Exportaciones: temen que se cierren mercados en ovinos y subproductos cárnicos por una enfermedad que investiga el Senasa

Luego de que trascendiera que el Senasa investiga un posible caso de scrapie en ovinos, una enfermedad neurodegenerativa mortal para la especie de la cual la Argentina se vino reconociendo como libre, en las últimas horas surgió el temor en el sector privado a una suspensión de exportaciones que, además del sector ovino, afectaría ventas al exterior de otros rubros, incluyendo ciertos destinos para lácteos, alimentos para mascotas y subproductos de carne para el ganado a China, como harina de hueso y de carne.

En las últimas horas circulan dos documentos firmados por altas autoridades del organismo sanitario en la Gestión Documental Electrónica (GDE). En uno se admite que el país perdió el estatus de libre de scrapie. En el otro, en tanto, de manera contundente se menciona que se hará desde este viernes un corte en la emisión de certificados para exportación de productos y subproductos de origen animal, alimentos para mascotas y lácteos y derivados. LA NACION buscó más información sobre este tema ante autoridades del Senasa y la Secretaría de Agricultura, pero la única respuesta fue que el ente está abocado a cumplir todos los pasos de la normativa y que la información que se brinde será la oficial.

Según indicaron a LA NACION distintas fuentes, la Argentina firmó protocolos sanitarios multiespecies donde se pusieron en qué enfermedades es libre el país. Esto ocurrió, dijeron, en el caso de lácteos para Argelia, o subproductos de la carne, como la harina de carne y hueso para China.

“El certificado es como una escritura, se va a tener que sacar la frase libre de scrapie para el país donde corresponda”, dijeron a este medio. “Si pusiste que sos libre de scrapie en un protocolo, no importa si la enfermedad no afecta a otra especie, como bovinos; si lo pusiste lo tenés que renegociar”, agregaron fuentes al tanto del asunto. Otros informantes apuntaron: “Hay que identificar los países que exigen que las importaciones provengan de países libres de scrapie”.

Como había anticipado este medio, el episodio de scrapie bajo investigación se registró en un establecimiento de la provincia de Santa Fe. El campo se encuentra interdictado desde hace 60 días. Se trata de una patología considerada exótica en la Argentina, donde no se han confirmado casos. El scrapie pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) que ataca el sistema nervioso central de los animales, provocando trastornos progresivos sin posibilidad de tratamiento.

Aunque recién se conoce, el caso se originó tiempo atrás luego de que una cabaña local importara carneros y ovejas preñadas de pedigree de la raza Dorper de un prestigioso criador de Paraguay, cumpliendo —según indicaron— con los requisitos sanitarios y legales vigentes.

En la Argentina, el scrapie —también conocido como “tembladera”— es una enfermedad de notificación obligatoria. En ese contexto, el productor dio aviso inmediato al Senasa LGAndrade

Con el paso del tiempo, algunos de los ejemplares machos comenzaron a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad. Ante el agravamiento del cuadro, los animales fueron sacrificados, lo que activó los protocolos sanitarios correspondientes.

En la Argentina, el scrapie —también conocido como “tembladera”— es una enfermedad de notificación obligatoria. En ese contexto, el establecimiento dio aviso inmediato al Senasa. A partir de esa intervención, una de las ovejas importadas había dado a luz a una hembra que ni bien nació presentó síntomas y fue derivada al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Castelar, para la realización de los estudios diagnósticos.

La enfermedad afecta a los ovinos

Antes que circularan los documentos internos del Senasa, fuentes cercanas al organismo sanitario hablaban de prudencia. “Hay que esperar resultados. Cuando estén habrá que avisar a los organismos internacionales”, indicaron. En esa línea, más temprano agregaron: “Por el tiempo que estuvieron los animales en la Argentina pasa a ser un caso autóctono. Hay que notificar también al país de origen y ver los Certificados Veterinario Internacional (CVI) que certifican que el país es libre de scrapie”.

En el plano regional, la Argentina venía con una condición de país libre de scrapie, al igual que Paraguay, aunque con diferencias en los sistemas de control. Esa es la situación del vecino país al margen de la importación ahora bajo estudio. Brasil, en tanto, ha registrado episodios en el pasado y los ha clasificado como casos de scrapie atípico, aplicando protocolos específicos.

Otras fuentes de la actividad privada advirtieron, como ya se mencionó, que podría haber efectos negativos en las exportaciones de productos derivados de ovinos y caprinos, en particular quesos y lácteos destinados a mercados como Argelia.