se mantienen en la manifestación después de 15 días.

Walter Valentini, referente del sector transportista que protesta en Quequén, explicó que las negociaciones se estancaron de manera abrupta la semana pasada. “La propuesta que hicieron el día jueves quedó sobre la mesa. El viernes supuestamente firmaban y no lo hicieron; se negaron. Después de eso, no volvieron a aparecer ni por mensajes ni por ningún otro lado. Nada”, detalló.

Protestas de transportistas en la rotonda de Quequén

Mientras en otras zonas portuarias del país el conflicto comenzó a diluirse en los últimos días, Valentini argumentó que la desactivación de esos puntos de concentración en el territorio no respondió a un acuerdo genuino por las tarifas, sino a que hubo “cuestiones políticas en el medio”.

En un intento por encontrar una salida institucional a nivel local, representantes de los transportistas mantuvieron una reunión con autoridades del Concejo Deliberante de Necochea. Según relató Valentini, desde el recinto se comprometieron a interceder para destrabar el escenario, convocando a una mesa de diálogo que incluya al Centro de Acopiadores regional para el día de mañana.

“Invitan a las partes nada más. De parte nuestra, no creo que nos inviten mañana. No le veo sentido a que haya una convocatoria donde no va a estar una de las partes que, de hecho, es la que se está manifestando. Pero bueno, vamos a ver mañana lo que sucede”, concluyó.