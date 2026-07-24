Récord en Palermo: pagaron $150 millones por el 90% de un padrillo de la raza Criolla

La Sala de Ventas en el predio de Palermo volvió a quedar chica. Criadores, cabañeros y compradores de distintos puntos de la Argentina, además de interesados de Uruguay y Brasil, siguieron con expectativa una de las subastas más importantes del año para la raza Criolla. La gran atracción de la noche llegó cuando el martillo cayó sobre Tañido Tronador, un padrillo adulto de la cabaña La Serena, de Felipe Juan Ballester y familia, por una cifra récord: $150 millones por el 90% del ejemplar, equivalente a unos US$100.000.

La compra quedó en manos de la cabaña Santa Elena, de Agostino Bonatti Rocca, ubicada en Sauce, provincia de Corrientes, que también tiene campos en el partido bonaerense de Luján. La operación marcó el precio más alto de la subasta y el registro más importante para el total de las especies en Palermo.

El remate, organizado por la Asociación Criadores de Caballos Criollos (ACCC), junto con El Rincón y Saenz Valiente Bullrich, cerró con operaciones por más de $350 millones, entre reproductores machos, hembras, embriones y servicios de padrillos.

Los martilleros Fernando (h) y Gerónimo Saenz Valiente fueron los encargados de vender el padrillo de Ballester en $150 millones Gza.

Cuando comenzó la venta, el clima en la sala era de expectativa. Con todas las butacas ocupadas y compradores siguiendo la puja tanto de manera presencial como por teléfono, el interés por Tañido Tronador fue creciendo oferta tras oferta. Hasta el último momento, un grupo de criadores de Uruguay y otra importante cabaña argentina disputaron el caballo, aunque finalmente la oferta más alta llegó desde Santa Elena, que se quedó con el reproductor.

El ejemplar tiene un pedigree destacado. Es hijo de Del Oeste Zorrino, uno de los reproductores más influyentes de la raza y Gran Campeón de Palermo años atrás, y de Tañido Tipa Buena. Además, reúne antecedentes funcionales y morfológicos que lo posicionan entre los padrillos más buscados del momento.

Su propietario, Felipe José Ballester, explicó por qué despertó semejante interés entre los compradores. “Tañido Tronador es un hijo del Zorrino, que fuera Gran Campeón de esta exposición años atrás y Gran Campeón de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (FICC) y ahora fue a Brasil a trabajar”, señaló a LA NACION.

Luego describió las virtudes del caballo. “Tiene una muy buena morfología en general, es muy dócil, es un caballo que ya había estado en el Freno de Oro [una prueba que se hace en Esteio, Brasil], tiene mucha tipicidad, mucho sello racial, muy buena cerda; todas virtudes que uno busca en los caballos”, afirmó.

La Sala de Ventas del predio de Palermo a pleno en el remate de la raza Criolla CamiRadri

Ballester contó que la operación incluyó el 90% de la propiedad del reproductor y que la familia decidió conservar una participación para mantener acceso a su genética. “Vendimos el 90% a una cabaña argentina, Santa Elena, de Sauce, de Corrientes. Nos quedamos con el 10% para conservar su genética”, explicó.

También reveló que el resultado económico superó ampliamente las expectativas de ambas partes. “Es un caballo que me gustó desde siempre y el año pasado lo tuvimos en servicio en la manada, así que nos quedaron unas crías que todavía no han nacido. Nunca ni ellos ni nosotros imaginamos que íbamos a llegar a esta cifra récord, así que fue una gran alegría”, expresó.

Para el presidente de la ACCC, Claudio Dowdall, el resultado de este remate fue la confirmación de una estrategia iniciada hace tres años. “Empezamos con esto de hacer los remates especiales. Entendíamos que donde está la mejor genética debíamos tener un remate que uniera esa genética con el mercado”, recordó.

Según indicó, la edición de este año fue la más exitosa desde que se implementó ese formato. “Este año fue muy bueno, el mejor de los otros remates anteriores porque los criadores apostaron a esto. Hubo una muy buena oferta y acompañó la demanda”, destacó.

Dowdall también remarcó el valor alcanzado por el padrillo: “Tuvimos el precio máximo de todas las especies”. Además, puso el foco en otra herramienta que ganó protagonismo durante la subasta: la comercialización de embriones y servicios de animales premiados. “Habilitamos a que se puedan vender servicios o embriones, es decir, la panza para criar futuros potrillos de caballos premiados. Eso da una buena genética para que otros productores puedan tomarla y reproducirla”, explicó.

El presidente de la entidad sostuvo que el objetivo fue potenciar el papel de Palermo como vidriera internacional de la raza. “Generamos ese ambiente de negocios porque Palermo es el lugar de resonancia más importante de la genética del mundo y queríamos que tuviera un remate acorde”, señaló. En total se vendieron dos embriones, 11 servicios de padrillos, cinco machos, un potrillo, una potranca y tres yeguas.

Desde la firma martillera Saenz Valiente Bullrich, Fernando Saenz Valiente también destacó el resultado comercial de la noche. “Fue un remate ágil, con un muy buen marco de venta; la sala volvió a vestirse de gran público, entre ellos compradores de Brasil, Uruguay y de distintas provincias como Mendoza, Entre Ríos y Córdoba”, indicó.

El consignatario recordó que la asociación venía trabajando para jerarquizar este evento dentro de la Exposición Rural: “Hace un tiempo la Asociación trató de armar para cada muestra de Palermo un buen remate con yeguas campeonas y animales con calidad sobresaliente, para estar a la altura de lo que significa esta exposición a nivel internacional. Por eso fue tan lindo remate”.

La jornada dejó además otra novedad considerada histórica para la raza. La Asamblea General de la ACCC aprobó una modificación reglamentaria que permitirá utilizar y comercializar embriones criopreservados de ejemplares que hayan obtenido los máximos méritos de la raza incluso después de su fallecimiento, incorporando formalmente herramientas biotecnológicas que hasta ahora no estaban contempladas.

Dowdall explicó el alcance de esa decisión: “Con esta reforma buscamos acompañar la evolución de la reproducción equina y, al mismo tiempo, preservar la genética de aquellos caballos que marcaron un hito para la raza. Es una herramienta que mira al futuro sin perder de vista el valor de nuestra historia”.

Antes del remate también se firmó un convenio entre la Asociación Criadores de Caballos Criollos, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para promover las cabalgatas y el turismo ecuestre en áreas protegidas del país.

Dowdall junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli y al titular de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez

En este contexto, Dowdall destacó el valor cultural del proyecto. “Hace 35 años que recorremos el país con la Marcha de Criadores Font Estrugamou y en cada una de ellas pasamos por áreas protegidas. Estas cabalgatas son mucho más que una actividad ecuestre: reúnen a familias, nos permiten descubrir algunos de los paisajes más extraordinarios de la Argentina y transmitir, a caballo, nuestra cultura y nuestras tradiciones. El Caballo Criollo es Marca País y queremos que sea un vehículo para mostrar la Argentina al mundo”, concluyó.