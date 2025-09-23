Sin retenciones: en el mercado de granos se hicieron negocios por US$515 millones

Después de la fuerte reacción que tuvo ayer el mercado de granos tras la suspensión temporal de las retenciones, con subas importantes y un volumen de 1,3 millones de toneladas en futuros, este martes fuentes del sector reportaron un muy buen nivel total de negocios [desde operaciones futuras, disponibles a directas]: hasta 1,5 millones de toneladas, con 800.000 toneladas de soja del último ciclo agrícola y 700.000 toneladas de la próxima campaña, 2025/2026. Lo negociado este martes, sumando incluso cereales, representa en valor US$515 millones. Antes de la medida oficial se venían operando unas 200.000 toneladas diarias de la oleaginosa.

“Hoy la operatoria en el mercado fue menor que la jornada anterior. El volumen total en futuros y opciones de A3 fue de 1.131.000 toneladas, frente a 1.300.000 toneladas del día anterior”, señaló Lorena D’Angelo, analista de AZ Group. “En el caso del mercado de futuros el tonelaje estuvo levemente por debajo del día anterior, pero nuevamente casi marcando un récord de operaciones”, remarcó. En soja, la posición noviembre del mercado futuro se ajustó en US$360,5 por tonelada, prácticamente sin cambios respecto de los US$360 del lunes. Por su parte, los contratos a abril/mayo 2026 (nueva cosecha) se ubicaron en torno a US$320/325 dólares, una caída del 1,1% respecto de los US$323,5 alcanzados en la rueda previa.

En tanto, sobre el mercado físico la analista agregó: “El lunes se hicieron unas 750.000 toneladas y esta jornada 450.000 toneladas”. Precisó que hubo precios en este mercado de entre $490.000 y $495.000 la tonelada cuando el lunes el valor fue de $505.000.

En este contexto, los cereales quedaron relegados, con apenas 70.000 toneladas de maíz y 120.000 de trigo.

Hay fuertes operaciones con soja Archivo

Para Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, la soja continúa siendo el centro de atención: “En el disponible las ofertas cedieron a $490.000 por tonelada, mientras que en la nueva cosecha se trabajó en torno a US$325 por tonelada. El interés de la demanda sigue alto y, con esta medida de shock, es probable que aumente la liquidación de divisas provenientes del sector agroindustrial”.

Por su parte, Juan Manuel Uberti, de Grassi SA, remarcó que la baja del tipo de cambio mayorista, que cerró en $1366,18, con un retroceso del 3%, influyó directamente en los valores en pesos. “La soja disponible se negoció en torno a $490.000 por tonelada, frente a $505.000 anteriormente. En posiciones diferidas, en cambio, los valores permanecieron firmes: octubre en US$365, noviembre en US$365/366 y abril/mayo en torno a US$320/325”, explicó. Añadió que los negocios fueron variados: hubo operaciones en disponible y también diferidas en dólares a cosecha, con ventas destinadas a cubrir costos, cerrar márgenes e incluso cancelar insumos.