¿Habrá dólar malbec? Preocupación en el sector vitivinícola por la falta de definiciones

MENDOZA.- ¿Finalmente habrá un dólar diferencial para las economías regionales? Todo está por verse, ya que aún no se definen los alcances de lo prometido por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante la Fiesta Nacional de la Vendimia, a comienzos de marzo. De acuerdo con las diferentes fuentes consultadas por LA NACION, podrían conocerse avances la semana próxima, aunque todavía no hay ningún tipo de detalle sobre la esperada medida, que debería arrancar a comienzos de abril, después de una propuesta similar, fallida, en noviembre del año pasado.

Desde el Gobierno aclararon, en diálogo con este diario, que lo que hoy está en análisis no es un “dólar malbec” sino un incentivo a las exportaciones. Así lo expresaron desde la Secretaría de Agricultura, dependiente de la cartera de Economía. En tanto, los principales actores de la industria vitivínícola indicaron que la propuesta oficial debe contemplar una cotización de la moneda norteamericana por encima de los 300 pesos para ser competitiva, por al menos un año, ya que el vino se vende al mundo los 365 días y los plazos de pago son de hasta 120 días, teniendo en cuenta, además, que no hay indicios de una eliminación de las retenciones a las exportaciones, uno de los insistentes reclamos del sector.

“Entendemos que esta semana que viene se termina de resolver. La verdad es que lo que se anunció fue un incentivo exportador, no necesariamente tiene que ser un dólar diferencial. No tenemos mayores detalles porque se está trabajando, teniendo en cuenta las opiniones que presentaron más sectores, en una medida aplicable y que beneficie de manera directa a los productores”, indicaron a LA NACION desde el gobierno nacional, en beneficio de una decena de economías regionales, y aclararon: “Muchos le ponen el título de dólar malbec, y la realidad es que nosotros no dijimos eso”.

Productores

Los productores ven con cierta desconfianza la propuesta que lanzó el titular del palacio de Hacienda durante las celebraciones vendimiales, bajo la preocupación de lo que será este año, con una cosecha escasa e histórica, ya que las proyecciones indican una caída cercana al 30%, con mermas además en el consumo interno y en los despachos al exterior.

“No hay ningún avance todavía; la promesa era para el miérrcoles pasado tener todo definido. Pero, estamos esperando, y consultando a diario, sin novedades”, señaló Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), quien aguarda mayores lineamientos y especificaciones de lo que está en la mesa de debate. “Siempre estuvimos hablando de 280 pesos de base, y lo ideal sería lo más cercano a un dólar blue. Por eso, hoy tendría que ser más de 300 pesos, siempre y cuando saquen las retenciones”, sostuvo el dirigente.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), entidad responsable del desayuno vendimial, donde Massa hizo el nuevo anuncio, se mantienen con más expectativas. “Siguen los intercambios de información y contactos, pero aun no hay nada cerrado o anuncio. Dolar diferencial nos han confirmado que habrá. Y que regirá desde el 1 de abril para todos los productos exportables de la vitivinicultura, pero no sabemos a cuánto se fijara el valor de ese dolar y por cuánto tiempo regirá”, indicaron a LA NACION, haciendo hincapié en que la medida alcanzará no sólo al vino fraccionado, sino al producto a granel, el mostro, las pasas y la uva de mesa.