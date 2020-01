El presidente en la reunión con la Mesa de Enlace el 23 de diciembre Crédito: Presidencia

13 de enero de 2020

El Gobierno todavía no dio respuestas a la Mesa de Enlace sobre los planteos que la agrupación le hizo al presidente Alberto Fernández antes de la Navidad pasada.

El 23 de diciembre pasado, la agrupación que integran Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) le pidieron al jefe de Estado no subir otro 3% las retenciones como lo avaló el Congreso y avanzar en algún sistema para ponerle fecha de finalización a las retenciones.

Fernández aumentó las retenciones del 24,7 al 30% en la soja y del 6,7 al 12% en el trigo y el maíz. Y consiguió con la ley de emergencia la facultad de aplicar otro 3% cuando lo crea oportuno. En la reunión con los ruralistas el jefe de Estado quedó en hablar con su ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el tema, pero no dio señales firmes de que no vaya a recurrir a otro incremento.

Por lo pronto, mientras el campo se encuentra realizando asambleas y tractorazos por la mayor carga tributaria, a la Mesa de Enlace no llegaron respuestas tras lo hablado con el Presidente.

Hace unos días, por ejemplo, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, se vio junto a otros miembros de esa organización con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. De acuerdo al dirigente rural, el funcionario todavía no tiene respuestas tanto a los pedidos sobre no subir otro 3% las retenciones como ponerle una fecha a las retenciones, es decir, para su eliminación.

En el encuentro la entidad le presentó a Basterra un plan agroindustrial para la generación de divisas, producción y empleo.

"No hay respuesta. Nosotros pedimos el fin de la retenciones a una fecha y el 3% no (por no incrementar en ese otro porcentaje los derechos de exportación)", indicó el presidente de Coninagro.

Para el presidente de la entidad, habrá una "disconformidad muy grande y malestar si eso se produce".

"No hay respuesta a que no se apliquen el 3% restante. No hay respuesta a la fecha de término de retenciones", señaló.

Según precisó el dirigente, la entidad solicitó trabajar en un plan agroindustrial como política de Estado con temas como la competitividad exportadora, las economías regionales y una política crediticia productiva. "Salir de la especulación financiera", apuntó el dirigente.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó también que no hubo respuestas del Gobierno a lo que había planteado la Mesa de Enlace en Casa Rosada.

Para intentar agradar al sector, Alberto Fernández hizo poner un artículo en la ley de emergencia que sostiene que el Estado deberá trabajar en segmentaciones y compensaciones para pequeños productores y cooperativas. Sobre estos puntos en el ruralismo reconocen que no hubo avances desde el Gobierno.

FAA, por ejemplo, presentó una propuesta que implicaba devolver a los pequeños productores US$1500 millones. La semana pasada, productores del norte, agrupados en Apronor y la Mesa de Enlace NOA NEA, estuvieron con Basterra presentando tres horas un informe sobre los costos en la región y el impacto de las retenciones. Dijeron que se fueron del encuentro con las manos vacías.

Iannizzotto expresó que su entidad busca seguir "transmitiendo lo que siente el productor, las economías regionales que necesitan ser competitivas para levantar la cosecha".

El dirigente mañana mantendrá un encuentro con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, para hablar sobre financiamiento agroindustrial. "Es la otra urgencia", indicó.