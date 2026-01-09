Las diez claves para el agro del acuerdo Unión Europea-Mercosur: qué impacto tiene en el principal sector exportador del país

La aprobación hoy por parte de la Comisión Europea del acuerdo de comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur fue analizada en un documento de la Fundación del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según la entidad, “en una época signada por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y debilitamiento del multilateralismo, el Acuerdo con la UE abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur, en general y para la cadena agroindustrial argentina en particular”.

Para el INAI, las diez claves más importantes son:

1. Dimensión del mercado europeo

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de US$43.000. En 2024 importó unos US$220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará en los próximos días a Asuncion para firmar el acuerdo (AP Foto/Darko Vojinovic) Darko Vojinovic - AP

2. Acceso preferencial y competitividad

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania.

3. Impacto estratégico

Actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

4. Beneficios arancelarios

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales.

5. Eliminación inmediata de aranceles (70% de exportaciones)

Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

6. Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

7. Productos con cuotas (15,5% de exportaciones)

Entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.

8. Incentivo a la ratificación

El primer país del Mercosur en ratificar podrá usar el 100% de la cuota UE hasta que los demás se sumen.

9. Licencias y restricciones

Se prohíben regímenes discrecionales (como DJAI o ROEs). Las licencias deberán ser automáticas, neutrales y transparentes. No se podrán aplicar prohibiciones cuantitativas, salvo excepciones del GATT.

10. Derechos de Exportación (DEX)

La Argentina eliminará DEX a la UE desde el tercer año. Excepciones: soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra. Para soja, el tope 18% desde el año cinco, bajando linealmente hasta 14% en el año 10. Solo podrán restablecerse DEX en circunstancias fiscales excepcionales.