En Tierra del Fuego temen que los incendios avancen hacia los campos ganaderos

A 13 días de iniciados los incendios en la reserva Corazón de la Isla en Tierra del Fuego, los productores temen que las llamas avancen y afecten los campos productivos que rodean la reserva. En la estancia Los Cerros, lindante a la reserva, ya entró el fuego, sus propietarios tuvieron que mover el ganado vacuno de raza Hereford a campos más alejados. Según información oficial, en las últimas horas, en esta estancia una cuadrilla estuvo trabajando con equipos de bombeo y herramientas, a ellos se sumaron vehículos pesados entre topadoras y retroexcavadoras.

Para Lucila Apolinaire, presidenta de la Asociación Rural Tierra del Fuego, los incendios que afectan a más de 9000 hectáreas de bosques son ya “un terrible desastre ambiental”. Los productores fueguinos mantienen reuniones y contactos con las autoridades y permanecen en sus campos que rodean la reserva intentando parar el fuego.

Más allá de las hectáreas de bosques afectadas, se teme por los establecimientos productivos Gentileza: Carlos Heninger

“Estamos en contacto con el gobernador de la provincia y con el ministerio de Ambiente y creemos que de esta salimos todos juntos, todos tenemos que aportar lo que podamos”, explicó Apolinaire, que representa a todos los productores agropecuarios de la provincia y como tal asegura que se encuentran en alerta y movilización ante el incendio que hoy ya cumple dos semanas desde que se inició.

Desde entonces ya van más de 9000 hectáreas que quedaron bajo fuego, la mayoría dentro de la reserva Corazón de la Isla distante a unos 60 km de la localidad de Tolhuin, en un área de abundante bosque nativo que fue creada para proteger increíbles paisajes con lagos, bosques y áreas de transición entre la zona forestal y la estepa y turbales, que por estas horas están en peligro.

Al desastre ambiental se suma la sequía; la del año pasado fue la peor en 60 años en la zona. “Este año creo que la cifra va a ser peor aún. Hace meses que los productores van haciendo distintos manejos, no nevó mucho, y cuando eso no sucede a las consecuencias las vemos en verano, el viento sopla más fuerte y ahora se suma el incendio”, describió Apolinaire enumerando la acuciante situación.

La productora precisó que los campos en producción en la isla ya casi no tienen ovejas, tuvieron que abandonar la cría ante la proliferación de los cimarrones; ahora se dedican a la producción vacuna, en especial la raza Hereford. Se estima que llegan a 60.000 cabezas en toda la isla.

“Hay entre cuatro o cinco estancias en producción que podrían ser afectadas si el fuego avanza, para nosotros son muchos, porque lo que allí tienen es toda su producción”, dijo Apolinaire antes de salir para la zona de los incendios.

Buscan frenar el avance del fuego Twitter

Sobre el manejo del incendio, señaló que el gobierno provincial respondió con los mecanismos que pudo y aunque aclaró que en la provincia no hay aviones hidrantes ni helicópteros gestionó los recursos con la Nación. Consideró que hubo demoras en permitir a los productores madereros de Tolhuin entrar a la zona del fuego. “Ellos son quienes conocen a la perfección el bosque y tienen la maquinaria que les permite abrir cortafuegos y picadas, recién los dejaron entrar el fin de semana pasado, los brigadistas no pueden avanzar en el bosque si no tienen maquinarias que les vaya abriendo el paso”, indicó.

Cauta en sus declaraciones la representante de los productores afirmó que “por suerte se reunieron y ahora están trabajando activamente”. Añadió: “Tuvimos incendios bravos, pero nunca uno tan grande como este”.

Ayuda nacional

Ayer llegó a la provincia el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, quien se reunió en Ushuaia con el gobernador Gustavo Melella. En rueda de prensa el funcionario afirmó que los aviones hidrantes y helicópteros actualmente dispuestos para combatir los incendios “dan respuestas a las demandas actuales” y sostuvo que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) posee en la actualidad “la mayor dotación de medios aéreos de toda su historia”.

Graves incendios en Tierra del Fuego Gentileza: Carlos Heninger

Está previsto que hoy el funcionario recorra la zona del incendio donde ya trabajan 85 brigadistas del SNMF, dos helicópteros con helibaldes y dos avionetas hidrantes, según informó un parte de la agencia Télam.

“Estamos desde el primer día trabajando junto con la Provincia, que nos pidió ayuda desde el inicio del fuego. Evaluamos enviar otros 20 brigadistas de acuerdo a cómo evolucione la situación. Pero debemos tomar conciencia de que no se trata de una cuestión de falta de recursos”, explicó el viceministro en la capital fueguina.

Por su parte, el gobierno de Tierra del Fuego informó ayer que las tareas de combate del incendio continúan realizándose “por sectores” y a cargo del SNMF, la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, guardaparques provinciales, Defensa Civil y Policía provincial. Según las autoridades, seguirán operando los medios aéreos (dos helicópteros y tres avionetas) y las brigadas dispuestas en diferentes sectores del incendio.

Reclamo de una entidad del campo

En tanto, en un comunicado Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su solidaridad con los productores de esa provincia y cuestionó al gobierno nacional.

“Cerca de 10.000 hectáreas de bosques nativos se han quemado, junto a pastizales dedicados a la ganadería vacuna en la provincia. Nos preguntamos donde están las brigadas nacionales de manejo y control del fuego; los aviones hidrantes; los recursos del plan nacional de manejo del fuego; necesitamos soluciones para los productores del sur argentino, hoy desamparados y un Estado nacional ausente”, dijo CRA.

“El fuego está incontrolable y los fuertes vientos no ayudan en nada. Esto que está pasando en Tierra del Fuego, desgraciadamente también sucederá en otras provincias del país. La falta de previsión y planificación nacional, sumado a la falta de coordinaciones provinciales y sin infraestructura para preservar el ambiente. Las responsabilidades son compartidas pero el daño es inmenso. Es necesario atacar el fuego tempranamente”, agregó.