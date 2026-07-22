RAM 2500 y RAM Dakota Night Edition: las dos grandes novedades en la ExpoRural 2026

La Exposición Rural de Palermo es la vidriera perfecta para conocer a las mejores picks-ups del mercado. Y, entre ellas, sobresalen las de RAM por el máximo nivel de capacidad, tecnología y sofisticación.

La presencia de la marca en la muestra llega en un contexto de crecimiento sostenido: durante el primer semestre del año, y en un mercado que desacelera sus patentamientos, RAM incrementó sus ventas retail un 3,9% respecto del mismo período del año anterior.

Y en esta oportunidad, la compañía está presentando en Palermo dos grandes novedades: el avant premiere de la nueva RAM 2500 y el lanzamiento de la RAM Dakota Night Edition, una nueva versión que incorpora un tratamiento estético exclusivo para reforzar el carácter robusto y sofisticado del modelo y que marca el ingreso de la marca al segmento de las pick-ups medianas.

La pick-up Dajota en acción en la pista off-road de la Exposición Rural de Palermo.

La RAM 2500 es una pick-up que evoluciona en diseño, tecnología y prestaciones para reafirmar su posición como referente del segmento Heavy Duty. Incorpora una renovada estética exterior, suma una nueva pantalla multimedia de 14 pulgadas y un motor Cummins turbodiésel de 6.7 litros, ahora con calibración High Output (HO), que entrega 430 CV y 1.460 Nm de torque, asociado por primera vez a una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Su capacidad de remolque es de hasta 8.948 kg y carga hasta 1.287 kg.

Por su parte, la RAM Dakota Night Edition incorpora un tratamiento estético inspirado en el concepto “black package”, con un perfil moderno y robusto. Se distingue por una imagen completamente renovada y amplía la oferta de la marca con una alternativa pensada para quienes buscan un diseño diferencial sin resignar capacidad, tecnología ni confort.

El diseño interior de la RAM Dakota Night Edition.

Además de conocer las últimas novedades del portfolio, los visitantes de la Expo podrán participar de test drives para experimentar en primera persona el desempeño, la potencia, el confort y la tecnología de la Rampage Rebel, la Dakota Laramie, la Dakota Laramie Night Edition y la 1500 Laramie Night Edition. Los interesados en probar estos productos podrán coordinar el turno previamente de manera on line haciendo click aquí.

Los visitantes que quieran probar una de las pick-up RAM pueden solicitarlo de manera sencilla online.

Sumando a la experiencia, el espacio cuenta con una boutique de postventa de la marca, así como repuestos y accesorios originales Mopar®.

En cuanto a financiación, RAM ofrece durante todo julio y en todo el país hasta $38.000.000 con tasa 0% a 18 meses para Rampage y Dakota, además de un crédito UVA con una financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses también a tasa 0%. La marca también tiene el Plan Dakota para el modelo Warlock, un plan 70/30 de 84 CUOTAS con diferimiento.

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