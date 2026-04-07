De rojo intenso: crearon una nueva variedad de cebolla con propiedades organolépticas

Luego de 14 años de trabajo en mejoramiento genético, especialistas del INTA La Consulta -Mendoza- desarrollaron un nuevo cultivar de día intermedio. El logro comenzó en la campaña 2000 con la introducción de semillas de bulbos rojos de diversos orígenes (locales, nacionales e internacionales) que fueron sometidas a un programa de selección recurrente mediante ciclos de autofecundaciones y recombinaciones. “Tinta INTA es una variedad que se destaca por sus bulbos de forma esférica aplanada y un diámetro de entre 7 a 12 cm”, explicó Claudio Galmarini, obtentor e investigador del INTA La Consulta. En el organismo explicaron que el cultivar presenta “un atractivo color externo rojo con anillos rojos en su interior y posee entre dos y tres catáfilas protectoras de color rojo púrpura con adhesión media”.

“En cuanto a sus propiedades organolépticas, posee baja pungencia y un contenido de sólidos solubles del 9,6%, lo que la posiciona como una opción ideal para ser consumida fresca”, dijeron.

🧅Presentan una nueva variedad de #cebolla de bulbos rojos



Destacada por el color intenso, baja pungencia y excelente adaptación para el consumo en fresco, Tinta INTA es una herramienta clave para la diversificación y el agregado de valor.



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Respecto a su manejo agronómico, Héctor Fuligna, obtentor y especialista del ente, señaló: “Las fechas de siembra sugeridas para la provincia de Mendoza son en agosto para siembra directa, o durante la primera quincena de septiembre si se opta por el trasplante”. Destacaron que la cosecha de Tinta INTA se realiza habitualmente en el mes de enero, alcanzando un rendimiento medio de 48 toneladas por hectárea.

“Con este lanzamiento, la variedad ya está inscripta en el Registro Nacional de Cultivares y se espera fortalecer la oferta tecnológica para el productor cebollero, brindando una alternativa competitiva y de calidad”, afirmó Galmarini. Por último, indicaron que este desarrollo se suma al aporte histórico del organismo en el sector, considerando que en la Argentina se producen anualmente cerca de 700.000 toneladas de cebolla y que los cultivares obtenidos por el INTA ocupan cerca del 60% de la superficie sembrada con cebolla en el país.

“Esta nueva variedad de polinización abierta representa una herramienta clave para la diversificación y el agregado de valor en el mercado nacional e internacional”, finalizaron.