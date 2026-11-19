Luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, renovara el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y seis representantes fueran reemplazados, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó su preocupación y rechazó la nueva conformación. La entidad cuestionó las designaciones impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense y advirtió sobre “inconsistencias, arbitrariedades y situaciones de potencial conflicto de intereses”.

En un comunicado, Carbap reclamó que se revisen los nombramientos y se esclarezcan las situaciones que, según sostuvo, surgieron del proceso de renovación. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Coninagro volvió a ocupar el lugar correspondiente a los productores primarios, pese a que ya había ejercido esa representación y correspondía aplicar el criterio de rotación institucional que se venía utilizando. Por ese motivo, consideró que Carbap debía ocupar ese espacio en esta renovación.

Kicillof nombró a Ernesto Povilaitis Giovazzino como nuevo presidente del Consorcio. La nueva composición del directorio, cuyos integrantes permanecerán durante tres años, está integrada por Ramiro Saravia, por Uatre; Juan Carlos Peralta, quien antes ocupaba un cargo en representación del municipio y ahora fue designado por la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara); Egidio Mailland, de Coninagro; Manuel Rocca, de Ciara-CEC; Pablo Santirso, en representación de los concesionarios y permisionarios; y Matías Sierra, de la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén, por el sector de servicios portuarios y marítimos. En tanto, continuará Mario Goicoechea, por el Centro de Navegación. Falta que el intendente Arturo Rojas designe a quien ocupará la vocalía correspondiente al municipio.

En Carbap también cuestionaron que Coninagro no hubiera respetado los acuerdos de rotación institucional establecidos entre las entidades

En Carbap también cuestionaron que Coninagro no hubiera respetado los acuerdos de rotación institucional establecidos entre las entidades. A su entender, la continuidad de esa representación desconoce el mecanismo que se había acordado para garantizar una participación plural en el Directorio.

Otro de los puntos señalados está relacionado con la designación de Eugenio Cardenau. Según explicó la entidad, había sido propuesto por Carbap para integrar el Directorio en su representación, pero el decreto lo identificó como representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), sumado a que esta entidad había enviado una nota a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios para expresar su aval a la candidatura. Para Carbap, esa atribución es incorrecta y altera la representación institucional de las entidades que participaron del proceso.

Carbap también puso el foco en la incorporación de dos representantes vinculados a una misma cooperativa integrante de Coninagro: uno por esa entidad y otro por el sector de los permisionarios. Aunque ambos ingresaron en representación de sectores diferentes, Carbap advirtió que pertenecen a la misma cooperativa, a la que identificó como la más importante de esa confederación.

El gobernador Axel Kicillof y Ernesto Povilaitis Gentileza Necochea Digital

El planteo adquiere relevancia, según la entidad, porque “esa cooperativa tiene pendiente la licitación de un permiso de operación en el Puerto de Quequén, cuya resolución deberá tratar el propio Directorio el próximo año”. Para Carbap, esta situación genera “serios interrogantes sobre la concentración de representación y la independencia” que deben tener quienes intervienen en las decisiones, además de abrir la posibilidad de conflictos de intereses.

La entidad sostuvo que el puerto constituye una infraestructura estratégica para la producción, las exportaciones y el desarrollo de toda la región. Por eso, reclamó que su administración se rija por criterios de transparencia, pluralidad y representación genuina, y cuestionó que las decisiones adoptadas puedan dejar afuera a instituciones representativas del sector agropecuario.

“Se trata de defender la institucionalidad, la representación genuina de los productores y la transparencia”, resumieron en Carbap. En ese sentido, insistieron en que el gobierno provincial debe revisar las designaciones y dar explicaciones sobre los cuestionamientos planteados.