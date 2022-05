Pequeños y medianos viñateros piden créditos a largo plazo y eliminar retenciones

MENDOZA.- Pequeños y medianos viñateros de esta provincia que trabajan en forma cooperativa coincidieron en proponer medidas para lograr el financiamiento a largo plazo, la eliminación de retenciones y una mayor competitividad de la producción a nivel internacional. También, más ayuda para no abandonar el campo

Esto ocurrió en un reciente encuentro organizado por la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) que, tras dos años de espera por la pandemia de coronavirus, volvió a realizar su tradicional almuerzo

Fue una verdadera fiesta del trabajo y la producción. También, una mesa de reclamos, del eslabón más chico. “Por la pandemia, después de dos años nos volvemos a reunir, para festejar haber culminado la cosecha. Hay ánimo para eso. En la agenda necesitamos financiamiento a largo plazo, los productores son chicos y medianos. Con ellos necesitamos empezar a cambiar los viñedos, tecnificarnos más y ser más competitivos. Ahí lo que hace falta es financiamiento a largo plazo. Creo que está en la agenda como prioridad número uno”, expresó a la nacion Eduardo Sancho, presidente de Fecovita y titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).

En este sentido, los dirigentes del sector cooperativista entienden que para reconvertir un viñedo hay que esperar al menos cuatro años para que empiece a producir; por eso, con financiamiento a corto plazo se hace difícil proyectar un crecimiento y lograr mayor presencia local y mundial. En el encuentro, el gobierno provincial anunció que destinará 500 millones de pesos a una línea de crédito para combatir las heladas, a diez años, con dos de gracia y con una tasa de entre el 15% y el 35%.

“Con el tema de la competitividad hay que empezar a rever y eliminar las retenciones y por otro lado avanzar con las negociaciones internacionales. Es difícil competir con países como Chile que tiene aranceles muy bajos, incluso España y nosotros al competir tenemos un 25% de aranceles al lado de ellos que tienen cero”, graficó Sancho, atento a los números que reporta la actual cosecha, que estará por debajo de la anterior.

Producción

En cuanto a la producción total nacional, las estimaciones de producción del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) plantean que se alcanzarán en los próximos días los 19 millones de quintales, lo que implica una merma aproximada del 15% con respecto de la cosecha 2021, que superó los 22 millones de quintales.

“Es fundamental asociarse para no quedarse en el camino, pero las dificultades están día a día, con la incertidumbre económica, los problemas de importación, el atraso del dólar, los impuestos y la falta de financiamiento para poder salir a flote”, expresó a este diario Carlos, un productor vitivinícola del Valle de Uco. En tanto, desde el Este provincial, también otro viñatero, con una extensa historia familiar en el rubro, asegura que quiere seguir en el sector y dar la pelea, pero que se le hace cada vez más cuesta arriba. “Es muy difícil sostenerse, sobre todo por los altos costos que tenemos para producir. De hecho, necesitamos reconvertir viñedos para no morirnos en el camino. Apostaremos a desarrollar Malbec y dejar atrás otros varietales. Queremos quedarnos en este rubro, y que nuestros hijos no se vayan del campo, pero necesitamos más apoyo oficial, más financiamiento, y mejores precios para lo que producimos”, se quejó Alberto, oriundo de la comuna de San Martín.

En tanto, Martín Hinojosa, presidente del INV, destacó que se viene financiando al sector, incluso a una “tasa barata” para cosecha, aunque reconoce que hay todavía un importante camino por recorrer, pero que existe buen diálogo, dejando a un costado las críticas. “Nos tenemos que centrar en lo positivo. De hecho, en reintegros a la exportación, los hemos duplicado. Además, hemos logrado más de 800 millones de dólares en exportaciones. Esto es mérito de ambos sectores, público y privado”, señaló el funcionario nacional, quien destacó el reciente préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares para asistir exclusivamente al sector.

“Tenemos que trabajar juntos en esto. Hay una madurez del sector, más del 90% de las bodegas hacen las cosas bien. Si tenemos calidad y trabajo y exportamos vamos a seguir creciendo”, recalcó Hinojosa.

Entre los demás puntos que fueron puestos sobre la gran mesa cooperativista quedó en claro la necesidad de un estado más eficiente, de sortear el drama de dejar el campo para ir a la ciudad, al tiempo que se puso en valor la importancia de optimizar y modernizar los sistemas de riego.

Fecovita agrupa a más de 5000 productores, integrados en 29 cooperativas, que trabajan unas 25.000 hectáreas de viñedos en las zonas vitivinícolas más apreciadas de Mendoza, además de ser uno de los principales grupos vitivinícolas a nivel mundial.