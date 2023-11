escuchar

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, protagonizó un video que desató un escándalo en el sector agropecuario. En medio de la campaña electoral, de la que han participado varios funcionarios públicos a través de sus redes sociales y el transporte público, la máxima autoridad del organismo descentralizado “invitó” a la gente a acompañar el proyecto del ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa. Tras viralizarse el video, la Mesa de Enlace salió al cruce con un duro comunicado.

“Por más ciencia y tecnología, por más salud y educación pública, gratuita y de calidad. Por más Democracia. Se viene la Argentina que estábamos esperando”, escribió en su cuenta de X, donde publicó el video. En las imágenes, dijo: “Mi nombre es Mariano Garmendia, y hoy, con mucho orgullo, me toca presidir el INTA. Creo y trabajo por el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional, que permita que esta Argentina crezca de manera federal en cada uno de los rincones de nuestra patria. El domingo, los argentinos vamos a decidir quién queremos que conduzca nuestro país en los próximos cuatro años. Qué tipo de proyecto de país queremos, qué queremos para la Argentina”, indicó.

“Sin lugar a dudas, los invito a acompañar el proyecto que encara Sergio Massa, que sintetiza una argentina grande, donde todos podamos trabajar y desarrollarnos y tener la posibilidad de crear un futuro para nuestros hijos e hijas”, dijo.

Tras la viralización del video, distintas entidades relacionadas con el sector agropecuario se pronunciaron. Por caso, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, escribió en esa misma red social: “Que un funcionario público manche la imagen de una institución prestigiosa como es el INTA para hacer campaña es denigrante. Las instituciones deben estar por encima de la política partidaria”.

Si bien no lo citan abiertamente, desde Coninagro también se manifestaron por el tema. “Coninagro expresa que, a días del balotaje y en democracia, es importante respetar la libertad de decisión de las personas y la diversidad de opinión en todos los ámbitos, públicos y privados. Esta instancia debemos sobrellevarla con grandeza y calidad institucional”, indicaron.

Agregaron que “el campo tiene un rol fundamental para el crecimiento de la economía”. “Desde el lunes, tendremos nuevo gobierno, elegido por el voto, y esperamos poder contar con políticas previsibles y de largo plazo para fortalecer la agroindustria y todo el ecosistema cooperativo argentino”, mencionaron.

𝘾𝙤𝙣𝙞𝙣𝙖𝙜𝙧𝙤 expresa que, a días del balotaje y en democracia, es importante respetar la libertad de decisión de las personas y la diversidad de opinión en todos los ámbitos, públicos y privados. Esta instancia debemos sobrellevarla con grandeza y calidad institucional. — CONINAGRO (@CONINAGRO) November 15, 2023

Además, en conjunto, la Mesa de Enlace que integran la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se manifestaron a través de un comunicado en el que hablan de la intervención del presidente del INTA “en favor de una candidatura política frente al próximo balotaje”. “Es obvio que respetamos la libertad individual de opinión, pero también es cierto que deploramos la utilización del cargo en organismos públicos para presentar ideas propias. Propiciamos la libertad de opinión, de ideas y el diálogo como principios rectores del respeto al otro. Sin embargo, un organismo técnico y público como el INTA, conformado en forma mixta por técnicos y productores, no debiera cruzar el límite de la imparcialidad institucional, dejando que cada quien exprese sus ideas políticas en los ámbitos correspondientes; pero sin utilizar al organismo técnico”, mencionaron.

Y siguieron: “Lamentablemente, el hoy presidente del INTA, hace expresa mención al cargo que ocupa y con ello embandera a la institución en una posición, que no solo no corresponde; sino que desmerece el trato igualitario, diverso y prescindente que debiera tener la institución a la que circunstancialmente preside. Por eso, rechazamos enfáticamente el intento de propaganda política, incapaz de distinguir entre la opinión individual y la representación institucional del INTA. El ejercicio de las ideas políticas individuales tiene su ámbito, y tanto el INTA, como otros organismos públicos, no deberían propiciar candidatura alguna, salvo que quienes los conducen no sepan distinguir entre sus intereses personales y los de la institución técnica que representan”.