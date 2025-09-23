LA NACION

Sin retenciones: en el mercado de granos se hicieron negocios por US$515 millones

La segunda jornada de operaciones tras la suspensión de los derechos de exportación marcó, según fuentes del sector, un volumen global de 1,5 millones de toneladas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
En total se hicieron negocios por 1,5 millones de toneladas
En total se hicieron negocios por 1,5 millones de toneladasCarlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Después de la fuerte reacción que tuvo ayer el mercado de granos tras la suspensión temporal de las retenciones, con subas importantes y un volumen de 1,3 millones de toneladas en futuros, este martes fuentes del sector reportaron un muy buen nivel total de negocios [desde operaciones futuras, disponibles a directas]: hasta 1,5 millones de toneladas, con 800.000 toneladas de soja del último ciclo agrícola y 700.000 toneladas de la próxima campaña, 2025/2026. Lo negociado este martes, sumando incluso cereales, representa en valor US$515 millones. Antes de la medida oficial se venían operando unas 200.000 toneladas diarias de la oleaginosa.

“Hoy la operatoria en el mercado fue menor que la jornada anterior. El volumen total en futuros y opciones de A3 fue de 1.131.000 toneladas, frente a 1.300.000 toneladas del día anterior”, señaló Lorena D’Angelo, analista de AZ Group. “En el caso del mercado de futuros el tonelaje estuvo levemente por debajo del día anterior, pero nuevamente casi marcando un récord de operaciones”, remarcó. En soja, la posición noviembre del mercado futuro se ajustó en US$360,5 por tonelada, prácticamente sin cambios respecto de los US$360 del lunes. Por su parte, los contratos a abril/mayo 2026 (nueva cosecha) se ubicaron en torno a US$320/325 dólares, una caída del 1,1% respecto de los US$323,5 alcanzados en la rueda previa.

En tanto, sobre el mercado físico la analista agregó: “El lunes se hicieron unas 750.000 toneladas y esta jornada 450.000 toneladas”. Precisó que hubo precios en este mercado de entre $490.000 y $495.000 la tonelada cuando el lunes el valor fue de $505.000.

Definición: el equipo económico dijo que no habrá prórroga de la suspensión de las retenciones y espera un impacto reactivador

En este contexto, los cereales quedaron relegados, con apenas 70.000 toneladas de maíz y 120.000 de trigo.

Hay fuertes operaciones con soja
Hay fuertes operaciones con sojaArchivo

Para Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, la soja continúa siendo el centro de atención: “En el disponible las ofertas cedieron a $490.000 por tonelada, mientras que en la nueva cosecha se trabajó en torno a US$325 por tonelada. El interés de la demanda sigue alto y, con esta medida de shock, es probable que aumente la liquidación de divisas provenientes del sector agroindustrial”.

Por su parte, Juan Manuel Uberti, de Grassi SA, remarcó que la baja del tipo de cambio mayorista, que cerró en $1366,18, con un retroceso del 3%, influyó directamente en los valores en pesos. “La soja disponible se negoció en torno a $490.000 por tonelada, frente a $505.000 anteriormente. En posiciones diferidas, en cambio, los valores permanecieron firmes: octubre en US$365, noviembre en US$365/366 y abril/mayo en torno a US$320/325”, explicó. Añadió que los negocios fueron variados: hubo operaciones en disponible y también diferidas en dólares a cosecha, con ventas destinadas a cubrir costos, cerrar márgenes e incluso cancelar insumos.

Los cereales tienen un menor volumen de negocios
Los cereales tienen un menor volumen de negocios
LA NACION
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. El vicepresidente de CRA criticó el momento del anuncio de retenciones y los efectos que genera en el mercado
    1

    CRA criticó el momento del anuncio de retenciones y sus efectos: “Se necesita que no sean fruto de la coyuntura”

  2. La soja reaccionó con fuertes alzas tras la eliminación temporal de las retenciones y se negoció un volumen récord en futuros
    2

    Subió US$60: la soja reaccionó con fuertes alzas tras la eliminación temporal de las retenciones y se negoció un volumen récord en futuros

  3. El campo celebró la eliminación temporal de las retenciones, pero pide que sea una medida permanente
    3

    “Reclamo histórico”: el campo celebró la eliminación temporal de las retenciones, pero pide que sea una medida permanente

  4. En la industria exportadora de carne alertan que no podrán aprovechar la suspensión de las retenciones
    4

    “Inviable”: en la industria exportadora de carne alertan que no podrán aprovechar la suspensión de las retenciones

Cargando banners ...