Recomendaciones y tecnologías: un recorrido por las mejores soluciones para cada etapa del cultivo

Acercarse al stand de Bayer en Expoagro es una experiencia que excede largamente el conocimiento de los productos de la marca: es, más bien, un recorrido por cómo las soluciones de la compañía pueden agregar valor en cada etapa del sistema productivo, combinando genética, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas regenerativas. Y todo con la exhibición de los cultivos a campo.

Una de las cuestiones que más preocupan a los productores son las brechas de rendimiento. Y, en ese sentido, la gran muestra sirvió para escuchar la voz de los expertos de Bayer, que trabajan intensamente para achicarlas.

“La brecha de rendimiento es la diferencia entre el rendimiento que el productor logra en la actualidad y lo que podría lograr aplicando o usando las tecnologías que tiene hoy disponibles. Y esto vale para todos los cultivos”, comentó Maximiliano Cueto, líder del equipo de producto Maíz y Protección de cultivos de Bayer en San Nicolás.

Cuando hablamos específicamente de maíz, decimos que en la Argentina hay una brecha de 36% entre lo que el productor obtiene hoy y lo que podría obtener aplicando esas tecnologías.” — Maximiliano Cueto, líder del equipo de producto Maíz y Protección de cultivos de Bayer en San Nicolás.

El plot de Bayer en Expoagro fue uno de los más grandes de la muestra.

Es en este escenario en el que las tecnologías de Bayer juegan un rol fundamental. “Cuando trabajamos en identificar los ambientes, en seleccionar el híbrido correcto con la densidad de plantas correcta, la fertilización nitrogenada y los productos de protección o manejando plagas y enfermedades de manera correcta, cerramos esa brecha”, detalló Cueto.

A través de la plataforma FieldView™, el laboratorio acerca a los productores recomendaciones de manejo agronómico que tienen que ver justamente con todas esas prescripciones.

Recomendaciones y tecnologías

En lo que respecta a cultivos de servicio, desde Bayer afirman que hoy se consolidan como un pilar clave para construir sistemas agrícolas más eficientes y regenerativos. Y es que, integrados estratégicamente en la rotación, fortalecen la salud física, química y biológica del suelo, además de complementar prácticas esenciales como el uso de herbicidas y fertilizantes.

El uso de estos cultivos está alineado con la visión de Bayer de una agricultura regenerativa, que se potencia a través de PRO Carbono, una plataforma de soluciones que ya conecta a cerca de 3.000 productores e impulsa mediciones de carbono, adopción de prácticas y trazabilidad para construir cadenas más sustentables.

Una de las principales novedades que Bayer presentó en Expoagro es Dekalb Integrado. “Abierto para todos los productores, se trata de un programa que define ambientes, elección de híbridos, recomendaciones de densidad de siembra -prescripciones- y también de Nitrógeno. Con un acompañamiento técnico durante todo el ciclo del cultivo y con la evaluación en conjunto de los resultados finales para determinar el éxito de la campaña”, explicó Maximiliano Cueto.

DK73-73: lanzado en 2025 con genética superior. Un híbrido Top Performance de ciclo completo.

Y en el ámbito de las herramientas digitales, la presencia de Bayer también sirvió para conocer en detalle cómo funciona FieldView™ y destacar el lanzamiento comercial del FieldView™ Drive 2.0, un nuevo dispositivo que recolecta los datos y mapas que arrojan las máquinas en pleno trabajo (siembra, pulverización, fertilización y cosecha) y mejora, versus la generación anterior, su capacidad de procesamiento, velocidad y estabilidad, además de sumar la posibilidad del envío remoto de las prescripciones.

El recorrido que propuso la marca concluyó con PRECEON®, un sistema de precisión para maíz de baja estatura que representa un cambio transformacional en la producción de maíz al ofrecer un valor adicional a los productores a través de recomendaciones digitales y agronómicas específicas por lote e híbrido que permiten maximizar el rendimiento, minimizar el vuelco y quebrado y acceder al cultivo durante todo el ciclo.

En 2026 se lanzará a un número reducido de productores y su adopción comercial se ampliará progresivamente en las próximas campañas.

En definitiva, en Expoagro 2026 Bayer mostró la evolución de su modelo de trabajo en el campo, integrando genética, prácticas agronómicas, soluciones innovadoras y tecnologías digitales, respaldadas por información y planificación estratégica adaptada a cada lote.

En un escenario donde se vuelve a planificar con mayor previsibilidad, la compañía pone el foco en un sistema que articula decisiones agronómicas desde el barbecho hasta la cosecha, mostrando cómo la combinación de tecnologías y manejo mejora la eficiencia y la consistencia de los resultados.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.