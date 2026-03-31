Versiones contrapuestas: el caso del influencer que dijo que le desaparecieron vacas dio un sorpresivo giro

La causa que en los últimos días tuvo como protagonista a Bruno Riboldi, el influencer y productor conocido en redes sociales como “la joya agro”, sumó un nuevo capítulo en medio de versiones cruzadas y negociaciones que, por ahora, no lograron cerrar el conflicto luego de su denuncia por la desaparición de unos 190 animales. Mientras desde la defensa del imputado apoyaron lograr un acuerdo para ordenar la situación, del otro lado, el influencer denunciante mantuvo su postura y pidió que la investigación siga su curso. En este contexto, y tras la difusión de chats presentados en la Justicia y replicados en distintos medios, Riboldi habló con LA NACION, respondió a esos intercambios y dio su versión de los hechos.

Según pudo saber LA NACION, la defensa de Nicolás C., imputado tras la denuncia de Riboldi, apoyó encauzar el caso sin desarmar la operación ya realizada. La alternativa que se puso sobre la mesa apunta a dar por válida la venta de hacienda, que los animales queden en manos del comprador actual y avanzar en un esquema para que cada parte cobre lo que le corresponde: Riboldi como titular original, Nicolás C. por la operación y la consignataria por su comisión, mientras que el comprador terminaría de pagar y consolidar la adquisición.

Sin embargo, esa salida no cuenta, al menos por ahora, con el aval del denunciante. Riboldi dijo a LA NACION que le transmitió a su abogado, Carlos García Beltrame, que la causa debe continuar. En esa línea, sostuvo que el letrado indicó a la fiscalía que siga con la investigación como corresponde, que se liberen los 161 animales involucrados en la operación y que se avance en la búsqueda de 29 que aún no aparecieron.

Bruno Riboldi, el influencer pidió que siga la causa

El caso se inició cuando Riboldi denunció públicamente la presunta desaparición de unos 190 vacunos de un establecimiento ubicado en la zona de Santa Teresa, en Santa Fe. La situación tomó rápida repercusión en redes sociales y derivó en una investigación judicial que, con el correr de los días, fue sumando nuevos elementos y versiones contrapuestas.

En ese marco, la Justicia imputó a Nicolás C. por presunta defraudación por abuso de confianza. La imputación sostiene que el acusado habría dispuesto de hacienda ajena sin autorización. Según la Fiscalía interviniente de los Tribunales de Villa Constitución, a cargo de Ramiro Martínez, tenía a su cargo los animales en el marco de un acuerdo verbal de pastaje —es decir, debía cuidarlos—, pero no tenía facultades para venderlos. Sin embargo, entre fines de febrero y marzo de 2026 habría comercializado 161 bovinos pertenecientes a Agrotranquera SRL, de Riboldi, aprovechando la relación comercial y la confianza depositada en él.

De acuerdo con la acusación, la operatoria se concretó mediante la utilización de documentación oficial (DT-e del SENASA) en la que se hizo figurar la hacienda como propia para dar apariencia de legalidad. Los animales fueron trasladados y entregados a dos firmas en Chabás. Además, la Fiscalía indicó que hubo una maniobra posterior para reforzar esa cobertura formal, con la gestión de nuevas guías por una cantidad mayor de animales sin autorización. Si bien la hacienda fue recuperada días después, se considera que el perjuicio se configuró en el momento en que se realizó la venta sin consentimiento del titular.

Sin embargo, desde la defensa del imputado sostuvieron que no hubo desaparición de animales, sino una venta que era conocida por ambas partes. En ese sentido, el abogado Pablo Morosano afirmó que Riboldi “sabía perfectamente que los animales se iban a vender” y adelantó que pedirán el archivo del expediente. Para respaldar esa postura, presentó chats entre ambos en la Fiscalía donde —según la defensa— se evidenciaría que la comercialización formaba parte de una dinámica de trabajo habitual. “Era el cuarto ciclo de engorde que hacían. Los animales se engordaban y después se vendían”, explicaron.

En esos intercambios también se observa una presunta urgencia por obtener liquidez. En uno de los mensajes, Riboldi reenvía un reclamo de su padre y advierte: “Ahora sí se acabó lo que se daba, no puedo bancarte más, en marzo voy a necesitar la plata toda al día”. En otro tramo insiste: “Ahí en el medio necesito toda la plata sí o sí”. Incluso, en algunos momentos plantea avanzar rápidamente con la venta. “No me importa si se vende barato… armá el negocio de contado y listo”, se lee en uno de los chats. En otro, sugiere: “Si no está la plata, reventá ahí 60 o 70 terneros”.

Frente a la difusión de esos intercambios, Riboldi dio su versión y buscó despegarse. Según explicó a LA NACION, los mensajes en los que se lo ve presionando por ventas y necesidad de dinero no corresponden a la operatoria bajo investigación, sino a una liquidación de animales todavía impaga.

En esa línea, insistió en que la causa debe avanzar en el fuero penal y rechazó la idea de que se trate de un conflicto comercial. “En la causa que decidimos continuar hasta el final yo soy la única víctima y Nicolás el imputado”, sostuvo. Y agregó: “Se busca asociarme con él para zafar de lo penal y cambiar la causa a comercial”.

Sobre el vínculo entre ambos, reconoció que existía una relación previa, pero la encuadró como una prestación de servicios y no como una sociedad. “Siempre animales bajo mi propiedad, como prestación de servicio, no sociedad”, explicó. En ese sentido, reforzó esa idea al señalar: “Prestador de servicio, como los que me vienen a sembrar, a cosechar o vacunar las vacas todos los años”.

Los animales del influencer Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Volvió a cuestionar la operatoria atribuida al imputado. Según su relato, los animales habrían sido vendidos y trasladados sin su conocimiento. “Él ofreció, movió con guías de traslado y facturó con su empresa animales que no eran de él”, afirmó. También señaló que se enteró de la maniobra semanas después y que incluso se intentaron realizar nuevos movimientos de hacienda sin su aval.

En paralelo, también cuestionó parte de la información incorporada al expediente. En particular, se refirió a un informe elaborado por efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, de Santa Fe. Según ese documento, el denunciante habría manifestado durante el procedimiento que la situación le había aportado “11 millones de seguidores en dos o tres días” y que Nicolás C. era “su mejor amigo de toda la vida”. Sin embargo, Riboldi negó de manera categórica esos dichos. “No lo había visto nunca y es falso”, afirmó.

Por último, destacó que parte de los animales pudieron ser recuperados a partir de la repercusión pública del caso. “Los animales aparecieron gracias a los videos”, indicó. No obstante, remarcó que aún quedan animales sin ubicar: “Hoy seguimos buscando los 29 desaparecidos”.