Cafiero dijo que se le complica comprar un kilo de yerba a “una luca” y lo criticaron con dureza

Los comentarios irónicos y los memes no tardaron en caer. Luego de que el canciller Santiago Cafiero dijera ayer que a él se le “complica que la Playadito valga una luca, el kilo”, varios fueron los que salieron a contestarle por redes sociales.

No solo por no tener en cuenta que su realidad como funcionario es distinta al resto de la sociedad argentina que sufre una inflación galopante, sino por el error de no saber el precio actual de esta popular yerba que, lejos de costar $1000, ya ronda los $1300, un 30% más.

Una de las primeras en responderle fue la economista y candidata a diputada nacional por el espacio La Libertad Avanza, Diana Mondino, que en su cuenta de Twitter dijo: “El Playadito está a $1400. Debe haber estado a una luca la última vez que Cafiero se bañó”.

El Playadito está a $1400, debe haber estado a una luca la última vez que Cafiero se bañó pic.twitter.com/1V6MQnLekc — Diana Mondino (@DianaMondino) July 7, 2023

El diputado nacional por JxC, Fernando Iglesias, se acopló a la crítica y le habló en tono burlón en inglés: “Chau, Playadito. White people who don’t speak English’s problems”. Vale recordar que Cafiero fue muy cuestionado luego de que tiempo atrás dijera un discurso en ese idioma.

Mientras, el senador Eduardo Costa le puso:“Increíble que sigan mirando para otro lado, sin hacerse cargo de la inflación ni del desastre que es el gobierno nacional”.

Laura Alonso también se refirió a los dichos del canciller: “Playadito de la dinastía Cafiero. Va de candidato a diputado nacional. Va a entrar y va a estar cuatro años, cómodo bajo la cúpula del Congreso, con sueldo y asesores. Les aviso. Por si no lo sabían”.

El analista económico Damián Di Pace no dejó pasar la oportunidad y le respondió: “Cafiero se quedó corto. La yerba mate Playadito no está una luca. Lo que complica es que ya está más de una luca y media. Se quedó con los precios del año pasado. Los argentinos ya no saben a qué precio compran porque la moneda sobremitida no se sabe cuanto vale”.

#YerbaMate Cafiero se quedo corto. La Yerba Mate Playadito no esta una luca. Lo que complica es que ya esta más de una luca y media. Se quedo con los precios del año pasado. Los Argentinos ya no saben a que precio compran por que la moneda sobremitida no se sabe cuanto vale. pic.twitter.com/c4iHQmfrPe — Damián Di Pace (@DiPace4) July 6, 2023

“Hola Santiago Cafiero. Mirá lo que costaba la yerba Playadito en 2019 y lo que cuesta ahora con tu Gobierno”, remarcó un twittero, mostrando que en 2019 el producto valía $112 y cuánto vale en la actualidad. Mientras otro usuario le dijo: “A mí también me complica que la yerba Playadito valga una luca. Y no te imaginás lo que nos complica a nosotros que te la pagamos”.

Hola @SantiagoCafiero Mira lo que costaba la Yerba Playadito en 2019 y lo que cuesta ahora con TU GOBIERNO ! pic.twitter.com/unaFNkGRx6 — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) July 6, 2023

