Retenciones y precios: la Mesa de Enlace le pedirá una audiencia a Fernández

Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural). La Mesa de Enlace quiere hablar con Fernández

Luego de la amenaza del presidente Alberto Fernández al campo de subir las retenciones o poner cupos a las exportaciones si no bajan los precios de los alimentos, la Mesa de Enlace resolvió pedirle una audiencia al jefe de Estado para plantear su postura.

La decisión se tomó en un encuentro que la agrupación, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mantuvieron este mediodía.

Ayer, en una entrevista con Página 12, Fernández alertó: "El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

Las declaraciones del jefe de Estado motivaron un fuerte rechazo de la dirigencia rural en general y la Mesa de Enlace también se hizo eco. En un comunicado expresó su "más absoluta consternación" frente a las palabras donde, precisó, el mandatario "acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios y los amenaza con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción".

"Pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos. Peor aun, amenazarlos públicamente frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación", agregaron.

"Las cuatro entidades están alineadas en esto", dijo una fuente de la agrupación sobre la iniciativa de hablar con el mandatario. La última vez que Fernández recibió a la Mesa de Enlace fue el 23 de diciembre de 2019, cuando subió las retenciones al sector.

Según trascendió, la Mesa de Enlace también evalúa dos alternativas. La primera es pedirle un debate al ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre los precios de los alimentos. La otra es hacer en los próximos días una conferencia para hablar de la baja incidencia de las materias primas en los precios finales, como lo demuestran varios trabajos del sector.

A los ruralistas les preocupa dejar en claro que no son formadores de precios. Por ello, en el comunicado tras la reunión expresaron: "Nuestra actividad incide ínfimamente en el precio final de los alimentos. En su composición impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos".

Según los ruralistas, el Gobierno debería bajar impuestos para que ocurra lo mismo con los alimentos. Además, remarcaron que no hay que buscar en la producción las causas de las subas.

"Las causas de la suba de los alimentos, por tanto, no debería buscarse en la producción ni en su estructura de costos -que por cierto no está pesificada como se sugiere ya que la mayoría de los insumos se cotizan al dólar libre- sino en el exceso de emisión monetaria y el enorme déficit fiscal, que deteriora la capacidad de compra de los salarios", apuntaron.

Los dirigentes del agro, que aconsejaron al Gobierno "revisar las distintas cadenas para constatar dónde se generan las distorsiones", le recordaron al Presidente que el sector ya presentó propuestas cuando era candidato a Presidente. Se trata de un documento de 14 puntos con políticas presentado a los distintos candidatos de 2019.

"Tampoco es cierto que no hayamos formulado propuestas. Cuando el Presidente era aún candidato le acercamos un documento con 14 propuestas elaborado por esta Comisión, que le volvimos a acercar en ejercicio de su mandato. Ese documento fue compartido varias veces con distintos miembros del Gabinete. Allí están contenidas nuestras ideas, sobre las cuales nunca recibimos una devolución", indicaron.

