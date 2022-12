Revuelo por el proyecto de un diputado de JxC para desregular el precio de la yerba mate

escuchar

POSADAS.- El diputado nacional Alfredo Schiavoni , de Juntos por el Cambio, generó un revuelo en el mundo yerbatero esta semana al proponer la desregulación del precio oficial de la materia prima de la yerba mate, que desde hace 20 años se fija dos veces al año en el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

La fijación semestral del precio oficial de la hoja verde y la yerba canchada es considerada por los pequeños productores como una conquista tras el tractorazo en 2001 que dio lugar a la creación del INYM.

Hay que tener en cuenta que existen en Misiones más de 10.000 pequeños productores con yerbales de entre 5 y 20 hectáreas. Por otro lado, las grandes industrias yerbateras apoyan la desregulación del precio aunque los empresarios prefieren no salir a defenderlo públicamente.

“La desregulación hace falta, las asimetrías con Paraguay y Brasil crecen y los mercados externos ya lo están mirando, hay mucha yerba canchada en el mercado y eso se traduce en plazos de pago y no es la mejor ecuación para productores y secaderos”, dijo a LA NACION el gerente general de una de las 10 firmas más grandes del sector, en estricto off the record.

El lado B de los precios oficiales fijados por el INYM es que, en épocas de sobreoferta de yerba, pocas veces se cumplen. O empiezan a aparecer los pagos a plazos con cheques a 30, 60 o 90 días que equivalen a un recorte del precio efectivo.

Además, más de la mitad de las veces que se reunió el directorio del INYM para intentar consensuar un precio (debe votarse en forma unánime por los 12 directores) no se ponen de acuerdo y el valor lo termina fijando la Secretaría de Agricultura. A la que hoy también se suma la injerencia de la Secretaría de Comercio.

El proyecto

Schiavoni está impulsando junto a un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio un proyecto de Ley de Desregulación Económica para el Desarrollo Productivo que ya ingresó en la Cámara Baja y propone la desregulación de varios sectores de la economía, como los biocombustibles.

Cuenta con el apoyo de los legisladores como Ricardo López Murphy, Victoria Omodeo o Alberto Aseff, entre otros. En el capítulo yerbatero, la propuesta es eliminar la facultad que tiene el INYM para fijar el valor de la hoja verde y la yerba canchada.

Alfredo Schiavoni, referente de Pro en Misiones

También propone sacarle al organismo yerbatero la facultad de regular la producción. Esta última una potestad que el INYM tenía en los papeles pero no se animaba a poner en práctica hasta este año, cuando a través de la resolución 170/21 limitó la plantación de nuevos yerbales a un máximo de 5 hectáreas por productor. Esto generó planteos judiciales de industrias yerbateras y el Gobierno de Corrientes, que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia.

Una “vaca sagrada”

“Hay que ver qué oscuros intereses hay detrás”, dijo a LA NACION Hugo Sand, considerado uno de los grandes referentes de los pequeños productores y cara visible del tractorazo que en 2001 dio lugar a la creación del INYM. “Estamos totalmente en contra de este proyecto”, señaló Cristian Klingbeil, otro referente de la producción. Lo curioso es que Klingbeil es un dirigente identificado con el radicalismo, que integra el mismo espacio que Schiavoni en Juntos por el Cambio de Misiones. Sin embargo, la UCR de Misiones se despegó del proyecto, sumando una interna más a las varias que tiene la oposición, y se manifestó a favor de mantener las facultades del INYM.

Reacciones

“Sorprende semejante énfasis en querer vincularme con actitudes que van en contra del sector productivo. Soy una persona que toda su vida vivió en Misiones, que siempre recorrió la provincia y continúo haciéndolo”, se defendió Schiavoni. “Lejos de pretender perjudicar a los pequeños productores, presenté varios proyectos para beneficiar a las economías regionales”, señaló el diputado nacional.

En diálogo con LA NACION, Schiavoni dijo comprender que su proyecto iba a despertar críticas de todos los colores. Schiavoni argumenta que la desregulación del precio oficial de la materia prima de la yerba mate favorecerá la eficiencia e incrementará la producción, y pone como ejemplo a Brasil. En 1990 la producción brasileña era de 270 millones de kilos y en 2015 alcanzó los 941 millones de kilos, explicó.

Amenaza de Brasil y Paraguay

En los últimos años, el sector yerbatero argentino perdió competitividad y se generaron importaciones récord de yerba canchada de Brasil y Paraguay que alcanzaron los 30 millones de kilos en 2020 y 2021, equivalente a más del 10% del consumo del mercado interno.

“Los brasileños y paraguayos avanzan”, dicen en la industria yerbatera, donde prefieren evitar a toda costa las polémicas públicas con el INYM. Algo que siempre restringe el debate de las cuestiones yerbateras en Misiones y Corrientes. Un tema que siempre despierta pasiones, polémica y ha llegado a enfrentar abiertamente a las dos únicas provincias yerbateras del país.

Además, Schiavoni -uno de los principales referentes de la oposición-, argumenta que si existen posiciones dominante que van en contra del pequeño productor, las herramientas de la Ley de Defensa de la Competencia alcanza para salvaguardar a los más chicos. También apunta a que en la mayoría de las ocasiones los precios oficiales nunca se pudieron fijar en el INYM, porque el reglamento requiere la unanimidad en la votación.