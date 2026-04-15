“Infernales”: volaron las exportaciones de maíz y en dos meses trajeron más de US$2500 millones

Boom del maíz en la Argentina. En un contexto de una cosecha que se perfila como la mayor de la historia, el ritmo de ventas externas del cereal se aceleró y ya marca un récord para esta época del año. Entre marzo y abril se declararon exportaciones por 12,3 millones de toneladas, muy por encima de los casi 7 millones del mismo período del año pasado. En términos de valor, ese volumen representa entre US$2500 y US$2600 millones.

“Los registros para exportar maíz son realmente infernales. Se registraron 12,3 millones de toneladas para el inicio de embarque en marzo y abril. Es una barbaridad, es récord total lo de maíz”, señaló el analista de mercados Javier Preciado Patiño. Estas declaraciones corresponden a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), el registro obligatorio que deben presentar los exportadores para poder embarcar granos.

Además, el especialista agregó que ese nivel de anotaciones se dio en un contexto de fuerte actividad comercial: “El ritmo de operaciones en abril es muy alto, con alrededor de 200.000 toneladas diarias entre precio hecho y fijaciones [en este último caso se entregó el cereal pero el producto no le puso el valor]. En los primeros siete días hábiles del mes se negociaron cerca de 1,1 millón de toneladas”.

Ese nivel de ventas va de la mano del tamaño de la cosecha. “En maíz estamos frente a una campaña muy grande, con un saldo exportable que no sería menor a 40 millones de toneladas y que incluso podría ser superior”, indicó Preciado Patiño.

El saldo exportable es, básicamente, el volumen que queda disponible para vender al exterior una vez cubierta la demanda interna. En este caso, ese número se amplía por el fuerte crecimiento de la producción: la campaña 2025/26 se encamina a ser récord, con una cosecha que podría alcanzar 67 millones de toneladas, unos 17 millones más que el ciclo anterior.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó exportaciones por 43 millones de toneladas, un récord para el país y un aumento de dos millones frente a los 41 millones estimados hace un mes.

Declaraciones de ventas al exterior de maíz en los últimos siete años

Remarcó que influyó la competitividad externa del maíz argentino. “El maíz argentino muestra una buena competitividad en distintos destinos, no solo en el sudeste asiático, sino también en mercados como el norte de África y Medio Oriente”, sostuvo Preciado Patiño. Según explicó, la Argentina está logrando compensar diferencias logísticas y aprovechar la contraestación frente al hemisferio norte, es decir, vender en momentos en que otros países tienen menos oferta.

En esa misma lógica, Bruno Todone, de AZ-Group, señaló que el maíz ya tiene comercializado el 36% de la producción, por encima del 24% del año pasado y también del 32% del ciclo 2023/24. “El maíz se viene vendiendo a buen ritmo en los primeros meses de 2026, en un contexto de cosecha abundante”, explicó.

Hay otro dato que ayuda a entender el nivel de actividad: los exportadores ya tienen compradas cerca de 21 millones de toneladas, de las cuales unas 14 millones tienen precio fijado. Ese nivel de compras explica parte de lo que se ve en las declaraciones de exportación, porque las empresas necesitan registrar ventas para poder cumplir con esos compromisos.

De cara a las próximas semanas, el ritmo de comercialización puede mostrar algunos cambios. Con el avance de la cosecha de soja, los especialistas señalaron que es habitual que muchos productores se concentren en vender la oleaginosa y dejen el maíz en el lote para que pierda humedad de manera natural, lo que permite reducir costos. Más adelante, con la entrada del maíz tardío, suele haber un nuevo impulso en las ventas.

En soja, el ritmo de comercialización es más moderado. Según AZ-Group, con una cosecha estimada entre 49 y 50 millones de toneladas, la oleaginosa viene con un ritmo más moderado. Hasta ahora se vendió alrededor del 22% de la producción, apenas por encima del 19% del año pasado, pero después de un arranque más activo, las operaciones se estabilizaron. “Se mantiene en niveles reducidos”, indicó Todone.

El ritmo de comercialización crece de la mano de una mayor producción y una buena competitividad externa, con fuerte presencia en mercados como Asia, África y Medio Oriente

Con este escenario, con más volumen, un mercado externo activo y un ritmo de ventas alto, el maíz se posiciona como uno de los principales generadores de divisas en el inicio de la campaña. “Hoy el mayor dinamismo se observa en maíz”, resumió Preciado Patiño. Y los números van en esa línea.

En ese marco, el agro en su conjunto podría aportar alrededor de US$35.375 millones en 2026, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, impulsado por mayores volúmenes de producción y exportación.