Inversión de US$12 millones: Molinos Agro amplió su molienda de girasol

Luego de una inversión de US$12 millones, la firma Molinos Agro SA inauguró en San Lorenzo, Santa Fe, la ampliación de la capacidad de molienda de girasol en la Línea 1 de producción de su complejo instalado en ese lugar.

Según informó la empresa, esto permitirá alcanzar una capacidad de molienda de girasol de aproximadamente 500.000 toneladas anuales. Agregó que tendrá así una participación superior al 10% del procesamiento anual.

“La puesta en marcha de esta ampliación está prevista para enero próximo, coincidiendo con el inicio de la nueva campaña 25/26, que presenta una gran superficie sembrada y se encuentra en muy buenas condiciones”, dijo.

El girasol, vale recordar, viene de una muy buena campaña y el aceite en particular se encuentra con ventas récord al exterior. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hasta noviembre pasado registró exportaciones por 1,43 millones de toneladas, las más altas de la historia.

La compañía indicó que el acto contó con el presidente de Molinos Agro, Luis Perez Companc, y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otras autoridades. “Queríamos compartir nuestro compromiso con la compañía y con la Argentina”, dijo el presidente de la empresa, que recordó que la firma está en ese lugar desde 1991, cuando se inauguró una primera línea de molienda de soja de la empresa Pecom Agra.

La empresa realizó una inversión de US$12 millones Gentileza

Pullaro señaló: “Para nosotros los puertos y los aeropuertos son ejes centrales de la logística, que tenemos que mejorar, y estamos trabajando e invirtiendo mucho con fondos propios de la Provincia”.

En la planta San Lorenzo la compañía, señaló, integra la molienda de soja y girasol con el Puerto San Benito, desde donde se embarca el 90% de sus ventas al exterior.

“El complejo cuenta con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año, exportar 2 millones de toneladas de cereales (maíz y trigo) y, a partir de esta inversión, incorporar el procesamiento de 500.000 toneladas anuales de girasol”, remarcó. Precisó que también dispone de acuerdos que permiten una capacidad de producción de biodiésel en torno a las 300.000 toneladas anuales.

Expresó que la inversión se suma a los más de US$70 millones desembolsados en los últimos años para ampliar la capacidad de almacenaje y mejorar la infraestructura portuaria para la exportación. “En ese sentido, Molinos Agro proyecta nuevas ampliaciones de almacenaje sobre terrenos frente al río, contiguos a la planta San Lorenzo, recientemente adquiridos, con el objetivo de maximizar el uso del espacio disponible con fines productivos”, dijo.