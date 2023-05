El potencial productivo de una Formosa posible

escuchar

La provincia de Formosa cuenta con 7,2 millones de hectáreas. Todo su territorio es apto para la inversión agropecuaria, ya sea agrícola, ganadera o frutihortícola. En esta nota trataremos de describir cuales son los factores que impiden que le desarrollo agropecuario no haya prosperado en esta provincia.

Como primer punto, a raíz de la modificación en la Constitución, en Formosa existe la reelección indefinida, la cual hace que un grupo de personas se hayan hecho dueños de todo el territorio. Pero dados los resultados de las elecciones de medio término, nació una luz de esperanza para realizar los cambios históricos que necesita esta provincia y esto, considérese, una invitación al lector a conocer y a invertir en nuestra querida Formosa. Veamos:

●Agricultura: Formosa tiene dos millones de hectáreas agrícolas de suelo clase 2 y 3. Hoy, se están cultivando solo 85.000 hectáreas. Si miramos, las imágenes de Google Earth de lo que es capaz nuestra provincia vecina del Chaco o nuestro vecino país de Paraguay, podemos apreciar el atraso en el desarrollo de Formosa.

Desde hace tres años, realizamos en Formosa, el cambio de región del grupo CREA Palmares, región litoral norte, hacia la región chaco santiagueño, con esto pudimos subirnos a la red de ensayos de esta región que, a nuestro entender, ha sido la zona de mayor crecimiento agrícola del país. Esto nos permitió dar un salto de calidad y comenzar a escribir las primeras hojas del manual de la agricultura formoseña.

●Ganadería: el rodeo vacuno de Formosa hoy es de apenas 1.400.000 cabezas. En algún momento se llego a 1,95 millones y nuestro potencial es de 3,5 millones de cabezas. Con las razas sintéticas, como el Braford y el Brangus, Formosa accede a precios de mercados a los mismos valores de las provincias del centro del país.

La cría, la recría y la terminación se pueden lograr con indicadores muy competitivos al punto tal de ser hoy grandes proveedores de novillitos recriados para la cuota 481 o así también, terminar un novillo Hilton en 30 meses.

●Frutihorticultura: este tercer gran sector y el más importante generador de mano de obra, teniendo en cuenta el enorme potencial productivo de la provincia, y las nuevas demandas de productos novedosos (frutos tropicales por ejemplo), es que consideramos imprescindible potenciar el desarrollo hortícola y frutícola provincial. Así, el objetivo fundamental de nuestra política es consolidar a la provincia de Formosa como una cuenca hortícola y frutícola de importancia nacional en base especialmente a la producción de algunas hortalizas claves como zapallo, batata, mandioca, entre otras y en base al pomelo, el limón, la banana, la sandía, el melón, la palta y los frutos exóticos. Para ello, nos proponemos trabajar en tres grandes ejes: consolidar y mejorar lo que se hace actualmente, diversificar y generar nuevos negocios y mejorar la calidad y el marketing de la producción formoseña:

Para esto, necesitamos desarmar la máquina de impedir. Formosa tiene muchas limitaciones para la inversión agropecuaria que puede apreciarse en diferentes mapas.

El primero es la zona de seguridad que afecta a las provincias limítrofes. Se desprende de una ley de seguridad interna de principios del siglo pasado, la cual no permite que personas jurídicas puedan adquirir campos si no es a través de un permiso especial del Ministerio del Interior. Por supuesto estos permisos demoran muchísimo tiempo con su consecuente caída de negocios, muchas veces los compradores no quieren comprar a nombre de personas físicas por la doble tributación que esto significa.

El segundo es la zona de Corredores. A través de la ley de Plan de Ordenamiento Territorial de Formosa, toda la zona violeta significa que solo se puede transformar el 20% del ambiente, haciendo imposible que prospere cualquier proyecto productivo. La ley nacional estipula para toda esta zona, el 60% de transformación y preservando el 40% restante.

El tercero es la zona sin mensura y sin escritura. Formosa es una provincia muy joven, mucho de su territorio es fiscal. Hace 40 años, desde que comenzó la democracia, se implementó un sistema perverso en donde no se otorgan los títulos de propiedad, ya sean casas, terrenos urbanos o campos. Así, se niega el principal derecho a toda la ciudadanía que le otorga una República, el derecho a la propiedad privada.

Se aproximan fechas de grandes definiciones para Formosa e invitamos a todos los compatriotas a que vengan a descubrir todo el potencial de esta provincia. Levantaremos tres banderas: la de la Libertad, la del Trabajo y la del Progreso.

El autor es consignatario de hacienda y candidato a gobernador por el partido Libertad, Trabajo y Progreso

