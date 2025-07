“Línea de flotación”: Victoria Villarruel suspendió una visita prevista para hoy a la Rural para no tensar la relación con Milei

En medio de un clima de alta tensión política con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, suspendió su visita de esta tarde a la Exposición Rural de Palermo, que estaba prevista para las 18. La decisión, según pudo saber LA NACION de fuentes de su entorno, se tomó menos de dos horas antes de su llegada para evitar una imagen que pudiera “alimentar aún más la tensión” con el jefe de Estado, justo en un territorio donde la vicepresidenta se mueve cómoda y cosecha respaldo.

“Lo que se busca es no golpear más la línea de flotación”, resumieron en su entorno. Por otro lado, y por el mismo motivo, aunque Villarruel ya confirmó su presencia en el acto inaugural del próximo sábado —donde también estará Milei—, en su equipo admiten que se evaluará hasta último momento si finalmente asiste.

Victoria Villarruel en la Exposición Rural de 2024 Pilar Camacho

La incógnita sobre su asistencia se mantuvo hasta las últimas horas, precisamente por el contexto de confrontación con Milei. Ayer por la tarde, su asesor agropecuario, Matías Lestani, recorrió el predio junto al equipo de seguridad para organizar el itinerario. En ese momento, Villarruel aún no había dado su confirmación definitiva. La idea era mantener un perfil bajo, sin actos ni declaraciones, muy distinta a su participación del año pasado, cuando fue ovacionada por el público.

“¡Vamos Vicky!”, “¡Viva la patria!”, le gritaron entonces productores y visitantes mientras caminaba por la pista central. Villarruel almorzó con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, saludó a veteranos de Malvinas, posó para fotos con caballos y participó de las juras de las razas Hereford y Angus. “Siempre me siento en casa”, dijo esa tarde, al definir al campo como “un socio estratégico” y “parte del ADN de la Argentina”.

Esa imagen positiva es, precisamente, lo que en su entorno dicen que la vicepresidenta evitaría ahora en un momento donde el conflicto con el Presidente y su hermana Karina está en su punto más alto: no quiere generar más ruido. En su entorno saben que una recorrida puede terminar agrandando la pelea interna.

La relación con el Presidente venía complicada, pero todo se agravó en los últimos días. Anoche, durante un acto en Córdoba, Milei volvió a apuntar contra ella. Sin nombrarla, dijo: “¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?” Desde el público comenzaron a insultarla, y el presidente no los frenó.

Ya la había llamado “traidora” dos semanas antes, en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Todo empezó después de una sesión en el Senado donde se aprobaron varias leyes impulsadas por la oposición, como un aumento para jubilados, una moratoria previsional y una emergencia en discapacidad. Aunque Villarruel no votó, presidió parte del debate y permitió que se hiciera. Eso fue visto por el Gobierno como una traición.

La vicepresidenta tuvo una cálida recepción en la muestra del año pasado Pilar Camacho

En ese contexto, la Exposición Rural de Palermo volvió a convertirse en un escenario sensible. Por eso, desde su entorno reconocen que, aunque Villarruel “es una mujer de carácter” y “no le mueve el amperímetro si no la saludan”, saben que la situación está difícil. Por eso mismo, evalúan hasta último momento si conviene o no que asista a la ceremonia inaugural, donde se espera la presencia de toda la plana mayor del Gobierno.

El año pasado, esa misma ceremonia también se dio en un clima de tensión, aunque mucho más leve. En ese entonces, el conflicto se había generado por un posteo de Villarruel contra el gobierno francés, en medio de la polémica por un video de jugadores de la selección argentina. Aún así, Milei y Villarruel se saludaron al llegar y compartieron el palco oficial sin mayores inconvenientes. Pero este año, con la escalada de las últimas semanas, el escenario es más incierto, incluso en un ámbito que les resulta afín a ambos.