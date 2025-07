“Reducto de la casta”: Sturzenegger embistió contra las cautelares que frenan las reformas del Gobierno

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se quejó de que una parte clave de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo se encuentra judicializada por medidas cautelares promovidas por los “privilegios de la casta” y alentó a los productores a votar a La Libertad Avanza en octubre para continuar con las reformas a través de leyes en el Congreso. El funcionario, entre otras cosas, habló del precio del asado en las provincias de la Patagonia, donde, según dijo, bajó un 40% [tras una medida para que ingrese carne con hueso a esa región desde zonas al norte] y el derecho de propiedad intelectual, ya que Brasil hoy duplica al país en la producción con semillas argentinas.

El ministro pasó por la Exposición Rural de Palermo, donde señaló la importancia de los cambios y restructuraciones en el INTA, Senasa, el INTI [pasó a ser una unidad organizativa en lugar de un instituto], la eliminación de las retenciones a las economías regionales, incluso, a la industria del cuero. Sobre esta última, preguntó a la audiencia si recordaban que la industria del cuero puso un presidente en el país. “En tiempos de Menem, ¿se acuerdan? La Curtiembre Yoma... Hay que atar cabos. Por decirlo de alguna manera era el cuero de Louis Vuitton“, dijo. Recordó que hasta hace unos meses se pagaban retenciones, lo que volvía imposible venderlo. Además de que no había una industria desarrollada para procesarlo.

Explicó que también los insumos tenían un alto costo y se facilitó mucho la importación de fertilizantes, así como el ingreso de la maquinaria agrícola usada, que se permitió en abril pasado. Según señaló, a partir de esta apertura, el precio de la maquinaria agrícola bajó entre 30% y 50%. “La lucha más grande que tuvimos fue con los productores de maquinaria agrícola, que no querían saber nada. Fue de las únicas reuniones donde básicamente puteamos y donde nos tuvimos que ir dando portazos, finalmente avanzamos”, reconstruyó.

Entre los cambios, enumeró la desregulación que se hizo para posibilitar el ingreso de la vacuna antiaftosa. “Hay un laboratorio que la vende a US$1,20 cuando ese mismo laboratorio la vende en Paraguay a US$0,35. Creo que todos tendríamos que estar escandalizados. Señores, se nos están riendo en la cara con un costo adicional para los productores agropecuarios", afirmó. El costo extra para los ganaderos, dijo, es de US$100 millones por año. El ministro también denunció connivencia entre Biogénesis Bagó y Senasa. “Hay un convenio de cooperación entre Biogénesis Bagó y Senasa, es algo que en cualquier lugar del mundo sería ilegal. Esto es una batalla para la próxima campaña en la que ojalá ya tengamos la vacuna aftosa a mitad de precio y generar un ahorro para el sector ganadero”, apuntó.

Según señaló, a partir de esta apertura, el precio de la maquinaria agrícola bajó entre 30% y 50% Ricardo Pristupluk - LA NACION

Según enumeró, se eliminaron todas las trabas burocráticas en el Senasa y se dejó únicamente acotada al control de fitosanitarios. “Dije: si esto me pongo a limpiarlo, me va a costar. Me junté con el presidente de Senasa, Pablo Cortese, y le dije: Pablo, qué tendría que hacer el Senasa con frutas y me dijo A, B y C. Eran tres cosas completamente razonables. Lo hicimos con frutas, hortalizas y ahora lo estamos haciendo con carnes”, planteó.

Advirtió que hay una serie de reformas orientadas a bajar los costos logísticos, pero que enfrentan frenos judiciales impulsados por intereses sectoriales. “Estamos con un tema que nos ha impedido mucho avanzar, que es el tema de bitrenes, que tenemos que liberar la circulación de bitrenes para bajar los costos de logística”, afirmó. También destacó la implementación de un régimen de navegación de cabotaje que permitió reducir entre 30% y 40% los costos, especialmente en el norte del país para el agro y el sector forestal. Sin embargo, denunció que una medida cautelar presentada por la única empresa que operaba cabotaje, National Shipping, con el patrocinio del abogado Horacio Liendo, detuvo la reforma.

“Lograron pararnos por ahora, por ahora. Por eso es importante votar a La Libertad Avanza, así después en diciembre podemos sacar las leyes y no estamos sujetos al sistema judicial. El sistema judicial resulta ser el último reducto de la casta. A veces sacás un decreto simple, y el sector privado se siente afectado y pide una cautelar”, criticó. En ese sentido, sostuvo que es clave que se aprueben las leyes propuestas por el oficialismo tras las elecciones de diciembre para evitar este tipo de bloqueos.

Dijo que hay una serie de reformas orientadas a bajar los costos logísticos, pero que enfrentan frenos judiciales Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque trataban distinto a los nobles que a la gente común. Vamos a ver si avanzamos sin usar todos los métodos de la Revolución Francesa”, ironizó.

El ministro señaló que una de las mayores lesiones al derecho de propiedad del productor agropecuario es la ley de tierras. “Es una ley que no te permite ejercer plenamente tu derecho de propiedad sobre la tierra”, afirmó. También cuestionó la modificación de la ley de fuego apoyada en su momento por Máximo Kirchner, que impide el uso del campo durante 60 años en caso de incendios, incluso cuando estos son accidentales. “Son temas que tenemos que corregir”, aseguró.

Hizo una reflexión sobre otro factor que, si bien no es competencia del gobierno nacional, afecta la actividad del agro: “Hay muchas municipalidades que tienen prohibido el uso de agroquímicos en las áreas cercanas. Eso no es un tema del gobierno nacional, sino que el sector tiene que resolverlo con las municipalidades, pero quiero marcarlo porque una cosa es fumigar con avión y otra con un drone que va arrasante sobre la propia cosecha”.

Lo de Vialidad dijo es "poético" Ricardo Pristupluk - LA NACION

Antes de finalizar, agregó que lo de Vialidad “es increíble”, incluso, dijo, “poético, sublime”. Vale recordar que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y suspendió por seis meses la vigencia del decreto 461/25, que buscaba su disolución. “Vialidad es una organización hecha para chorear. Por algo tenemos la causa vialidad”, dijo. Además, sostuvo que la cautelar la hizo una sindicalista que tiene un sumario, cuyo marido es socio de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez: “Es poético”.