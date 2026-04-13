Textil concursada: el Banco Nación rechazó la propuesta de pago de una tradicional empresa

SANTA FE.- Mal día para Algodonera Avellaneda, la textil concursada vinculada a la familia Vicentin. Este lunes, el Banco Nación (BNA), el mayor acreedor del concurso, comunicó formalmente al juez que entiende en el caso, Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, que rechaza la propuesta de pago presentada por la empresa. El anuncio se conoció un día antes del vencimiento del plazo del periodo de exclusividad otorgado oportunamente por la Justicia para que la empresa lograra la adhesión mayoritaria de los acreedores a su propuesta de pago.

En medios sindicales se explicó que el juez Lorenzini podría resolver la extensión de ese plazo con el propósito que las partes alcancen un acuerdo, algo difícil que pueda ocurrir. Es que en medios cercanos a la causa se indicó que “ahora el Grupo Vicentin queda al borde de perder la empresa”, que no fue incorporada al paquete que negoció la cerealera ahora en manos del grupo Grassi.

En consecuencia, ese rechazo dificulta que la textil con planta de producción en Reconquista, alcance el porcentaje de adhesión que exige la ley para que el Poder Judicial homologue un convenio. Esta instancia es otro dolor de cabeza para los 366 trabajadores afectados directamente (entre los de régimen mensual y los quincenales), de los cuales la empresa querría conservar a unos 120 para su trabajo a futuro.

Fundamentos

Según Eleonora Sartor, apoderada del BNA, de aceptar la propuesta, Algodonera Avellaneda pagaría solo el 2,2% del capital nominal en dólares y un 0,02% de la deuda en pesos. “Esa propuesta es insignificante e inaceptable”, señaló. Aseguró que “la concursada pretende desconocer los efectos obligacionales que asumió, invocando argumentos falaces para intentar obtener resolución favorable a su pedido de prórroga del período de exclusividad”.

La firma pagaría solo el 2,2% del capital nominal en dólares y un 0,02% de la deuda en pesos

Además, en su respuesta, el BNA señaló que la oferta “no cumple las condiciones mínimas de plazo y carga financiera exigibles para ser aceptada por la entidad”, y advirtió que la propuesta implica una quita económica implícita que el BNA considera inaceptable. “Por la magnitud y naturaleza del crédito –explicó-, las decisiones deben elevarse al Directorio y que, tras el análisis técnico en distintas gerencias, la oferta no reúne las condiciones mínimas para su aceptación”.

Se afirmó que “dicha mejora de propuesta debe ser rechazada, puesto que no reúne las condiciones mínimas necesarias para ser aceptada por el Banco Nación; debiendo en su caso, ser mejorada en cuanto al plazo de repago y la carga financiera”.

Esta parte de la presentación ante el juez Lorenzini refiere a lo informado por la textil en la audiencia judicial celebrada el 7 de este mes en los tribunales de Reconquista, cuando la concursada ofreció a los acreedores una nueva opción de pago y corrigió otras. Ahora ofrecía cinco opciones, desde el pago al contado del 9%, hasta la cancelación total del crédito con un pago único dentro de 35 años. Nada de eso fue aceptado por el principal acreedor en este proceso.

Por otra parte, sobre la deuda en dólares, el BNA calcula que, descontando los flujos ofrecidos a una tasa del 12% anual, el Valor Actual Neto de la porción en dólares sería aproximadamente US$5,7 millones, lo que representa cerca del 2,2% del capital nominal y algo que el banco interpretó como una quita financiera implícita significativa. Para la porción en pesos, descontada a una tasa del 30% anual, el Valor Actual Neto se reduce a aproximadamente $316.738, equivalente a 0,02% del crédito nominal, cifra que el BNA calificó de insignificante.

La firma Grassi había acercado una propuesta de reactivación de la algodonera

Fuentes del caso recordaron que el plazo de exclusividad vence este martes, luego de lo cual el juez Lorenzini debe adoptar una decisión. No se descarta que el magistrado conceda una prórroga, mientras se evalúa una alternativa para lo que se denomina “período de salvataje”, o cramdown, último recurso para intentar evitar la quiebra.

El tema preocupa a los 366 trabajadores que la algodonera posee en su planta del Parque Industrial de Reconquista y a los más de 50 empleados en desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero. Días atrás se anunció la inyección de un flujo de dinero, a través de una propuesta de reactivación con Grassi, para recomponer en parte el momento difícil de la algodonera, pero el anuncio del Banco Nación puede atrasar varias cuestiones.