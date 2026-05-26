El grupo Werthein le compró a Clarín su parte en TyC Sports

El grupo Werthein continúa avanzando en el negocio de los medios y los contenidos deportivos. A través de la sociedad Waiken ILW, la familia adquirió el 50% de TyC Sports que permanecía en manos de Grupo Clarín y pasó a controlar el 100% de la señal deportiva líder del país. La operación se suma a otro movimiento reciente: hace apenas un mes, los Werthein habían comprado la participación que conservaba la familia Nofal en la productora Torneos, consolidando así el control total de una de las estructuras más relevantes del negocio deportivo en la Argentina.

Si bien el monto oficial de la transacción no fue informado, la compra se habría cerrado en US$25 millones. La operación, además, incluye el traspaso de la productora Carburando, que también estaba en manos de Clarín y ahora pasará al control del grupo Werthein.

Clarín además se asegura la presencia de las señales TyC Sports y DSports (de DirecTV) en su grilla, a través de un contrato de diez años.

Los compradores definieron la operación como una “evolución estratégica” destinada a consolidar su liderazgo regional en entretenimiento y deportes. La compañía sostuvo que el objetivo es integrar infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, conectividad, producción y distribución de contenidos premium “en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región”.

Nuevo mapa

La compra representa un nuevo paso en la estrategia del holding de los Werthein para construir un ecosistema integrado de contenidos, tecnología, conectividad y distribución regional.

El movimiento también reconfigura el mapa de los medios deportivos locales. Durante décadas, la señal TyC Sports y la productora Torneos estuvieron asociadas al desarrollo de la televisión deportiva en la Argentina, especialmente alrededor del fútbol local, la selección argentina y grandes eventos internacionales. Ahora, todo ese esquema quedará bajo control del grupo Werthein.

La operación ocurre, además, en un contexto de transformación acelerada del negocio audiovisual deportivo. La irrupción del streaming, la fragmentación de audiencias y la creciente competencia por los derechos de transmisión obligan a las compañías del sector a integrar producción, distribución y plataformas tecnológicas.

El nuevo escenario también abre interrogantes sobre el futuro de las transmisiones deportivas en la Argentina, especialmente de cara al Mundial 2026, cuyos derechos de transmisión para el mercado local están en manos de DirecTV (grupo Werthein). En el mercado descuentan que el grupo buscará potenciar sinergias entre TyC Sports, DSports, Torneos, plataformas digitales y otras unidades vinculadas a contenidos y conectividad.