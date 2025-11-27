Recambio: Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

Pablo Bortolato es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), según informó la entidad tras las elecciones realizadas en la entidad. Sucederá en el cargo por dos años a Miguel Simioni. Entre su trayectoria, Bortolato fue presidente del Mercado Argentino de Valores (MAV).

Hubo dos listas, una encabezada por Bortolato, que obtuvo 309 votos, y otra con Víctor A. Cabanellas, que consiguió 286 sufragios. Además de Bortolato, fueron proclamadas las siguientes autoridades: vicepresidente 1°, Jorge Tanoni; vicepresidente 2°, Javier Gastaudo.

Completaron como vocales titulares: Sebastián Bottallo, Tomás Rodríguez Ansaldi, Mayra Boglich, Miguel Simioni y Julio Roldán. Y como vocales suplentes: Mauro Venturi e Ivanna Sandoval.

“También se eligieron los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, recayendo los nombramientos en Enrique Lingua, Carlos García Beltrame y Ernesto Antuña como titulares, y Cintia Majul, Clara Vogel y Daniel Vigna como suplentes", informó.