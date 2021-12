Jugadores de fútbol, conductores de TV, músicos y chefs: estos son los famosos que producen vinos

MENDOZA.- Ingresar al mundo del vino es una experiencia única. Por eso, son cada vez más los que quieren ser parte de la movida en la industria, con marca propia. Así, aparecen en escena reconocidas figuras de los diferentes ámbitos económicos, sociales, deportivos y culturales que buscan subirse al tren vitivinícola en la provincia cuyana. La lista, que siempre tiene altas y bajas, es cada vez más grande y prometen sumarse nuevos jugadores de peso. Otros ya van por el sueño de contar con su bodega.

Un protagonista que sobresale en la actualidad es Nicolás Burdisso, exjugador de Boca Juniors y de la selección argentina, actual director deportivo de Fiorentina, en Italia, quien creó la línea Vinos de Potrero. Junto a su esposa, Belén Soler, poseen una finca en zona Gualtallary, en el Valle de Uco donde elaboran vinos de alta gama, de la mano de un equipo liderado por el enólogo Bernardo Bossi Bonilla y el ingeniero agrónomo Marcelo Canatella, dos referentes en la escena vitivinícola mendocina.

Según contaron sus colaboradores a LA NACION, todavía no tienen bodega propia pero está en sus planes comenzar con la construcción. Poseen 20 hectáreas y cuentan con una producción de 120.000 botellas al año. De hecho, por estos días, los Burdisso lanzaron su primer Pinot Noir, cosecha 2020, concebido en medio de un clima fresco y desafiante, un auténtico ejemplar de su terroir de origen e inspirado en el fanatismo que esta cepa despierta en los fundadores.

“Se enamoraron del vino y decidieron hacerlo parte de sus vidas, aventura que comenzó a ver la luz con el lanzamiento de sus primeras etiquetas en el año 2017″, señalan desde la firma, abocados al lanzamiento del nuevo vino, que tiene un valor en el mercado a $1150 la botella.

“En esta oportunidad nuestro deseo fue elaborar un auténtico Pinot Noir de Gualtallary y la verdad que el resultado final fue ese, lo que nos es muy gratificante. Es una de las cepas preferidas de Nico así que la apuesta fue mayor”, describe Soler, manager y cofundadora de Vinos de Potrero, que ya tiene en su portfolio Potrero Malbec, Potrero Reserva Malbec, Potrero Reserva Chardonnay, Potrero Reserva Cabernet Franc, Potrero Reserva Pinot Noir y Potrero Gran Malbec.

Quienes también están en carrera y listos para salir a la cancha son Franco Armani, arquero de River Plate y del seleccionado nacional así como el histórico jugador de la banda y dirigente millonario, Enzo Francescoli. El primero busca salir con la etiqueta de un Malbec que lleva su nombre, acompañado por la bodega Finca Cuadro Benegas, asentada en San Rafael.

En el caso del uruguayo Francescoli, hay avances para contar con su línea de vinos, de la mano del prestigioso enólogo mendocino Mariano Di Paola, uno de los referentes de la industria a nivel mundial, actual director de las bodegas Rutini y La Rural. También se puede mencionar el vino que bodegas Norton hizo para el DT estrella de River Plate, Marcelo Gallardo, denominado “MG”, con la experiencia del enólogo David Bonomi.

No solo el planeta de la bebida de los dioses seduce a los deportistas. Los músicos no se quedan atrás. En este sentido, hay una amplia nómina de rockeros que se subieron a la onda. Desde Pedro Aznar, quien también es sommelier, hasta Fernando Ruiz Díaz, fundador de Catupecu Machu, decidieron crear sus propias líneas de vinos, “Abremundos” y “Vanthra”, respectivamente, bajo la batuta del reconocido enólogo mendocino Marcelo Pelleritti, de bodega Monteviejo.

También aparecen en la misma escena los músicos Felipe Staiti (Enanitos Verdes), Juanchi Baleirón (Los Pericos) y el cantante Coti Sorokin. También, de la mano de Pelleritti, el fallecido folclorista Jaime Torres tuvo su vino: Sumaj Tica.

Incluso, la banda Las Pelotas decidió incursionar en la materia, con una gama de vinos de bodegas Las Perdices. Asimismo, vale mencionar a uno de los referentes de la industria musical que lleva años entre los viñedos: Gustavo Santaolalla, propietario de la bodega Cielo y Tierra.

“Cada uno de los proyectos creativos que realicé en mi vida se ha inspirado en tres conceptos: la identidad, la visión y la búsqueda de la excelencia. Esta trilogía está plasmada con pasión en cada uno de mis vinos”, señaló el multipremiado artista y productor, quien avanza con la iniciativa con su socio local, el músico Raúl “Tilín” Orozco.

En el mundo del espectáculo sobresale el conductor televisivo Marcelo Tinelli, quien logró sostener su proyecto e incluso ampliarlo. Se trata de la bodega Lorenzo de Agrelo, que sigue creciendo en producción. Atrás quedaron, por ahora, los planes de consolidar negocios, del periodista Jorge Rial y del productor de televisión Ignacio Viale, nieto de Mirtha Legrand, ambos amantes de la bebida nacional.

Otro enólogo que está en permanente contacto con artistas y personalidades del mundo del espectáculo y del deporte que buscan tener etiquetas propias es el prestigioso “winemaker” Alejandro Vigil, considerado el “Messi de los vinos”. Es la figura de Catena Zapata y es copropietario de la bodega Aleanna-El Enemigo.

Así, afuera del mundo del vino no podía quedar el número uno del fútbol: Lionel Messi, que a través de su fundación lanzó en 2012 la marca de vinos “Leo”, elaborados por la reconocida bodega Bianchi, entre los que se destacan Malbec, Torrontés y espumantes Extra Brut.

Vale recordar también al otro número uno: Maradona. El ídolo argentino tuvo sus caldos, bajo la etiqueta “Diego Armando Maradona”, de la bodega mendocina Raíces de Agrelo. Con dos gamas, básica y premium, elaboradas en 2002, salieron al mercado en 2003 con cuatro variedades cada una: Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y blend de Malbec y Cabernet Sauvignon.

El histórico goleador del combinado argentino, Mario Kempes, también tuvo su experiencia con el vino “El Matador”, que llegó a contar con 4000 botellas. Se trató de un corte de Malbec y Petit Verdot, elaborado en una bodega Maipú, luego de la cosecha realizada en el Valle de Uco.

Rolando “Flaco” Schiavi, histórico jugador de Boca, Newell’s y la selección argentina sumó un nuevo capítulo a su vida: incursionó en el mundo del vino con su línea “Último Hombre”, con un Malbec y un Blend 2018 del Valle de Uco, de la mano del exPuma Eusebio Guiñazú, bajo las directivas del enólogo Gonzalo Mazzotta.

Schiavi (en el centro) junto a Eusebio Guiñazú y el enólogo Gonzalo Mazzotta

Así, de la redonda se pasa a la ovalada. En el rugby también hay exponentes que se metieron en el mundo vitivinícola. “2456 Wines” lanzó su cosecha 2018 con un Malbec y un Blend 100% del Valle de Uco. Se trata de la línea creada por los expumas Eusebio Guiñazú, Manuel Carizza, Patricio Albacete y Julio Farías, quienes apuestan al salto de calidad con su segunda cosecha, con el acompañamiento profesional del “winemaker” José Reginato.

Los expumas Farías, Albacete, junto a Guiñazú, durante la presentación de la línea

Por el lado del básquet, aparece en escena un ídolo de la “generación dorada”. Se trata de Fabricio Oberto, quien junto a los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, reconocidos hacedores de vino, decidieron presentar una producción especial de los viñedos de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. En este caso fue un gusto que se dio el exjugador jugador de la NBA de tener su propia etiqueta de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, bajo las denominaciones Old Friends, Old Routes y Old Memories.

“Es muy valioso todo lo que hacen estas personalidades de los diferentes rubros, sobre todo por la publicidad que le hacen a Mendoza y sus preciados vinos. Entendemos que en muchos casos son gustos que se dan en vida. No creemos que lo hagan para que sea algo rentable”, explicaron a LA NACION diversos expertos de la industria vitinícola.

Incluso hay referentes mundiales de diversas disciplinas que apostaron a Mendoza. Un ejemplo de esta movida lo muestra el famoso cardiólogo indio Madaiah Revanna, quien vive en los Estados Unidos, donde tiene dos bodegas y desde hace un par de años logró montar otra en la tierra cuyana, denominada Corazón del Sol, con vinos que sorprenden a los especialistas. De hecho, el Gran Reserva Malbec 2017 es el mejor vino argentino durante el 2021, según la publicación norteamericano Wine Enthusiast.

Entre los internacionales también se destacaron varios famosos que tuvieron su vino mendocino años atrás: Paul David Hewson, más conocido como “Bono”, músico irlandés, líder del grupo de rock U2 y activista político. También fue de la partida Germán Wilkins Vélez Ramírez, cantautor puertorriqueño, conocido por éxitos a nivel internacional como “Sopa de Caracol”.

Sin dudas, el mundo de la gastronomía también tiene interesados en ser parte de la industria del vino. Es el caso del reconocido chef Francis Mallmann, quien irrumpe con el vino Disobedience, de la bodega mendocina Kaiken, donde funciona el restaurante Ramos Generales. Se trata de un Red Blend proveniente de viñedos de las regiones de Vistalba y Altamira, fruto de una colaboración y amistad con Aurelio Montes, fundador de la bodega.

“Tal como dice Mallmann, el vino es celebración. Y este es un vino creado para tal motivo, para celebrar la amistad, el amor y el reencuentro. Porque celebrar es un acto de libertad, nadie te puede decir cómo hacerlo, es por eso por lo que este vino es libre y desobediente (como Francis). Nada de maridajes ni protocolos, que para eso ya hay muchos vinos. Disfruta a tu manera de este Red Blend, que es placer y celebración pura”, expresó Montes.

Francis Mallmann junto a Aurelio Montes

El vino fue pensado tanto para el consumidor argentino como para los mercados más importantes del mundo, en especial los de Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Holanda, entre otros.

“Este vino nació con la idea de elaborar un ejemplar que me represente tanto a Bodega Kaiken como a mí. Queríamos que fuera complejo y sencillo a la vez. Lo degustamos cada dos meses y veo que va creciendo correctamente; en cuatro años será más delicioso aún. Hemos llegado a una muy buena composición varietal y la del próximo ejemplar seguramente será diferente, con nuevos aromas y sabores excepcionales”, indicó Mallmann.