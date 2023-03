El ministro de Agricultura de Córdoba pidió eliminar las retenciones a la leche y que se cumpla una promesa

escuchar

El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, le pidió al Gobierno que elimine las retenciones a la producción lechera [el sector tributa, entre otros productos, un 9% para la leche en polvo] y exigió que cumpla el pago de compensaciones a los tamberos prometidas en enero pasado. En ese momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el destino de $9160 millones para el sector.

“Aún no se concretó”, señaló Busso a LA NACION sobre el programa de compensaciones. Hace unos días se publicó una resolución para los pagos pero, como contaron tamberos a este medio, todavía no se habían realizado los desembolsos. El funcionario del gobernador Juan Schiaretti pidió que el pago se haga en una sola cuota y no en cuatro como trascendió.

“La situación de la lechería en toda la cuenca lechera de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y, sobre todo nosotros como primeros productores de leche, es muy delicada”, indicó el mandatario cordobés.

Agregó: “Vemos en el productor mucha desesperanza por la situación no solamente climática, sino por el negocio que está haciendo agua por todos lados debido a distintas decisiones que se fueron tomando y perjudicando, sobre todo los desequilibrios que se generaron por la falta de capital de trabajo”.

El funcionario indicó que, cuando desde el gobierno provincial plantearon en diciembre pasado una declaración de economía regional para la lechería para que se eliminen las retenciones, fue porque “es plata que sale del sistema y que podría quedar en una economía tan importante como la lechería que genera arraigo, desarrollo, trabajo en el interior productivo”. Añadió: “Lo hacemos convencidos de que esa plata, insisto, de las retenciones podría quedar en el sistema para mejorar la cadena”.

Sergio Massa en el anuncio de Impulso Tambero en enero pasado Twitter @cachi_martinez

Recordó que cuando el 6 de enero pasado en Villa María, Córdoba, Massa lanzó el programa Impulso Tambero prometió una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses: $15 por litro para los que comercialicen hasta 1500 litros diarios y $10 por litro para los que venden entre 1501 y 5000 litros por día.

“Este programa venía a ser una herramienta que podía a lo mejor servir para atenuar esas consecuencias que había generado la asimetría del dólar soja y la sequía, pero ese anuncio hasta el día de la fecha todavía no fue concretado, por eso es que estamos pidiendo desde el gobierno en la provincia de Córdoba que la transferencia del Impulso Tambero que se iba a plantear en cuatro cuotas se haga en una sola”, indicó.

“En definitiva, que los recursos que el Estado nacional iba a transferir para ayudar al tambero, sobre todo el pequeño y el mediano, se haga en una sola cuota porque por las cuestiones inflacionarias lo que el tambero podía comprar en enero hoy compra la mitad”, agregó.

“Me parece que si en serio queremos trabajar para que los productores lecheros no desaparezcan del sistema y tengamos una lechería con productores, creo que hay que trabajar en ese sentido. Por eso desde Córdoba solicitamos la eliminación de las retenciones y que estos recursos del Impulso Tambero lleguen en una sola vez”, remarcó.

