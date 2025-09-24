Retenciones: la sorpresiva frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos que involucra al campo

Luego de que el Gobierno informara que hasta el 31 de octubre no se cobrarán las retenciones para las exportaciones de granos y carnes, hoy el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció por redes sociales que el gobierno de Estados Unidos negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que está trabajando con el gobierno de Javier Milei para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

Vale recordar que el decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, aclara que el beneficio de retenciones cero tiene un plazo estricto y un tope financiero: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a US$7000 millones.

La frase del funcionario norteamericano generó comentarios inmediatamente en el agro. ¿Las retenciones se eliminarán definitivamente o, en cambio, el mensaje de Bessent apunta a que finalizada la suspensión temporal de los derechos de exportación estos volverán a su nivel anterior? ¿Estados Unidos no quiere que se repita la experiencia de regímenes temporales como esta medida y el mecanismo de dólar soja que usó Sergio Massa mientras fue ministro de Economía para sumar divisas también en un momento crítico?

El lunes pasado, luego del anuncio de la reducción a cero de las retenciones, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se reunieron con la Mesa de Enlace y allí, según dijeron en el ruralismo, fueron enfáticos en que no habrá prórroga de la medida que terminará el 31 de octubre próximo.

Ayer, en tanto, los funcionarios del equipo económico, entre ellos Pazo, estuvieron en el seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) en Rosario y también dejaron el mismo mensaje: no habrá continuidad de la suspensión de los derechos de exportación.

En este contexto, la medida como tal tuvo hasta el momento un impacto positivo en el mercado. El lunes se hicieron operaciones futuras por 1,3 millones de toneladas y ayer, según fuentes del mercado, se comercializaron entre mercadería disponible, futura y directa unos 1,5 millones de toneladas por US$515 millones.

“El volumen total en futuros y opciones de A3 fue de 1.131.000 toneladas, frente a 1.300.000 toneladas del día anterior”, señaló Lorena D’Angelo, analista de AZ Group sobre la rueda de ayer. “En el caso del mercado de futuros el tonelaje estuvo levemente por debajo del día anterior, pero nuevamente casi marcando un récord de operaciones”, remarcó. En soja, la posición noviembre del mercado futuro se ajustó en US$360,5 por tonelada, prácticamente sin cambios respecto de los US$360 del lunes. Por su parte, los contratos a abril/mayo 2026 (nueva cosecha) se ubicaron en torno a US$320/325 dólares, una caída del 1,1% respecto de los US$323,5 alcanzados en la rueda previa.

En este marco, en su cuenta de X Luciano Laspina, diputado nacional del PRO, comentó: “Hoy se derrumba el FX. Pide Bessent “end the tax holiday for commodity producers”. Volver a subir las retenciones”.

Ante una consulta de este medio, fuentes del mercado exportador de granos interpretaron del mensaje del funcionario norteamericano que Estados Unidos quiere una garantía de que la suspensión de las retenciones no se extenderá más allá del 31 de octubre.